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《长安道》新预告曝另类父女关系

范伟疑似“黑化”焦俊艳生死成谜 11.15上映

2019-10-15 09:25:51 来源：Mtime时光网

电影《长安道》新预告及人物海报曝光，揭秘另类父女关系，该片由范伟、宋洋、焦俊艳、陈数联袂主演，11月15日上映。
       

《长安道》关系海报：宋洋-焦俊艳

时光网讯 今日，由海岩小说《长安盗》改编，李骏执导，范伟宋洋焦俊艳陈数联袂主演的情感悬疑犯罪电影《长安道》曝光一组单人角色海报，只见四位主演神情各异，半遮半掩置身于不同场景之中。遮挡物的差别预示着每个人身份的不同，若隐若现的纹饰背后依然暗藏玄机，每个人物的脸上都写满了故事，不禁让人对影片产生无数猜想。据悉，电影将于11月15日在全国上映。

       

《长安道》关系海报：焦俊艳-陈数

在最新发布的角色海报中，范伟饰演的万正纲戴着文人必备的框架眼镜，遮挡住他身体的布帘上是若隐若现的唐代壁画，正与其历史学教授的身份相契合，而他目光向下嘴唇微抿，神情略显凝重，像是和谁发生了不快。

       宋洋饰演的警察邵宽城则站在一扇门后，干净利落的短发和恳切的目光展现出他真诚阳光的一面和寻找真相的决心；焦俊艳饰演的赵红雨则身着白衬衣，目光澄澈且坚定，这与她在预告中叛逆少女的造型截然不同；而陈数饰演的林白玉则保持了电视台主持人的优雅气质，但藏在窗帘后的她面色紧张，透露出些许不安……

       

《长安道》关系海报：焦俊艳-陈数

电影《长安道》的故事由一起文物失窃案展开，一对原本形同陌路的父女因这起案件被迫重逢，从而牵扯出一系列更为复杂的真相。影片虽然和案件有关，却与一般犯罪类型的电影不同，更多展现的是案件背后错综复杂的人物关系和情感纠葛。

       电影《长安道》将于11月15日全国上映。










   编辑：隐饮

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关键词： 长安道
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