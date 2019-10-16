时光网讯
由尾田荣一郎
监制的《航海王》20周年纪念版电影《航海王：狂热行动》
即将于10月18日正式登陆内地各大院线！官方于今日发布了中国推广大使海报和尾田荣一郎为中国粉丝特别准备的亲笔信，引起粉丝的热烈讨论。
在本次的推广大使海报中，肖战
身着白衬衣，头戴草帽，标志性的笑容更添几分少年元气。肖战与路飞并肩而立，两位热血少年阳光向上的气质立刻扑面而来。路飞和肖战的身后墙上填满了草帽一伙的通缉令，预示着一场紧张、刺激的大冒险即将拉开序幕。
《航海王》从剧集播出至今已有20年，草帽一伙所展现出的友情羁绊与热血向上影响了无数人，肖战就是其中之一。作为与草帽小子路飞一同成长的海米一员，肖战一直很庆幸能够在自己的生活中与《航海王》相遇，拥有了许多美好的回忆。他也和路飞一样，怀揣梦想踏上征途，从一个平凡的少年变为征服岛屿劈风斩浪的男人。对于肖战而言，《航海王》不仅仅是普通的动画，更是一个带给他温暖、热血和感动的乌托邦世界，一直鼓舞着他前进。
今日该片还暖心发布了一封来自漫画作者尾田荣一郎的亲笔信。在信中，尾田荣一郎以亲切的口吻为中国粉丝送上了专属问候，并且强调到此次剧场版是为纪念《航海王》动画开播二十周年而特别打造的全明星阵容电影，与此前的作品相较有着更为深刻的意义。
在结尾处，尾田热情地邀请中国粉丝：走进影院见证各个角色的大乱斗！亲笔信的底部尾田手绘了一只可爱的路飞，超长的橡皮手臂圈中了尾田的落款，阳光活泼的形象跃然纸上。
10月18日，《航海王：狂热行动》即将登陆中国大银幕。
编辑：隐饮