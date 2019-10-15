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直男怎么拍出《断背山》？李安这样回答

宣传新片《双子杀手》 李安走进复旦大学

2019-10-15 22:40:15 来源：Mtime时光网

作为完全的直男，怎么能把《断背山》拍出来的？李安表示拍了很多女性电影，显然自己也不是女性，那怎么体会的？
      时光网讯 李安导演，威尔史密斯主演的《双子杀手》即将于本周五在国内上映。10月15日，李安和复旦校友、复星国际董事长，同时也是《双子杀手》投资人之一的郭广昌来到复旦大学，和复旦学子举行了一场名为“双子双生，旦兮复兮”的对谈交流活动。

      既然来到了大学，李安也很自然地谈到了自己的求学经历。他坦言自己在读大学时“虚度”了很多时间，没有什么特别的目的，只要有兴趣的就去学习，是相当闲散的四年。如果能回头看，像《双子杀手》故事里那种情形，李安表示会敦促自己多勤快一点，多努力学习一点，多踏实一点。

      “大学是我做梦的开始，离开家到了台北，到了艺术学院，见到各种学艺术的人，感觉是开放的、解放的。人生不一定只是读书，按部就班地做父母和社会期待的事情，觉得自己好像走进了新的天地一样。” 对李安来说，大学是既空虚又很踏实的经验。

      郭广昌点评李安：“李安导演外表温文尔雅，其实内心躁动不安，用现在年轻人说的，就是闷骚，有着旺盛的生命力。” 

      郭广昌向李安提问，作为完全的直男，怎么能把《断背山》拍出来的？李安表示拍了很多女性电影，显然自己也不是女性，那怎么体会的？“做艺术的有一些天分吧，能利用假借、形容的方式达到真情跟写真的境界让大家能体会。”

      李安称自己一共拍过三次同性恋，“可能自己阳刚气不够，每次拍打打杀杀就不太卖座，拍阴性的、复杂的、说不清楚的，压抑的，好像观众就感同身受，自己也不知道为什么。”

      “刚开始拍电影是拍父子关系，在亚洲差不多80%都是女性观众。后来第一次直男来拍同性恋，就是《喜宴》，第一次拍不太适应，觉得有点阴阳怪气，心里折腾了好一会儿。后来太太带小孩来探班，同事还说：哎呀，怎么还有太太这个人？那时候在台湾也很不开放，有人让我别拍这个，自己心里还挺害怕。结果拍完也没事，还很卖座。”

      《断背山》拍美国西部牛仔跟李安风马牛不相关，但有一幕讲到“断背山”的时候，李安产生了一种怅然的感觉，不由得掉下眼泪。“这部小说由一个很直的女作家写出的，让自己来拍这部电影，本身也很奇妙。做艺术的人很多东西不愿意讲清楚，恍兮惚兮拍出来最好。”

      李安认为，人不能用男女、阴阳来分类，每个人的内里都有很多元素。

      西方的三幕式叙事是简化、窄化的，可以发展一个叙事线，一切为这个叙事线服务。李安表示越做电影越觉得这个世界不是这样，“它有它的复杂性，电影也不应该只是这个样子，文艺、电影、整个世界都可以更多元化。应该有很多细节可以去体会、切磋、理解。”李安坦言，不那么简化成男的、女的、直的、怪异的、不怪的，这个世界对自己来说会更理想。

   编辑：羊羊

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关键词： 双子杀手 李安 郭广昌
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