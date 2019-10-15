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《追凶十九年》亮相平遥首曝角色海报

导演徐翔云解读类型突破 王泷正宋宁峰主演

2019-10-15 12:37:39 来源：Mtime时光网

《追凶十九年》亮相平遥首曝角色海报，王泷正、宋宁峰领衔主演，平遥影展艺术总监马可·穆勒称赞这部电影则给了他很大的惊喜。
       时光网讯 近日，刑侦类型片《追凶十九年》于第三届平遥国际电影展开启全球首次展映并举办发布会，迎接首批热情观众入场一探。电影《追凶十九年》张猛监制，徐翔云首执导筒，王泷正宋宁峰领衔主演，黄璐特别出演。 



       对于亲自主持了电影新闻发布会的影展艺术总监马可·穆勒来说，这部电影则给了他很大的惊喜，连连称赞：“这部电影的类型在中国电影里面很少有，而且年代感极强。”展映顺利进行同时，片方也发布三张角色海报，王泷正、宋宁峰、黄璐的亮相极富年代感，而手绘的人体轮廓意在指向“未知的凶手”。影片将于2019年11月22日全国公映。



       电影《追凶十九年》终于迎来全球首次公开放映。在发布会上，影片导演徐翔云首次面对电影节各路媒体提问。在他看来，影片创作过程中最重要的是你想表达什么：“我一直很关心一个问题。就是作为一个艺术工作者，怎么平衡艺术创作与生活，所以在刘一波身上我也放入了这种个人情感。”

       在设计何晨这个角色上，导演坦言：“他是一个梵高式的人物，他对工作从一而终，所以他也为此走得太深。”谈到类型化层面的处理，徐翔云也表达了自己的观点：“在案件的处理上，我反而很少往犯罪、悬疑的类型元素上靠，就是以一个简单的方式来处理。”

      究其原因，是因为“很多警察经历的连环杀人案就像鬼打墙一样，会陷入迷茫和失落期。这个情况就很不类型片，但又很真实。它对我是有触动的，就像钝刀子磨人一样。”谈到塑造角色，王泷正表示：“作为一个演员，就是要在导演设计的情境里把自己放空，忘记自己，把最准确、最形象的瞬间放在电影里。”

     

“未知的凶手”角色海报-宋宁峰

电影现出庐山真面目，片方也应景发布三张电影角色海报，王泷正、宋宁峰和黄璐各自亮相，诠释十九年漫漫追凶路上的男男女女。海报中，王泷正仰望前方，目光坚毅，除了追凶，他还要战胜自己。

      宋宁峰眉头紧锁，若有所思，除了追凶，他还有身为兄长的责任。黄璐迷惘回望，面露疲惫，在这场追凶之旅中，她可能是另一种“受害者”。而海报背景出现的7个形态各异的人体轮廓，意在把受害者与行凶者的样貌模糊化，谁才是这场连环凶杀案的元凶首恶依旧成谜。面对“未知的凶手”，二位基层刑警不言放弃，势要一追到底。

       电影《追凶十九年》将于2019年11月22日登陆全国院线。






   编辑：隐饮

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关键词： 追凶十九年
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