时光网讯 《兰开斯特之王》
将于11月1日在netfilx上线，该片由电视剧《动物王国》
导演兼编剧的电影人大卫·米肖德执导，编剧由大卫·米肖德
和乔尔·埃哲顿
共同联合编写，乔尔·埃哲顿也是该片的主要演员之一。该片由“甜茶”提莫西·查拉梅领衔主演，讲述了一位个性倔强任性的王子的故事。最近时光网独家采访了该片导演，以及主演“甜茶”及莉莉-罗丝·德普。
在今年9月2日的威尼斯电影节上，这部电影进行了全球首映，该片以莎翁的“亨利四部曲”为创作基础，主要包括了《亨利四世》第一部、《亨利四世》第二部和《亨利五世》。
几百年来，莎士比亚的经典著作为后人留下了众多能够以此为蓝本改编影视作品的丰厚遗产，他的作品充满高度和复杂性，并且将很多经典人物的个性化，与整个宇宙相互关联并完美融合。
很多剧作家最著名的戏剧作品，在创作之时带有一种内在的政治性，但这些作品故事中的感情基础伴有人类行为的一致性，使得这些作品具有了很强的文化适应性，并能够映射到当今时代的各种事件上。
在《兰开斯特之王》
中，提莫西饰演的王子，在父亲亨利四世国王（本·门德尔森饰）去世后，很不情愿地登上了王位。在继承王位后，他发现自己身上其实有很多小心谨慎和理性分析的本能，但所有人都各怀鬼胎且目的不纯，他身上的这些特质由于历史遗留问题的斗争、背后害人的阴谋诡计、内部混乱的争斗和鉴臣们的情感操控等问题，被拆分得四分五裂。
“甜茶”提莫西·查拉梅年仅23岁，由于两年前的热播电影《请以你的名字呼唤我》
而一炮走红。根据经典科幻小说改编的科幻电影《沙丘》
将于明年即将登上大荧幕，这部电影将是他突破国际化表演边界的关键之作，在片中他将饰演一个极具复杂性和对人物要求非常高的角色，这显然对他尚显年轻的演艺事业来说是个“成年之作”。
有点让人感到意外的是，在接手本部电影之前， “甜茶”对亨利四世和亨利五世相关内容并不怎么熟悉。
“这跟我在学校的环境非常不同，” 在时光网近日对提莫西·查拉梅的一次采访中他说到。“我确实上过主修戏剧的中学，而且有一个学期我们主要就是学习莎士比亚的戏剧作品，还有其他一些跟他同时代的经典作品——有一点很奇怪，这部电影的戏剧作品并不是当时学习时最受关注的作品。”
“不过后来大卫·米肖德拿着他和乔尔·埃哲顿一块写的剧本来找我，我并不是说很喜欢这种改编古代历史文学作品的电影，因为我们其实根本不是要拍一部现代化的电影，但我想说的是，我对这部电影确实很感兴趣，因为它揭示了一个如此年轻的孩子，是如何集各种权力于一身的——这就好像在当今世界上有很多独裁者一样，他们由于自身的血统而继承了权力，但其实他们并不具备什么美德，也没有什么很好的理由，他们并不知道自己究竟在干些什么。”
莉莉-罗丝·德普今年才20岁（她19岁的时候就拍广告片了），她要比她的“甜茶”搭档还要年轻，不过她在本片中的角色也不是很突出，直到影片最后20分钟才出现。她在片中扮演Catherine，法国查理六世国王的女儿。
她的出现给影片提供了一个女性角色存在意义的重要结论，平衡了影片的角色性别——也同时帮助年轻的亨利国王认识到，皇家权力究竟可以意味着什么。不过其实莉莉-罗丝·德普对于这部文学作品也不是特别熟悉。
“我在学校里没学过亨利五世，” 莉莉-罗丝·德普在接受时光网采访时说到。
“我对这部作品也就略知一二，但在读剧本时我了解了更多关于这部作品的相关内容，还有就是在拍戏前做一些必要的搜索和研究工作，我还是很愿意做这些事。”
“这个故事很有意思，而且能够更多了解相关的信息和内容，也是件很令人愉快的事情。我觉得如果你要重现真实的历史，真实的人物和事件，无论什么时候你都需要做足功课，必须要有调查研究，而且要做的足够多，尽可能的让自己足够精通才行。”
《兰开斯特之王》讲述的一大主题就是家族势力的影响，以及这种影响是如何发展延续并且给人们带来了哪些方面的后果。有时候在潜意识里不可避免的将我们置身于一条已经预设好了的人生道路上——在此过程中要么是伴随家族人们的支持和引导，要么就是伴随他们的反抗和敌对。
对于莉莉-罗丝·德普来说，在这个问题上，剧本中的相关内容与她产生了共鸣。“我非常庆幸，我的家充满关爱，无论我想做什么我的家庭和我的家人都非常支持我，也会非常鼓励我，”她说到。
“我觉得现在的所有家庭（包括跟我合作的演员）跟影片中的家庭已经很不一样了。很明显，在以前那个时代，你的家庭很大程度上对你今后的人生道路有很多选择权和决定权，而且你出生在什么家庭也就基本上决定了你今后走什么样的路，你今后的生活也就定型了。但在现如今可是大不一样了。我很感恩能有一个这么好的而且很支持我的家庭” 。
以此同时，提莫西·查拉梅为拍这部电影，也参与了一项特殊制定的训练计划。他承认，与其说是对自己身体上的塑造和改变，不如说是在适应这个角色从男孩到男人的过渡过程中，能够找到令自己舒适的感觉。
“我确实增重了15磅，”年轻的、天生苗条的“甜茶”说到。“其实并不是特别容易看得出来，但我觉得这其实也没那么重要。我们的想法是，即使是在打斗戏里，我们编排的打斗动作也并不是要让男主角一出现就像《角斗士》或者《特洛伊》这类电影那样到处施展拳打脚踢。”
“我喜欢的想法是，他确实参加了战斗，而且很重要的一点就是他在现场，他在那里的行为是勇敢的，这一点是很重要的，而且他幸存了下来。他用他力所能及的方式参与了斗争，而且幸免遇难，他用自己的能力活了下来。”
“我觉得扮演那个历史时期的人物需要充实自己的背景知识，还有就是要熟练掌握那种口音和腔调，这对我来说是一个很大的飞跃。不过最令人感到兴奋的就是让一个人演一部完全超越自己涉世深度的电影或者角色。”
“这部电影是一部讲述皇权家族的历史寓言故事，在我之前生活的那一段时间里，差不多是在拍完《请以你的名字呼唤我》之后的四五个月吧，我确实有这么一种感觉，我觉得这个角色很适合我，我感觉我能驾驭这个角色，因为这个人物其中一部分内容就是要处理比跟自己年长的人物之间的关系，而对我来说，在任何时候（比如开会）我基本上都是房间里面年龄最小的那个。”
《兰开斯特之王》导演大卫·米肖德专访
时光网：这次您为什么想要执导这样一部电影？
大卫·米肖德：我从来没有执导过类似的作品，之前看过很多莎士比亚的作品，也看过很多舞台剧，有一家电影公司联系乔尔·埃哲顿，希望他参演一部近乎卡通的中世纪故事，但是乔尔不可能答应，然后乔尔对我说，要不我们拍一部自己的《亨利五世》？
他在舞台剧中饰演过哈尔王子，那时他在悉尼很出名，当时他刚从戏剧学校毕业，我很喜欢这个想法，因为我从来不会有这样的想法，绝想不到自己会拍一部古装片，它最吸引我的地方，就是能打造一部不像古装片的古装片，一部属于我的电影
时光网：除了角色之外，影片给我最大的印象是，这是一个关于权力和掌权的故事，你是否觉得这些也是在反映当下现实？
大卫·米肖德：是的，一点没错。权力机构其实是一个制衡体系，这个制衡体系的权力大于坐在王位上的那个人，理论上能让这个世界保持理性，但是这个体系当中还是有个体的，有些人是非常狡诈的，他们不是好人，他们是有方法摧毁这个世界的。
时光网：亨利五世是个非常年轻的国王，你们为什么觉得提莫西适合这个角色？
大卫·米肖德：很幸运的是，就在我准备制作这部电影的时候，我知道对于任何要拍这样一部电影的人来说，最重要的问题就是哈尔王子的选角，乔尔和我写这个剧本很久了，我时不时觉得应该让他来演哈尔，因为他演过舞台剧，但很快握就意识到不行，这是一个有着父子关系问题的年轻人，让一个四十岁的男人来演这种角色是不现实的。
所以我们需要一个能演出这种感觉的演员，但是要年轻，当提莫西进入我的视线时，感觉真的很棒，我觉得很幸运，我看了《请以你的名字呼唤我》，就在《请以你的名字呼唤我》出来的时候，我们拿到了《漂亮男孩》的试镜录像，觉得非常震撼。
我知道他接受过训练，他的才华无与伦比，还有欧洲家庭背景，他在《你的名字》里的表演充满了灵魂，我想要这种感觉，这才是我想拍的电影。
《兰开斯特之王》于10月11日在北美上映，在提莫西·查拉梅年轻的演艺生涯中你最喜欢他的哪部电影？你认为莉莉-罗丝·德普是否具备了一名成功演员的条件？请在下方评论区留言吧！