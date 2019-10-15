网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《航海王：狂热行动》公布国配阵容

《甄嬛传》季冠霖等知名声优倾情献声

2019-10-15 15:08:37 来源：Mtime时光网

《航海王：狂热行动》公布国配阵容，在《甄嬛传》中为孙俪配音而成功“出圈”的季冠霖此次在电影里为罗宾配音，《名侦探柯南》中工藤新一的御用国语配音阿杰也加盟配音。
       时光网讯 备受瞩目的《航海王》开播20周年纪念版电影《航海王：狂热行动》将于10月18日登陆内地院线，该片今日公布国语版配音阵容，引人期待。



       虽然《航海王》系列的日文原版配音深入人心，但此次《航海王：狂热行动》中文版选用的配音阵容也是大有来头。 

       此次为路飞配音的声优是杨天翔，先前他曾担任《名侦探柯南：绀青之拳》的中文配音导演，也曾在电影《妖猫传》中为染谷将太扮演的空海和尚配音，精准地展现角色本身的魅力，得到了影迷们的一致好评。



      因为在《甄嬛传》中为孙俪配音而成功“出圈”的季冠霖此次在电影里为罗宾配音，她曾献声《疯狂动物城》里的兔子朱迪、《大鱼海棠》女主角椿、《复仇者联盟》中的黑寡妇等角色，真正的实力派配音演员。

       知名配音演员阿杰也在本次国配阵容里，他曾为《全职高手》《魔道祖师》等知名国漫IP动画配音，同时也是《名侦探柯南》中工藤新一的御用国语配音。此次他将用声音诠释特拉法尔加罗，让罗的魅力值加倍。



      中国新生代领军配音演员山新则为可爱乔巴配音，此前多部译配日本动画电影都有她的身影。《火影忍者剧场版：博人传》中的漩涡博人，《哆啦A梦 新大雄的日本诞生》中的哆啦A梦，《蜡笔小新：爆睡！梦境世界大突击》中的蜡笔小新等均由山新配音，此次加盟《航海王：狂热行动》更是锦上添花，令人期待。

       10月18日，《航海王：狂热行动》即将热血来袭。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 航海王：狂热行动
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

航海王：狂热行动

航海王：狂热行动 (2019)

0.0

导演：大塚隆史

主演：田中真弓 冈村明美

在线播放

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

第92届奥斯卡最佳国际影片前瞻

《哪吒》冲奥对手多 韩片《寄生虫》或创造历史

《哪吒》冲击奥斯卡，需要和哪些强片PK？
2

中国内地选送"哪吒"竞争奥斯卡

最佳外语片改"最佳国际电影" 93部影片报名

11
《哪吒》将代表中国内地“申奥”，争夺明年奥斯卡的“最..
3

漫威无限传奇宇宙23部电影打包发行套碟

全新海报设计曝光 配置豪华定价近4000元

24
漫威无限传奇宇宙豪华套装碟封面设计曝光。
4

新世纪之后，哪些中国影片被选冲击奥斯卡？

张艺谋《英雄》曾入围提名 《哪吒》今年获选

19
新世纪之后选送的影片从类型到题材都非常多样化，2018年..
5

吴京输了！《攀登者》为何国庆档掉队

感情戏成争议焦点 真的比《中国机长》差吗？

《攀登者》的确拥有成为20亿、40亿爆款影片的潜质，但是..

查看更多