《航海王：狂热行动》公布国配阵容，在《甄嬛传》中为孙俪配音而成功“出圈”的季冠霖此次在电影里为罗宾配音，《名侦探柯南》中工藤新一的御用国语配音阿杰也加盟配音。

























因为在《甄嬛传》中为孙俪配音而成功“出圈”的季冠霖此次在电影里为罗宾配音，她曾献声《疯狂动物城》里的兔子朱迪、《大鱼海棠》女主角椿、《复仇者联盟》中的黑寡妇等角色，真正的实力派配音演员。





知名配音演员阿杰也在本次国配阵容里，他曾为《全职高手》《魔道祖师》等知名国漫IP动画配音，同时也是《名侦探柯南》中工藤新一的御用国语配音。此次他将用声音诠释特拉法尔加罗，让罗的魅力值加倍。











中国新生代领军配音演员山新则为可爱乔巴配音，此前多部译配日本动画电影都有她的身影。《火影忍者剧场版：博人传》中的漩涡博人，《哆啦A梦 新大雄的日本诞生》中的哆啦A梦，《蜡笔小新：爆睡！梦境世界大突击》中的蜡笔小新等均由山新配音，此次加盟《航海王：狂热行动》更是锦上添花，令人期待。





10月18日，《航海王：狂热行动》即将热血来袭。





编辑：隐饮