过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01. “巴尼叔叔”加盟《黑客帝国4》
《雷神4》
导演塔伊加·维迪提
近日表示，娜塔莉·波特曼
所饰的简·福斯特，在漫画中抗争乳腺癌的故事，很有可能会成为电影的一部分。在漫画中，雷神挥不起喵喵锤，失去了阿斯加德超级英雄的头衔。而他前女友简被诊断患了乳腺癌，此时一个神秘的女性举起了喵喵锤，还管自己叫“Mighty Thor”。后来才发现，简和这个新的雷神其实就是同一人，但这个剧情线不一定会原封不动出现在影片中。
03. “屠杀”女朋友“尖叫”将现身《毒液2》续集
《毒液：致命守护者》
的片尾彩蛋中曾揭晓，伍迪·哈里森
饰演的“屠杀”，将成为续集中的大反派，而同样来自漫威漫画的“尖叫”（Shriek），也将在新片中扮演关键角色。她可以用声音当盾牌，发射冲击波，还能解锁人们内心的黑暗，让他们变得暴力。在漫画中，这个角色也是“屠杀”的女朋友。除了“汤老湿”汤姆·哈迪
回归出演，安迪·瑟金斯
将执导续集，预期明年上半年开拍。
04. 凯文·费奇担任漫威首席创意官
漫威影业的老大凯文·费奇
，现在多了一项新职务——漫威的首席创意官，不仅要负责MCU中的电影，也要负责漫画，Disney+上面的美剧，以及包括ABC和Hulu上面所播放的漫威剧（比如说ABC的《神盾局特工》
和Hulu的《离家童盟》
等），还有所有的动画片，换句话说，他要负责所有形式与平台上，漫威的剧情类内容，迪士尼影业联合主席的阿兰·霍恩
现在是他的顶头上司了。
05. 肯·洛奇新作首曝中文预告
曾经两获金棕榈（《风吹麦浪》《我是布莱克》
）的英国导演肯·洛奇
，新作《对不起，我们错过了你》
首曝中字预告片。该片曾入围今年戛纳电影节的主竞赛单元，这也是肯·洛奇第14度入围戛纳主竞赛。《对不起，我们错过了你》编剧是肯·洛奇的老搭档保罗·拉弗蒂
，影片主人公Ricky自从2008金融危机以来就背上了债务，他与全家人一起艰苦度日，他有可能重新赢得生活的主动权吗？
06. "勇敢者游戏2"发布"绝地进击"新预告与剧照
《勇敢者游戏2：再战巅峰》
发布了“绝地进击”预告，勇敢者四人组再次出现于游戏世界，道恩·强森
饰演的“勇石博士”领队穿越。预告发布的同时，一组新剧照也随即曝光，呈现了全新场景的更多细节：在荒无人烟的沙漠之中，烈日之下四人眼神坚定，面对即将而来的危险与挑战，似乎信心满满蓄势待发。影片北美目前定档12月13日，内地有望引进。
01. 李安聊直男如何拍出《断背山》
李安
导演新片《双子杀手》
即将上映，当被问到作为完全的直男，他是怎么能把《断背山》
拍出来的？李安表示他拍了很多女性电影，显然自己也不是女性，他称自己一共拍过三次同性恋，“可能自己阳刚气不够，每次拍打打杀杀就不太卖座，拍阴性的、复杂的、说不清楚的，压抑的，好像观众就感同身受，自己也不知道为什么。”他认为，人不能用男女、阴阳来分类，每个人的内里都有很多元素。