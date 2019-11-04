



在今年9月2日的威尼斯电影节上，这部电影进行了全球首映，该片以莎翁的“亨利四部曲”为创作基础，主要包括了《亨利四世》第一部、《亨利四世》第二部和《亨利五世》。











几百年来，莎士比亚的经典著作为后人留下了众多能够以此为蓝本改编影视作品的丰厚遗产，他的作品充满高度和复杂性，并且将很多经典人物的个性化，与整个宇宙相互关联并完美融合。

很多剧作家最著名的戏剧作品，在创作之时带有一种内在的政治性，但这些作品故事中的感情基础伴有人类行为的一致性，使得这些作品具有了很强的文化适应性，并能够映射到当今时代的各种事件上。













有点让人感到意外的是，在接手本部电影之前， “甜茶”对亨利四世和亨利五世相关内容并不怎么熟悉。











“这跟我在学校的环境非常不同，” 在时光网近日对提莫西·查拉梅的一次采访中他说到。“我确实上过主修戏剧的中学，而且有一个学期我们主要就是学习莎士比亚的戏剧作品，还有其他一些跟他同时代的经典作品——有一点很奇怪，这部电影的戏剧作品并不是当时学习时最受关注的作品。”





“不过后来大卫·米肖德拿着他和乔尔·埃哲顿一块写的剧本来找我，我并不是说很喜欢这种改编古代历史文学作品的电影，因为我们其实根本不是要拍一部现代化的电影，但我想说的是，我对这部电影确实很感兴趣，因为它揭示了一个如此年轻的孩子，是如何集各种权力于一身的——这就好像在当今世界上有很多独裁者一样，他们由于自身的血统而继承了权力，但其实他们并不具备什么美德，也没有什么很好的理由，他们并不知道自己究竟在干些什么。”





莉莉-罗丝·德普 莉莉-罗丝·德普今年才20岁（她19岁的时候就拍广告片了），她要比她的“甜茶”搭档还要年轻，不过她在本片中的角色也不是很突出，直到影片最后20分钟才出现。她在片中扮演Catherine，法国查理六世国王的女儿。





她的出现给影片提供了一个女性角色存在意义的重要结论，平衡了影片的角色性别——也同时帮助年轻的亨利国王认识到，皇家权力究竟可以意味着什么。不过其实莉莉-罗丝·德普对于这部文学作品也不是特别熟悉。





“我在学校里没学过亨利五世，” 莉莉-罗丝·德普在接受时光网采访时说到。

“我对这部作品也就略知一二，但在读剧本时我了解了更多关于这部作品的相关内容，还有就是在拍戏前做一些必要的搜索和研究工作，我还是很愿意做这些事。”





《兰开斯特之王》 “这个故事很有意思，而且能够更多了解相关的信息和内容，也是件很令人愉快的事情。我觉得如果你要重现真实的历史，真实的人物和事件，无论什么时候你都需要做足功课，必须要有调查研究，而且要做的足够多，尽可能的让自己足够精通才行。”





《兰开斯特之王》讲述的一大主题就是家族势力的影响，以及这种影响是如何发展延续并且给人们带来了哪些方面的后果。有时候在潜意识里不可避免的将我们置身于一条已经预设好了的人生道路上——在此过程中要么是伴随家族人们的支持和引导，要么就是伴随他们的反抗和敌对。





对于莉莉-罗丝·德普来说，在这个问题上，剧本中的相关内容与她产生了共鸣。“我非常庆幸，我的家充满关爱，无论我想做什么我的家庭和我的家人都非常支持我，也会非常鼓励我，”她说到。





“我觉得现在的所有家庭（包括跟我合作的演员）跟影片中的家庭已经很不一样了。很明显，在以前那个时代，你的家庭很大程度上对你今后的人生道路有很多选择权和决定权，而且你出生在什么家庭也就基本上决定了你今后走什么样的路，你今后的生活也就定型了。但在现如今可是大不一样了。我很感恩能有一个这么好的而且很支持我的家庭” 。





以此同时，提莫西·查拉梅为拍这部电影，也参与了一项特殊制定的训练计划。他承认，与其说是对自己身体上的塑造和改变，不如说是在适应这个角色从男孩到男人的过渡过程中，能够找到令自己舒适的感觉。











“我确实增重了15磅，”年轻的、天生苗条的“甜茶”说到。“其实并不是特别容易看得出来，但我觉得这其实也没那么重要。我们的想法是，即使是在打斗戏里，我们编排的打斗动作也并不是要让男主角一出现就像《角斗士》或者《特洛伊》这类电影那样到处施展拳打脚踢。”





“我喜欢的想法是，他确实参加了战斗，而且很重要的一点就是他在现场，他在那里的行为是勇敢的，这一点是很重要的，而且他幸存了下来。他用他力所能及的方式参与了斗争，而且幸免遇难，他用自己的能力活了下来。”





“我觉得扮演那个历史时期的人物需要充实自己的背景知识，还有就是要熟练掌握那种口音和腔调，这对我来说是一个很大的飞跃。不过最令人感到兴奋的就是让一个人演一部完全超越自己涉世深度的电影或者角色。”





“这部电影是一部讲述皇权家族的历史寓言故事，在我之前生活的那一段时间里，差不多是在拍完《请以你的名字呼唤我》之后的四五个月吧，我确实有这么一种感觉，我觉得这个角色很适合我，我感觉我能驾驭这个角色，因为这个人物其中一部分内容就是要处理比跟自己年长的人物之间的关系，而对我来说，在任何时候（比如开会）我基本上都是房间里面年龄最小的那个。”