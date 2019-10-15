影片的主人公Ricky自从2008金融危机以来就背上了债务，他与全家人一起艰苦度日。一个偶然的机会Ricky得到了一辆面包车，他有可能靠它重新赢得生活的主动权吗？









洛奇喜欢跟不知名的演员合作，也常常用一些第一次演戏的演员，这部电影里饰演Ricky的Kris Hitchen就是个典型。他曾经做过一段时间的水管工，四十多岁才转行做演员。片中他的妻子Abby由Debbie Honeywood饰演，她以前是个助教，这是她的电影处女作。





影片在戛纳电影节首映后，时光网前方记者评论该片“是一次发自内心的愤怒呐喊，声讨了零工经济所造成的毁灭性后果，普通人工作时间被逼着拉得越来越长，却几乎没有保障。”





该片在戛纳收获了2.5分的场刊评分。《好莱坞报道》说它是“情绪痛击”，有可能超越《我是布莱克》。《综艺》则说洛奇太伟大了，他的电影总是能令人久久不能忘怀，“《对不起，我们错过了你》传递的信息是：生活要继续，工作也是，而且希望肯·洛奇的文艺复兴时代也能继续。”



