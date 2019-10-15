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葛优一本正经唱《两只老虎》好听吗?

从不让人失望的葛大爷 西装革履不瘫着！

2019-10-15 09:47:40 来源：Mtime时光网

《两只老虎》曝光了主演葛优“唱童谣”片段和“霸总风”剧照。葛大爷这次以西装革履霸气亮相，手握高尔夫球棍上演童谣独唱，再也不“瘫着”了！
       时光网讯李非执导，赵薇监制并主演，葛优乔杉领衔主演的荒诞喜剧电影《两只老虎》将于11月29日全国上映。该片今日曝光葛优“唱童谣”片段和“霸总风”剧照。视频中，“霸总”葛优西装革履齐刘海，手握高尔夫球棍上演童谣独唱，穿插与“憨匪”乔杉“加价”赎金的对话，一言一行都流露出影片别出心裁的幽默荒诞元素。



      本次发布的葛优“唱童谣”片段，通过童谣《两只老虎》的独唱和对赎金“讨价还价”诙谐画面的切换，更加明确了片中的两只“老虎”正是葛优和乔杉本人。葛优摇滚版的童谣歌曲埋下诸多悬念之余，又透出幽默气质，黑白画面里被一路“尾随”至废弃楼区的紧张刺激，“霸总”与“憨匪”一来一回的精彩对弈，都更让人期待这个全新的组合还会碰撞出怎样的火花。



      据悉，电影讲述了一个低配绑匪遇上极品人质的荒诞故事，缺心眼劫匪遭遇精于算计的人质，不仅人财两空，更是成为人质的“人质”的故事。



      葛优此次一改往日“市井百姓”人设化身“霸道总裁”，齐刘海形象上线，身着纯色气质西装，时而绅士身姿打上高尔夫球，时而一本正经看着精英杂志，时而手揣西裤口袋若有所思，更有难得一见摆脱“北京瘫”优雅端坐喝小酒的模样，这带有强烈反差的形象变化也是本片的看点。

        电影《两只老虎》将于11月29日上映。




   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 两只老虎
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两只老虎 (2019)

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导演：李非

主演：葛优 乔杉

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