陶玉玲说：“谢谢各位领导和全体工作人员，辛苦奉献了这么优秀的两部影片。渡江时我14岁，如果没有打过长江去，就没有今天参军70年的我。谢谢党和军队打过长江去，解放全中国。”











《打过长江去》以渡江战役为背景，再现了新中国成立前的关键时刻，人民解放军一支先遣分队潜入江南，打进虎穴斗智斗勇，命悬一线却与各种敌人殊死斗争，为祖国统一而舍身取义、无私拼搏，最终配合百万大军过长江，将红旗插遍中国。





《太阳升起的时刻》以解放战争中横跨开国大典的“衡宝之战”为背景，由国家一级导演安澜执导，张付华、陈英闻、胡全新等编剧，演员唐国强、刘之冰、姜峰、刘劲、任帅、路晨等一批老中青三代演员出演。











除两部电影主创人员分享拍摄感悟外，首映还特别邀请到著名表演艺术家陶玉玲到场，参军70年、艺龄70年的她作为历史瞬间的亲历者、见证者，还现场讲述了与革命交汇的刹那感受。





她说：“谢谢各位领导和全体工作人员，辛苦奉献了这么优秀的两部影片。渡江时我14岁，如果没有打过长江去，就没有今天参军70年的我。谢谢党和军队打过长江去，解放全中国。”据悉，《打过长江去》将于10月16日全国上映，《太阳升起的时刻》也将于近期上映。