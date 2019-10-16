肖战担任《航海王：狂热行动》推广大使，海报同时曝光。漫画作者尾田荣一郎给中国粉丝的亲笔信曝光，他以亲切的口吻为中国粉丝送上了专属问候。

中国推广大使肖战海报









《航海王》从剧集播出至今已有20年，草帽一伙所展现出的友情羁绊与热血向上影响了无数人，肖战就是其中之一。作为与草帽小子路飞一同成长的海米一员，肖战一直很庆幸能够在自己的生活中与《航海王》相遇，拥有了许多美好的回忆。他也和路飞一样，怀揣梦想踏上征途，从一个平凡的少年变为征服岛屿劈风斩浪的男人。对于肖战而言，《航海王》不仅仅是普通的动画，更是一个带给他温暖、热血和感动的乌托邦世界，一直鼓舞着他前进。





尾田荣一郎亲笔信 今日该片还暖心发布了一封来自漫画作者尾田荣一郎的亲笔信。在信中，尾田荣一郎以亲切的口吻为中国粉丝送上了专属问候，并且强调到此次剧场版是为纪念《航海王》动画开播二十周年而特别打造的全明星阵容电影，与此前的作品相较有着更为深刻的意义。





在结尾处，尾田热情地邀请中国粉丝：走进影院见证各个角色的大乱斗！亲笔信的底部尾田手绘了一只可爱的路飞，超长的橡皮手臂圈中了尾田的落款，阳光活泼的形象跃然纸上。





10月18日，《航海王：狂热行动》即将登陆中国大银幕。

编辑：隐饮