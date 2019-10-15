周二都很忙吧？没时间看那么多影视新闻？没关系，时光君帮你整理好了！





在过去的12个小时里，全球有哪些电影新闻值得一看？











01.《终结者：黑暗命运》中国内地定档11月1日



















02.“美队”新片《利刃出鞘》曝中文预告，求个引进？



















03.小贱贱自曝前往漫威影业“试镜”钢铁侠



















死侍在漫画中的设定很有趣，他知道自己是个漫画角色，因此会有各种打破四面墙的台词。因此，即使《死侍3》依旧是R级片，死侍还是可能以某种形式出现在MCU。











01.黄渤新片《被光抓走的人》定档12月13日















02.肖战担任《航海王：狂热行动》中国推广大使













03.葛大爷唱的这首《两只老虎》怎么样？





















01. 《小丑》致郁，但幕后（工作照）气氛温暖治愈





















《小丑》公映以来连续两周北美票房称王，北美累计票房已逼近2亿美元，其全球累计票房已轻松突破5亿美元。这部金狮大奖电影还冲上了IMDb评分影史前十，成为继《黑暗骑士》系列之后又一部票房口碑双高的超级英雄漫改作品。该片已被视作今年颁奖季的种子选手，有望继续夺奖之路。





02.寡姐眼妆超难驾驭！赞达亚的腰也太细了！



























塞隆女神一身硬朗装扮更衬托出她犹如蜡像般的脸庞，寡姐眼妆超难驾驭，更有粉丝直呼：赞达亚的腰也太细了吧！