时光网讯
漫威娱乐迎来重大结构变换。迪士尼宣布，漫威影业主席凯文·费奇
将出任漫威首席创意官(CCO)。他的权力进一步扩大，掌管漫威电影、电视、动画、出版的整体创意方向。
同时，漫威娱乐的“漫威电视”和“漫威家庭娱乐”(做动画)也并入漫威影业（Marvel Studio）厂牌。此前，漫威有专人分别统领电影、电视、出版和其他领域。
凯文·费奇
在迪士尼的地位不一般。费奇原本向漫威娱乐董事长Ike Perlmutter汇报。而随着漫威电影宇宙强盛，负责电影这块的费奇在2015年与Perlmutter闹翻，威胁出走。漫威影业被从漫威娱乐单独拎出来，从此费奇不再向Perlmutter汇报，而是直接向母公司迪士尼头头阿兰·霍恩
和Alan Bergman汇报。
凯文·费奇统领漫威内容领域也早有兆头。流媒体Disney+将推出的众多漫威剧集，一直是费奇在负责。这些剧集与“漫威电影宇宙”有着紧密联系。
费奇出任漫威CCO后，漫威所有电影和电视方面的高层都要向他汇报，费奇继续向阿兰·霍恩和Alan Bergman汇报。而漫威娱乐主席Dan Buckley维持原职，他则需要双向汇报，内容方面要向费奇汇报，而出版物管理、零售、游戏、活动、创意服务、授权等方面，他依然向Perlmutter汇报。
凯文·费奇
一手缔造了漫威电影宇宙（MCU）的神话。大家都非常期待，接下来他将把漫威打造成什么样。