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金棕榈导演肯洛奇聚焦英国底层社畜惨象

《对不起，我们错过了你》首曝中字预告

2019-10-15 22:10:51 来源：Mtime时光网

影片的主人公Ricky自从2008金融危机以来就背上了债务，他与全家人一起艰苦度日。一个偶然的机会Ricky得到了一辆面包车，他有可能靠它重新赢得生活的主动权吗？
      时光网讯 曾经两获金棕榈（《风吹麦浪》、《我是布莱克》）的英国导演肯·洛奇新作《对不起，我们错过了你》曝光首支中字预告片。该片此前也曾入围戛纳电影节的主竞赛单元，这也是肯·洛奇导演第14度入围戛纳主竞赛单元。

      与勇夺2016年金棕榈大奖的《我是布莱克》一样，《对不起，我们错过了你》的编剧是肯·洛奇的老搭档保罗·拉弗蒂。影片的主人公Ricky自从2008金融危机以来就背上了债务，他与全家人一起艰苦度日。一个偶然的机会Ricky得到了一辆面包车，他有可能靠它重新赢得生活的主动权吗？

      洛奇喜欢跟不知名的演员合作，也常常用一些第一次演戏的演员，这部电影里饰演Ricky的Kris Hitchen就是个典型。他曾经做过一段时间的水管工，四十多岁才转行做演员。片中他的妻子Abby由Debbie Honeywood饰演，她以前是个助教，这是她的电影处女作。

      影片在戛纳电影节首映后，时光网前方记者评论该片“是一次发自内心的愤怒呐喊，声讨了零工经济所造成的毁灭性后果，普通人工作时间被逼着拉得越来越长，却几乎没有保障。”

      该片在戛纳收获了2.5分的场刊评分。《好莱坞报道》说它是“情绪痛击”，有可能超越《我是布莱克》。《综艺》则说洛奇太伟大了，他的电影总是能令人久久不能忘怀，“《对不起，我们错过了你》传递的信息是：生活要继续，工作也是，而且希望肯·洛奇的文艺复兴时代也能继续。”

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 肯洛奇 对不起，我们错过了你 预告片
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对不起，我们错过了你

对不起，我们错过了你 (2019)

-1.0

导演：肯·洛奇

主演：Chris Hitchens

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肯·洛奇

肯·洛奇

Ken Loach

职业：导演 | 编剧

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保罗·拉弗蒂

保罗·拉弗蒂

Paul Laverty

职业：编剧

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