在过去的12个小时里，全球有哪些电影新闻值得一看？
01.《终结者：黑暗命运》中国内地定档11月1日
今日，经典科幻动作电影《终结者》系列最新篇章《终结者：黑暗命运》
发布中文版定档海报及预告片，正式公布将于11月1日全国公映，同步北美。此次詹姆斯·卡梅隆
亲任制作人及编剧，与阿诺·施瓦辛格、琳达·汉密尔顿组成黄金三角再度聚首。
阿诺·施瓦辛格
依旧饰演永恒不败的T-800型终结者机器人，琳达·汉密尔顿
回归饰演初代硬核女武神莎拉·康纳，她与新加入的战力爆表的守护者格蕾丝和被追杀的神秘女孩达妮并肩作战。而预告片中，由加布里埃尔·鲁纳
饰演的全新升级可骨肉分身的新反派终结者REV-9，向全世界“拉响警报”。电影的重场战斗段落进一步曝光。
02.“美队”新片《利刃出鞘》曝中文预告，求个引进？
在多伦多电影节、伦敦电影节大爆，目前收获99%新鲜度烂番茄指数的悬疑电影《利刃出鞘》
，发布首款中文预告片、海报，“007”化身土味大侦探破案，“美队”下岗再就业狂飙脏话，还有一众帝后级别戏骨飚戏，上演亿万遗产狼人杀，万人血书，求个引进？
《利刃出鞘》主要讲述了一出由亿万富翁自杀所引发的悬疑案件，丹尼尔·克雷格
所饰演的大侦探布兰科，在查案过程中，陷入了一场啼笑皆非的亿万遗产分配争夺战，随着案件的逐渐深入，他发现每位家庭成员竟然都有嫌疑……
03.小贱贱自曝前往漫威影业“试镜”钢铁侠
自从演了《死侍》
系列后，瑞安·雷诺兹
的人设就和小贱贱捆绑在一起。近日他在社交媒体曝光自己前往漫威影业办公室照片，配的文字是：“试镜托尼·史塔克（钢铁侠），虽然根本没戏，但保安还是拿着电击枪友好地将我护送出办公大楼。”
小贱贱显然是在讲段子。他去漫威影业可能是商谈《死侍3》
项目，早前迪士尼CEO鲍勃·伊格尔曾表示，会允许福斯继续开发死侍的R级电影，而且《死侍》编剧也透露，漫威影业曾跟他们保证可以继续把小贱贱拍成限制级。
死侍在漫画中的设定很有趣，他知道自己是个漫画角色，因此会有各种打破四面墙的台词。因此，即使《死侍3》依旧是R级片，死侍还是可能以某种形式出现在MCU。
01.黄渤新片《被光抓走的人》定档12月13日
02.肖战担任《航海王：狂热行动》中国推广大使
电影《航海王：狂热行动》
公布中国推广大使为人气偶像肖战
。1999年，《航海王》动画初登荧幕，今年是2019年，也是《航海王》动画开播的第20年。
03.葛大爷唱的这首《两只老虎》怎么样？
由李非
执导，赵薇
监制并主演，葛优
、乔杉
领衔主演的荒诞喜剧电影《两只老虎》
将于11月29日全国上映，在定档预告之后，今日该片又曝光了一组葛优“唱童谣”片段和“霸总风”剧照。视频中，“霸总”葛优西装革履齐刘海，手握高尔夫球棍上演童谣独唱，流露出幽默荒诞元素。
01. 《小丑》致郁，但幕后（工作照）气氛温暖治愈
《小丑》公映以来连续两周北美票房称王，北美累计票房已逼近2亿美元，其全球累计票房已轻松突破5亿美元。这部金狮大奖电影还冲上了IMDb评分影史前十，成为继《黑暗骑士》系列之后又一部票房口碑双高的超级英雄漫改作品。该片已被视作今年颁奖季的种子选手，有望继续夺奖之路。
02.寡姐眼妆超难驾驭！赞达亚的腰也太细了！
塞隆女神一身硬朗装扮更衬托出她犹如蜡像般的脸庞，寡姐眼妆超难驾驭，更有粉丝直呼：赞达亚的腰也太细了吧！