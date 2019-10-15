电影《长安道》新预告及人物海报曝光，揭秘另类父女关系，该片由范伟、宋洋、焦俊艳、陈数联袂主演，11月15日上映。





《长安道》关系海报：焦俊艳-陈数 在最新发布的角色海报中，范伟饰演的万正纲戴着文人必备的框架眼镜，遮挡住他身体的布帘上是若隐若现的唐代壁画，正与其历史学教授的身份相契合，而他目光向下嘴唇微抿，神情略显凝重，像是和谁发生了不快。





宋洋饰演的警察邵宽城则站在一扇门后，干净利落的短发和恳切的目光展现出他真诚阳光的一面和寻找真相的决心；焦俊艳饰演的赵红雨则身着白衬衣，目光澄澈且坚定，这与她在预告中叛逆少女的造型截然不同；而陈数饰演的林白玉则保持了电视台主持人的优雅气质，但藏在窗帘后的她面色紧张，透露出些许不安……





































