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阿诺《终结者：黑暗命运》中国内地定档

最新海报发布 詹姆斯卡梅隆重启时间线

2019-10-15 12:09:54 来源：Mtime时光网

11月1日，中国内地电影市场迎来《终结者：黑暗命运》
　　时光网讯詹姆斯·卡梅隆监制、提姆·米勒执导、阿诺·施瓦辛格主演的科幻片《终结者：黑暗命运》（简称《终结者6》）中国内地定档11月1日公映，中美同步！

　　影片由《死侍》导演提姆·米勒执导，除了延续原班人马之外，在剧情方面，卡梅隆也透露《终结者：黑暗命运》故事直接延续1991年《终结者2：审判日》的剧情，影片将还原最经典《终结者》系列的原汁原味。



作者：崔汀   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 终结者：黑暗命运 内地定档
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