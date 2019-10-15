电影不止不休由贾樟柯监制，新人导演王晶执导，白客主演，将于近期开机。





时光网讯 10月14日，由陌陌影业和暖流文化联合出品的影片《不止不休》启动新闻发布会在平遥国际电影展举行，监制贾樟柯，青年导演王晶，主演白客等主创人员悉数亮相。





监制贾樟柯身兼两职 导演王晶首度执导





发布会上，贾樟柯身兼两职，既担任了此次活动的主持幽默串场，也以自己监制的身份向观众谈起和电影《不止不休》的缘分：“这部影片集中精力讲好一个故事，以最朴素的方式将小人物的奋斗故事表现出来，共鸣感很强，我觉得这是最打动我的地方，也是我决定监制这部影片的原因。”





《不止不休》导演王晶





谈到导演王晶，贾樟柯介绍说：“王晶是一个很有想法很有才华的青年导演，这次由他来担任《不止不休》的导演，我很期待他的出色表现。”据了解，导演王晶来自贾樟柯团队，曾在贾樟柯执导的《天注定》、《山河故人》、《江湖儿女》等电影中担任执行导演，此次首度挑大梁担任《不止不休》的导演，足见贾樟柯对其专业水平的认可。





概念海报主人公五官“消失” 导演解读巧妙设计留悬念





《不止不休》海报





在2019平遥国际电影展开幕式当晚，电影《不止不休》先导预告片正式亮相，独具风格的呈现方式引发了热议。而此次正式亮相的概念海报以暗色调呈现，整体视觉并无太多修饰，海报中主人公形象与其他背景人物形成鲜明的动静反差，主人公形象清晰，穿梭在行色匆匆的人群之中，以此来呈现影片的故事性。而海报中最引人注目的则是主人公五官“消失”的独特设计，暗藏玄机引人猜想。





先导预告 导演现场也为大家分享了海报的设计理念：“因为电影讲述的是一个普通人的故事，而海报上的画面，可以让很多人有所想象。他可以代表每一个普通人的故事，代表每一个普通人的诉求，并以此走入每个人的内心，这也是我们的初衷。”





影片根据真实人物改编，讲述了高中肄业的小镇青年韩东，不满足于老家安逸的生活，怀揣记者理想，不顾家人阻拦毅然离家来到北京闯荡，一路备受质疑，一路不止不休勇敢追寻自己理想生活的故事。





导演王晶介绍：“海报的色调暗示了影片发生在二十世纪初的时间背景，海报上对于主人公形象的开放设计，是想给观众留下更大的想象空间。同时留白的设计所表达出的也不单单是主人公这一个人物，而是代表在现实中像主人公一样的为了生活，为了梦想而‘不止不休’努力中的人们。”





强大制作班底贾家班倾巢出动 主演白客角色新突破





《不止不休》是陌陌影业与暖流文化联合出品，也是陌陌影业自成立以来第一个对外发布的影片，据陌陌影业副总裁曾理介绍：“我们是抱着很认真的态度来做电影，作为一家互联网上市公司的全资子公司，陌陌影业是集团泛娱乐战略的重要一环。借助陌陌集团的力量，生产打动人心的高品质电影作品，是我们唯一、简单的目标。





陌陌影业副总裁曾理





因此陌陌影业成立两年多以来，努力地向行业内的优秀同行和前辈学习，并花了很长的时间来打磨剧本和筹备这部电影，在细节上反复调整，力图呈现出令观众满意的优质作品。”该片的编剧由黄苇、黄旻旻、陈乘风共同担任。





在制作班底上，除了贾樟柯保驾护航外，还与制作过多部优秀作品的暖流文化合作，贾家班团队：知名摄影师余力为（代表作《三峡好人》、《山河故人》、《桃姐》等），美术指导刘维新（代表作《江湖儿女》、《万物生长》等），录音张阳（代表作《天注定》《站台》等）等幕后阵容倾力加盟，尽显诚意。





白客和导演王晶亮相启动会





除此之外，演员白客的加盟也是该片的一大看点，影片改编根据真实人物改编，发生在15年前的北京，是一个关于小人物的励志故事。





从已经曝光的先导片可以看出，主人公韩东的角色形象与白客之前在观众印象中的喜剧形象都有所不同。演员白客在采访时说到：“看了剧本之后我对故事也很有感触，因为从人物身上我也看到了自己曾经的影子，同时这个角色对我来说也是个全新的尝试，我相信在这部片子里能收获很多！”









陌陌科技总裁王力、陌陌影业副总裁曾理、监制贾樟柯、导演王晶、制片人刘小昭共同启动影片《不止不休》。监制贾樟柯向媒体分享了他对于《不止不休》这部电影的理解：“整体上来说，我觉得这部影片是可以雅俗共赏的大众戏，它是一部商业电影，更是一个具有观赏性、背后有扎实的生活记忆、深刻社会意义的影片。”





据悉，《不止不休》即将于近期开机，预计2020年上映。