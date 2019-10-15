2019-10-15 12:09:54 来源：Mtime时光网
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作者：崔汀 编辑：汀
导演：提姆·米勒
主演：麦肯兹·戴维斯
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Tim Miller
Arnold Schwarzenegger
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晓月光光
4分钟前
詹姆斯·卡梅隆监制的上一部电影质量就比较低！
野蛮终结者LA
必看系列！
文静的田馥甄
18分钟前
老卡推荐，必属烂片
个人价值至上
39分钟前
好，希望不负众望。
忆梦似梦
52分钟前
还有半个月，等不及了
张建军零一
55分钟前
开预售吧。有提姆米勒，卡梅隆，大卫，再烂也在6分以上，怕啥。
人中之鳳
1小时前
R级看来难免遭到剪刀手了，就像去年烂掉渣的铁血战士那样
亚洲之鹰001
有腾讯参与就是好啊……
水晶钻戒45分钟前
去年腾讯参与的毒液成功了，这次还能成功，虽然票房不能跟毒液正比，但也能爆不成问题。
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