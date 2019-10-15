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奥兰多布鲁姆：我想和儿子真正地相处

"精灵王子"聊新剧《狂欢命案》合作"卡抽"

2019-10-15 16:25:36 来源：Mtime时光网

专访“精灵王子”奥兰多·布鲁姆，聊了聊他的最新黑暗奇幻剧集《狂欢命案》。


　　时光网洛杉矶讯 从2002年到2007年大概五年的时间里，奥兰多·布鲁姆几乎无处不在：他与沃尔夫冈·彼得森、雷德利·斯科特卡梅伦·克罗等受人尊敬的顶尖导演进行了一系列合作，成功出演了《指环王》三部曲以及三部《加勒比海盗》电影。

　　但是，近几年，除了在《加勒比海盗5：死无对证》中短暂地客串了一下他曾经扮演的小人物威尔·特纳，参与了几个低成本项目（与劳米·拉佩斯共同出演了惊悚片《惊天解密》和中英合拍的动作惊悚片《极致追击》）之外，布鲁姆已经淡出了人们的视线。

　　不过，这种情况很快就会改变。

《狂欢命案》预告片

　　当然，这位英国演员对奇幻类电影并不陌生，他曾在彼得·杰克逊《指环王》系列中饰演精灵王子莱格拉斯而一举成名。而在他最近的项目、新黑色奇幻电视连续剧《狂欢命案》中，布鲁姆饰演莱克劳福特·费洛斯特拉，或称“费洛”。

　　这是一位混血人类，他肩负着调查一项谋杀悬案的任务。这部剧以费洛和他的仙女情人薇格内特·斯通莫斯（卡拉·迪瓦伊饰演）为中心，讲述了神秘生物逃离他们被战争破坏的家园，聚集在拥挤的城市里所发生的故事。这些城市就像一个文化大熔炉，充满了各种多样性带来的紧张气氛。

　　该剧第一季的八集刚在几周前播出，并且已经续签了第二季。 

　　不久前在洛杉矶，时光网得到了与奥兰多·布鲁姆面对面交流的机会，我们与这位42岁的演员聊了聊他在《狂欢命案》中的工作，他对于这部剧在社交网络上的评论和相关看法，他与凯蒂·派瑞的订婚，以及其他一些事情。对话摘录如下：



问：您已经从精灵变成了人类，这对您来说是降级了吗？

奥兰多·布鲁姆：（笑）对我来说，这很有趣，因为我对费洛的性格很感兴趣。他是个充满秘密的人物。他自小在孤儿院里长大，服完兵役后成为了一名警察。因此，他一生都被制度化了。

当我第一次阅读剧本时，看到这个角色我想：“哇，这真的很有趣。”当然，由于这是电视剧，它的播放时间跨度更长。我大概只读了前五集的剧本，就立刻被这个角色的潜力所吸引，并且我很高兴能与（联合编剧）特拉维斯·比彻姆一起工作，他非常出色。这个故事是他的创意，他的孩子。他有一些超赞的想法，这是一次很棒的合作。所以，实际上，虽然我现在扮演的角色是个人类，但他仍然充满秘密，对此有许多可以做的

问：您对动作片并不陌生，但您现在已经为这个角色做好身体上的准备了吗？您对工作中的这一方面感到满意吗？

奥兰多·布鲁姆：是的，费洛是个很强大的角色。他的身体非常健壮。他很有冲击力，你知道吗？这种冲击力可能很突然，从任意地方冒出来，可以令人恐惧。所以我做了很多身体上的准备。

事实上我喜欢上了公路自行车运动。我本来喜欢骑山地自行车，但是我在布拉格的时候迷上了公路自行车，这很酷因为这里是一个非常美丽的外景拍摄地。我进行了很多自行车运动，也做了很多锻炼。我还尝试合理饮食，好让自己能够胜任所有的动作戏。我们在这里拍了一些大场面动作戏。另外，如你所知，任何类型的拍摄日程表上的时间总是很紧张，因此你需要让自己身体健康，活着并保持清醒。



问：在社交网络上有很多关于此剧的评论，您的角色是那种并没有真正在社会上发声的保护者。在现实生活中，您觉得自己作为活动家，将以何种方式发声，为可能声音较弱的人说话？

奥兰多·布鲁姆：我认为难民移民危机是多年来在世界范围内持续发生的事情。这是个大问题，并不是新鲜事。然而，有趣的是，在这个特定时间，这部剧与我们今天生活的世界息息相关，它非常映照当下

电影制片厂传奇影业和亚马逊，以及特拉维斯的创作方式给我留下了深刻的印象，所有这些都真正地直面了这一点，丝毫没有回避。我认为这需要很多信心。因为这是一个奇幻世界，并没有真实的历史，所以剧集运作人和我们作为演员参与其中，都应该承担一定的责任。

这部剧让你有机会客观地真正了解这些问题。因为拥有奇幻元素，所以你可以客观地看待问题并且选择立场。我会说，这真的是在直面恐惧。

现在人们会担心世界上存在“另一个群体”，对吗？“如果这些人来到我们的社区会发生什么？哦天哪，我们要怎么办？他们会抢走我们的一切吗？抢走我们的工作、抢走我们的钱、抢走我们的女人？谁知道呢？”（笑）

但是从移民的角度来看，这些“另一个群体”中的人，他们会期待什么？他们将如何被接收？对于他们来说，去一个新的地方会是什么样？离开一切，失去一切？这是个非常有趣的机会去探索这一切，我认为这是我非常喜欢这部剧的原因之一。

然后，如你所说，费洛是个有着不可思议的同情心的人。在第三集中，人们真的可以看到他如何被战争影响，以及这如何影响他与薇格内特的关系——对于她和她的同类（仙女）来说这是真实经历过的恐惧。所以那对我来说，是件很妙的事情。

就我的实际生活而言，多年来我一直在联合国儿童基金会（UNICEF）从事相关工作，因此我曾亲眼目睹了移民难民危机的真实情况及其潜在的恐惧。想象一下如果没有家了会怎样。因此，能够在本剧中了解这些现实问题，真是令人兴奋。

问：《狂欢命案》谈到并演出了孩子与父母失散，而您提到费洛是个孤儿。您父亲在您四岁的时候去世了，这对您有何影响，您是否找到了生活中这种关系的替代品？表演可以做到吗？

奥兰多·布鲁姆：是的，我想这对开发费洛这个角色很有帮助。关于我父亲总是有一个复杂的故事，而且故事已经再现了很多次。但我认为我作为一个年轻人所做的，是去看看电影、观察生活中的人物，也许会想出一个男人应该是什么样的？因此，对于费洛，我想说，他应该也面临着类似的情况。

我认为，费洛作为一个制度化的人，他一生都在按照指示行事。但是，当我们在《狂欢命案》看到作为警察的我时，他长大了，并越过了这些界限，或称之为他成长中的牢笼。而且，我认为，作为男人，你是会成长和进步的，对吗？我们都在不同形式疗伤的旅程中——缓慢前进直至死亡。（笑）



问：您能否谈谈与卡拉一起的工作？她作为女演员和银幕伴侣是什么样的？

奥兰多·布鲁姆：她很棒。我之前对作为演员的她并不熟悉，但是我看了她的一些作品，我觉得我立刻就被她的美丽与真实所吸引。而且你可以在她在剧中的性格看到这种真实性——这对于薇格内特·斯通莫斯的角色塑造确实非常有效。她有点脾气火爆、争强好胜并且干劲十足。

我还在读剧本时，我记得他们曾说过她一直在为这个角色试镜，从那时起，我再也不能看到或想象到任何其他可以像那样工作的人。再加上她长得也有点像仙女，你知道我的意思吗？所以，我认为这对她来说是一个很好的选角，也是一个很好的角色。

问：您对爱情戏并不陌生，但实际上，《狂欢命案》中的爱情戏似乎完全不同。（笑）您有时会倒挂。你能谈谈那些吗？这些场面有多尴尬？

奥兰多·布鲁姆：非常尴尬且不同寻常。（笑）不是说不舒服和技术性的问题。你要做的是使自己变得真实可信，你在一个奇幻世界中，但同时也被悬浮在地面之上。（笑）发生的事情太多了。但是，说到底，这很奇怪。你不断想知道如何到达这一时刻，使自己感到真实，充满激情，让两人心意相通，充满爱意。

对于薇格内特和费洛来说，这是一个真正的爱情纽带。这不是一件快速或随意的事情，而是两人间真正的连接。我认为没有哪个演员会对你说：“我真的很喜欢拍爱情戏。”场面总是很尴尬，整个剧组成员都在看着你在做一些让自己感到脆弱的事情。但这需要你通过交流来解决。（笑）你只需定义那一刻的界限，并信任导演。我们为那个场景安排了一位出色的导演：安娜·佛斯特。她执导了我们那一组爱情戏，所以很好。



问：简单说说您订婚之后的生活怎么样？您与凯蒂·派瑞的家人关系如何？

奥兰多·布鲁姆：很好，谢谢。这是个大工程，我们正在建造一座可供两人居住的城堡——比喻意义上的城堡。我想我们俩都...好吧，我当然已经够成熟了，我想我们已经足够成熟又足够聪明，知道在任何关系中赔率都是一样的，对吧？因此，你必须像以前一样享受战争的破坏（笑）。我们正在这样做。这对任何人都很重要，我觉得这对我们和对其他任何人来说一样重要。我们情况不错。

问：能否举一个例子说明您认为自己从爱中学到了什么？

布鲁姆和前妻米兰达可儿的儿子“小开花”

奥兰多·布鲁姆我要说我想和儿子真正地相处。我尽量不使用电话，试图创造与他在一起的重要回忆和时刻。我努力一直这样做下去。我尝试做些小事，因为我认为所有小事都算数——比如去买冰激凌或一杯茶，做一些日常小事。

问：凯蒂呢？您与她做了什么小事？

奥兰多·布鲁姆：你知道，有很多小事情。（停顿，笑）我只是在考虑自己会陷入多大麻烦。（笑）你知道，我认为这就像每一段重要的关系。总有一些小事——是否写便条，表示感谢，使某人感到你在乎他们，看到并欣赏他们的所作所为，以使某人感到安全、踏实、心意相通。我认为这是凯蒂和我为彼此所做的。

备注：你喜欢《狂欢命案》吗？你最喜欢的奥兰多·布鲁姆作品是什么？请在下面的评论区中告诉我们你的想法。

作者：Brent Simon   编辑：SaSa 翻译：假装在伦敦

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关键词： 美剧 开花 卡抽 专访 奇幻 BrentSimon
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