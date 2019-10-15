





勇石博士领队勇敢者小组





“绝地进击”预告发布

勇敢者四人组“灵魂更新”





在此次《勇敢者游戏2：再战巅峰》发布的“绝地进击”预告中，与影迷久违的斯宾塞在修理游戏机时再次经历奇迹，但这一次他却神秘消失，引发三位队友再次集结，集体穿越回到游戏之中。然而意外接连不断，勇敢者四人组阵容发生了巨大的变化：变身“勇石博士”的不再是斯宾塞而是他的爷爷；龟速行李手“莫森·芬巴”成了黑人老爹的化身；





贝瑟尼失踪，发福地质学家“谢利利·奥布伦教授”换成了高大威猛的弗里奇操控；只有性感打女“萝比·旺德豪斯”，依然由女学霸玛莎扮演。经典组合遭遇“灵魂更新”，令人期待他们将如何相互配合组队通关。







最佳拍档再次携手闯关





除了“阵容更新”的勇敢者战队擦出全新火花，此次游戏世界中所呈现出全面升级的场景、视效更是带给观众惊喜重重。四人依然坠落于怪兽随时出没的原始丛林，虽然地质学家换为弗里奇的灵魂，但依然没能逃脱“被吃”的厄运，只是这次吃他的是从天而降的巨蟒，面对突如其来的危险，另外三人目瞪口呆。





随后，他们迎来一个又一个危险升级的全新关卡，面对一波又一波的极限挑战：杳无人烟的沙漠突然出现成群巨型鸵鸟狂奔而来，攀爬寒冷刺骨的雪山同时面对随时崩塌的意外，在一不小心就坠入深渊的峰林中躲避山魈的追逐……相比前作，观众将与主角一同体验更多重关卡的考验与更刺激的视觉冲击！









四人组再次演绎绝境逃生





新剧照曝光更多场景细节

关卡升级迎接更强极限挑战





预告发布的同时，一组新剧照也随即曝光，呈现了全新场景的更多细节：在荒无人烟的沙漠之中，烈日之下四人眼神坚定，面对即将而来的危险与挑战，似乎信心满满蓄势待发。





勇石博士与迷你龟速行李手这对嘴炮组合的剧照中，二人出现于雪山，行李手夸张地用棉衣帽子围巾“全副武装”抵抗严寒，而勇石博士依然显露健美肌肉，但两人却露出同样疑惑的神情，不知他们看到的究竟是消失的队友，还是关卡的出口，是可怕的怪兽，还是恐怖的敌人。





“全猿回归”版海报 在这组剧照中，一张勇石博士单人照最具神秘气息，他独自出现于一间灯光昏暗的房间之中，双手叉腰眼神看向一侧，神情若有所思。不禁让人猜测，他是否身陷密室，正在思考逃脱出路？抑或是队友被困，设法寻求解救方法？看来这一次全面升级的关卡与更为精妙的场景设计果然难度飙升，为闯关带来重重困难，连智勇双全的勇石博士也遭遇难题。





不过四人组途中虽然依旧互损互喷笑料百出，却比此前配合得更为默契，无论是爬雪山还是战野兽，都能够互相扶持，面对更加刺激的极限挑战，他们定会遇强则强，协力闯关逃出绝境！









影片北美目前定档12月13日，内地有望引进，敬请关注！

这一次极为不同的是，四人战队发生了令人意外的奇妙重组，全新角色不仅需要迅速适应全新身份，更需要迎战无数凶猛怪兽与其他威胁。此次影片场景复杂多变，视效震撼让人目不暇接，各种极限挑战带来重重惊喜！