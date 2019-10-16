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一手打造漫威宇宙的凯文费奇升官了！

出任漫威首席创意官 统领电影电视多领域

2019-10-16 07:54:02 来源：Mtime时光网

凯文费奇的权力进一步扩大，掌管漫威电影、电视、动画、出版的整体创意方向。


　　时光网讯 漫威娱乐迎来重大结构变换。迪士尼宣布，漫威影业主席凯文·费奇将出任漫威首席创意官(CCO)。他的权力进一步扩大，掌管漫威电影、电视、动画、出版的整体创意方向。

　　同时，漫威娱乐的“漫威电视”和“漫威家庭娱乐”(做动画)也并入漫威影业（Marvel Studio）厂牌。此前，漫威有专人分别统领电影、电视、出版和其他领域。

迪士尼老大阿兰霍恩和凯文费奇

　　凯文·费奇在迪士尼的地位不一般。费奇原本向漫威娱乐董事长Ike Perlmutter汇报。而随着漫威电影宇宙强盛，负责电影这块的费奇在2015年与Perlmutter闹翻，威胁出走。漫威影业被从漫威娱乐单独拎出来，从此费奇不再向Perlmutter汇报，而是直接向母公司迪士尼头头阿兰·霍恩和Alan Bergman汇报。

　　凯文·费奇统领漫威内容领域也早有兆头。流媒体Disney+将推出的众多漫威剧集，一直是费奇在负责。这些剧集与“漫威电影宇宙”有着紧密联系。

　　费奇出任漫威CCO后，漫威所有电影和电视方面的高层都要向他汇报，费奇继续向阿兰·霍恩和Alan Bergman汇报。而漫威娱乐主席Dan Buckley维持原职，他则需要双向汇报，内容方面要向费奇汇报，而出版物管理、零售、游戏、活动、创意服务、授权等方面，他依然向Perlmutter汇报。

（表情包来自网络）

　　凯文·费奇一手缔造了漫威电影宇宙（MCU）的神话。大家都非常期待，接下来他将把漫威打造成什么样。

   编辑：SaSa

关键词： 漫威 迪士尼 凯文费奇
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