凯文费奇的权力进一步扩大，掌管漫威电影、电视、动画、出版的整体创意方向。











同时，漫威娱乐的“漫威电视”和“漫威家庭娱乐”(做动画)也并入漫威影业（Marvel Studio）厂牌。此前，漫威有专人分别统领电影、电视、出版和其他领域。









凯文·费奇统领漫威内容领域也早有兆头。流媒体Disney+将推出的众多漫威剧集，一直是费奇在负责。这些剧集与“漫威电影宇宙”有着紧密联系。





费奇出任漫威CCO后，漫威所有电影和电视方面的高层都要向他汇报，费奇继续向阿兰·霍恩和Alan Bergman汇报。而漫威娱乐主席Dan Buckley维持原职，他则需要双向汇报，内容方面要向费奇汇报，而出版物管理、零售、游戏、活动、创意服务、授权等方面，他依然向Perlmutter汇报。



