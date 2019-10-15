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宁浩监制新作《受益人》定档11.8

大鹏“花式套路”柳岩反遭爱情“事故”

2019-10-15 14:56:33 来源：Mtime时光网

宁浩监制新作《受益人》定档11月8日上映，预告及海报双发，大鹏“花式套路”柳岩反遭爱情“事故” 。
       

《受益人》大鹏角色海报

时光网讯 宁浩监制，申奥导演，大鹏柳岩张子贤主演的电影《受益人》定档11月8日全国上映。日前，本片发布了“爱情事故”预告和“粉墨登场”角色海报，代驾司机吴海与好友钟振江密谋娶妻骗保，满口谎言猛追网红主播岳淼淼，殊不知却上演了一场啼笑皆非的爱情“事故”。

       本片是“坏猴子72变电影计划”签约导演申奥自编自导的首部剧情长片，讲述真与假、爱与欲博弈的荒诞故事，刻画现实困境背后人性的挣扎和温存，延续监制宁浩和坏猴子影业对现实主义题材的关注。

       电影《受益人》“爱情事故”预告披露剧情故事，代驾司机吴海（大鹏饰），在好友钟振江（张子贤 饰）的唆使下，使出“花式套路”追求网红主播岳淼淼（柳岩 饰），试图娶她为妻并骗其签下受益人为自己的保险单，再制造意外获取巨额赔偿，上演一段险象环生、啼笑皆非的荒诞现实故事，到底是“爱情事故”还是“爱情故事”？

       

《受益人》柳岩角色海报

一同发布的“粉墨登场”角色海报，曝光三位主角各自特点，具有鲜明的现实代表性。为生活而行骗的吴海眼角带伤似笑非笑，“儿子”“责任”“偶然”暗示他面具背后的苦衷；为家人而伪装的岳淼淼着浓妆假发，眼神却透着忧伤，“签字”“家庭”“伤害”体现她面临谎言的无奈；为欲望而谋财的钟振江面露阴鸷，“诈骗”“利益”“赔偿”体现他利欲熏心的丑恶。虚实不一的字体设计，为影片探讨真与假、爱与欲的辩证关系这一主题提供注脚。

       由坏猴子影业出品，宁浩监制、申奥导演、魏小蕾担任制片人，大鹏、柳岩、张子贤主演的电影《受益人》将于2019年11月8日全国上映。








   编辑：隐饮

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关键词： 宁浩 大鹏 柳岩
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