



电影《受益人》“爱情事故”预告披露剧情故事，代驾司机吴海（大鹏饰），在好友钟振江（张子贤 饰）的唆使下，使出“花式套路”追求网红主播岳淼淼（柳岩 饰），试图娶她为妻并骗其签下受益人为自己的保险单，再制造意外获取巨额赔偿，上演一段险象环生、啼笑皆非的荒诞现实故事，到底是“爱情事故”还是“爱情故事”？





《受益人》柳岩角色海报 一同发布的“粉墨登场”角色海报，曝光三位主角各自特点，具有鲜明的现实代表性。为生活而行骗的吴海眼角带伤似笑非笑，“儿子”“责任”“偶然”暗示他面具背后的苦衷；为家人而伪装的岳淼淼着浓妆假发，眼神却透着忧伤，“签字”“家庭”“伤害”体现她面临谎言的无奈；为欲望而谋财的钟振江面露阴鸷，“诈骗”“利益”“赔偿”体现他利欲熏心的丑恶。虚实不一的字体设计，为影片探讨真与假、爱与欲的辩证关系这一主题提供注脚。





由坏猴子影业出品，宁浩监制、申奥导演、魏小蕾担任制片人，大鹏、柳岩、张子贤主演的电影《受益人》将于2019年11月8日全国上映。

本片是“坏猴子72变电影计划”签约导演申奥自编自导的首部剧情长片，讲述真与假、爱与欲博弈的荒诞故事，刻画现实困境背后人性的挣扎和温存，延续监制宁浩和坏猴子影业对现实主义题材的关注。