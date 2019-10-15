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“打过长江去”“太阳升起”首映曝预告

老艺术家陶玉玲现身讲述解放战争的故事

2019-10-15 22:35:06 来源：Mtime时光网

陶玉玲说：“谢谢各位领导和全体工作人员，辛苦奉献了这么优秀的两部影片。渡江时我14岁，如果没有打过长江去，就没有今天参军70年的我。谢谢党和军队打过长江去，解放全中国。”
　　时光网讯   10月14日，电影《打过长江去》、《太阳升起的时刻》首映曝预告。《打过长江去》监制韦廉、演员张桐、于越、杨轶、淳于珊珊、贺宽悉数到场。《太阳升起的时刻》导演安澜、军史专家肖裕声、编剧陈英闻及胡全新、演员蓝飞洋、释臣伟、马子洛、李泓瑞、许毛毛集体亮相。更有著名表演艺术家陶玉玲现身，讲述解放战争时期的真实故事。



　　《打过长江去》以渡江战役为背景，再现了新中国成立前的关键时刻，人民解放军一支先遣分队潜入江南，打进虎穴斗智斗勇，命悬一线却与各种敌人殊死斗争，为祖国统一而舍身取义、无私拼搏，最终配合百万大军过长江，将红旗插遍中国。

　　《太阳升起的时刻》以解放战争中横跨开国大典的“衡宝之战”为背景，由国家一级导演安澜执导，张付华、陈英闻、胡全新等编剧，演员唐国强、刘之冰、姜峰、刘劲、任帅、路晨等一批老中青三代演员出演。



　　除两部电影主创人员分享拍摄感悟外，首映还特别邀请到著名表演艺术家陶玉玲到场，参军70年、艺龄70年的她作为历史瞬间的亲历者、见证者，还现场讲述了与革命交汇的刹那感受。

　　她说：“谢谢各位领导和全体工作人员，辛苦奉献了这么优秀的两部影片。渡江时我14岁，如果没有打过长江去，就没有今天参军70年的我。谢谢党和军队打过长江去，解放全中国。”据悉，《打过长江去》将于10月16日全国上映，《太阳升起的时刻》也将于近期上映。

   编辑：hello王小羊

关键词： 打过长江去 太阳升起的时刻 预告
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打过长江去

打过长江去 (2019)

0.0

导演：彭顺

主演：张桐 洪天照

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