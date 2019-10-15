专访“精灵王子”奥兰多·布鲁姆，聊了聊他的最新黑暗奇幻剧集《狂欢命案》。















不过，这种情况很快就会改变。













该剧第一季的八集刚在几周前播出，并且已经续签了第二季。















问：您已经从精灵变成了人类，这对您来说是降级了吗？





奥兰多·布鲁姆 ：（笑）对我来说，这很有趣，因为我对费洛的性格很感兴趣。他是个充满秘密的人物。他自小在孤儿院里长大，服完兵役后成为了一名警察。因此，他一生都被制度化了。









问：您对动作片并不陌生，但您现在已经为这个角色做好身体上的准备了吗？您对工作中的这一方面感到满意吗？





奥兰多·布鲁姆 ：是的，费洛是个很强大的角色。他的身体非常健壮。他很有冲击力，你知道吗？这种冲击力可能很突然，从任意地方冒出来，可以令人恐惧。所以我做了很多身体上的准备。





事实上我喜欢上了公路自行车运动。我本来喜欢骑山地自行车，但是我在布拉格的时候迷上了公路自行车，这很酷因为这里是一个非常美丽的外景拍摄地。我进行了很多自行车运动，也做了很多锻炼。我还尝试合理饮食，好让自己能够胜任所有的动作戏。我们在这里拍了一些大场面动作戏。另外，如你所知，任何类型的拍摄日程表上的时间总是很紧张，因此你需要让自己身体健康，活着并保持清醒。













问：在社交网络上有很多关于此剧的评论，您的角色是那种并没有真正在社会上发声的保护者。在现实生活中，您觉得自己作为活动家，将以何种方式发声，为可能声音较弱的人说话？





奥兰多·布鲁姆 ：我认为难民移民危机是多年来在世界范围内持续发生的事情。这是个大问题，并不是新鲜事。然而，有趣的是，在这个特定时间，这部剧与我们今天生活的世界息息相关，它非常映照当下。





电影制片厂传奇影业和亚马逊，以及特拉维斯的创作方式给我留下了深刻的印象，所有这些都真正地直面了这一点，丝毫没有回避。我认为这需要很多信心。因为这是一个奇幻世界，并没有真实的历史，所以剧集运作人和我们作为演员参与其中，都应该承担一定的责任。





这部剧让你有机会客观地真正了解这些问题。因为拥有奇幻元素，所以你可以客观地看待问题并且选择立场。我会说，这真的是在直面恐惧。





现在人们会担心世界上存在“另一个群体”，对吗？“如果这些人来到我们的社区会发生什么？哦天哪，我们要怎么办？他们会抢走我们的一切吗？抢走我们的工作、抢走我们的钱、抢走我们的女人？谁知道呢？”（笑）





但是从移民的角度来看，这些“另一个群体”中的人，他们会期待什么？他们将如何被接收？对于他们来说，去一个新的地方会是什么样？离开一切，失去一切？这是个非常有趣的机会去探索这一切，我认为这是我非常喜欢这部剧的原因之一。





然后，如你所说，费洛是个有着不可思议的同情心的人。在第三集中，人们真的可以看到他如何被战争影响，以及这如何影响他与薇格内特的关系——对于她和她的同类（仙女）来说这是真实经历过的恐惧。所以那对我来说，是件很妙的事情。





就我的实际生活而言，多年来我一直在联合国儿童基金会（UNICEF）从事相关工作，因此我曾亲眼目睹了移民难民危机的真实情况及其潜在的恐惧。想象一下如果没有家了会怎样。因此，能够在本剧中了解这些现实问题，真是令人兴奋。









奥兰多·布鲁姆 ：是的，我想这对开发费洛这个角色很有帮助。关于我父亲总是有一个复杂的故事，而且故事已经再现了很多次。但我认为我作为一个年轻人所做的，是去看看电影、观察生活中的人物，也许会想出一个男人应该是什么样的？因此，对于费洛，我想说，他应该也面临着类似的情况。















问：您能否谈谈与卡拉一起的工作？她作为女演员和银幕伴侣是什么样的？





奥兰多·布鲁姆 ：她很棒。我之前对作为演员的她并不熟悉，但是我看了她的一些作品，我觉得我立刻就被她的美丽与真实所吸引。而且你可以在她在剧中的性格看到这种真实性——这对于薇格内特·斯通莫斯的角色塑造确实非常有效。她有点脾气火爆、争强好胜并且干劲十足。





我还在读剧本时，我记得他们曾说过她一直在为这个角色试镜，从那时起，我再也不能看到或想象到任何其他可以像那样工作的人。再加上她长得也有点像仙女，你知道我的意思吗？所以，我认为这对她来说是一个很好的选角，也是一个很好的角色。









奥兰多·布鲁姆 ：非常尴尬且不同寻常。（笑）不是说不舒服和技术性的问题。你要做的是使自己变得真实可信，你在一个奇幻世界中，但同时也被悬浮在地面之上。（笑）发生的事情太多了。但是，说到底，这很奇怪。你不断想知道如何到达这一时刻，使自己感到真实，充满激情，让两人心意相通，充满爱意。





对于薇格内特和费洛来说，这是一个真正的爱情纽带。这不是一件快速或随意的事情，而是两人间真正的连接。我认为没有哪个演员会对你说：“我真的很喜欢拍爱情戏。”场面总是很尴尬，整个剧组成员都在看着你在做一些让自己感到脆弱的事情。但这需要你通过交流来解决。（笑）你只需定义那一刻的界限，并信任导演。我们为那个场景安排了一位出色的导演：安娜·佛斯特。她执导了我们那一组爱情戏，所以很好。











问：简单说说您订婚之后的生活怎么样？您与凯蒂·派瑞的家人关系如何？





奥兰多·布鲁姆 ：很好，谢谢。这是个大工程，我们正在建造一座可供两人居住的城堡——比喻意义上的城堡。我想我们俩都...好吧，我当然已经够成熟了，我想我们已经足够成熟又足够聪明，知道在任何关系中赔率都是一样的，对吧？因此，你必须像以前一样享受战争的破坏（笑）。我们正在这样做。这对任何人都很重要，我觉得这对我们和对其他任何人来说一样重要。我们情况不错。





问：能否举一个例子说明您认为自己从爱中学到了什么？





布鲁姆和前妻米兰达可儿的儿子“小开花” ：我要说我想和儿子真正地相处。我尽量不使用电话，试图创造与他在一起的重要回忆和时刻。我努力一直这样做下去。我尝试做些小事，因为我认为所有小事都算数——比如去买冰激凌或一杯茶，做一些日常小事。 我尽量不使用电话，试图创造与他在一起的重要回忆和时刻。我努力一直这样做下去。我尝试做些小事，因为我认为所有小事都算数——比如去买冰激凌或一杯茶，做一些日常小事。





问：凯蒂呢？您与她做了什么小事？





奥兰多·布鲁姆 ：你知道，有很多小事情。（停顿，笑）我只是在考虑自己会陷入多大麻烦。（笑）你知道，我认为这就像每一段重要的关系。总有一些小事——是否写便条，表示感谢，使某人感到你在乎他们，看到并欣赏他们的所作所为，以使某人感到安全、踏实、心意相通。我认为这是凯蒂和我为彼此所做的。