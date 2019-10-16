网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

肖战任《航海王：狂热行动》推广大使

漫画作者尾田荣一郎 给中国粉丝发亲笔信

2019-10-16 09:37:15 来源：Mtime时光网

肖战担任《航海王：狂热行动》推广大使，海报同时曝光。漫画作者尾田荣一郎给中国粉丝的亲笔信曝光，他以亲切的口吻为中国粉丝送上了专属问候。
       

中国推广大使肖战海报

时光网讯尾田荣一郎监制的《航海王》20周年纪念版电影《航海王：狂热行动》即将于10月18日正式登陆内地各大院线！官方于今日发布了中国推广大使海报和尾田荣一郎为中国粉丝特别准备的亲笔信，引起粉丝的热烈讨论。

      在本次的推广大使海报中，肖战身着白衬衣，头戴草帽，标志性的笑容更添几分少年元气。肖战与路飞并肩而立，两位热血少年阳光向上的气质立刻扑面而来。路飞和肖战的身后墙上填满了草帽一伙的通缉令，预示着一场紧张、刺激的大冒险即将拉开序幕。

       《航海王》从剧集播出至今已有20年，草帽一伙所展现出的友情羁绊与热血向上影响了无数人，肖战就是其中之一。作为与草帽小子路飞一同成长的海米一员，肖战一直很庆幸能够在自己的生活中与《航海王》相遇，拥有了许多美好的回忆。他也和路飞一样，怀揣梦想踏上征途，从一个平凡的少年变为征服岛屿劈风斩浪的男人。对于肖战而言，《航海王》不仅仅是普通的动画，更是一个带给他温暖、热血和感动的乌托邦世界，一直鼓舞着他前进。

     

尾田荣一郎亲笔信

今日该片还暖心发布了一封来自漫画作者尾田荣一郎的亲笔信。在信中，尾田荣一郎以亲切的口吻为中国粉丝送上了专属问候，并且强调到此次剧场版是为纪念《航海王》动画开播二十周年而特别打造的全明星阵容电影，与此前的作品相较有着更为深刻的意义。

       在结尾处，尾田热情地邀请中国粉丝：走进影院见证各个角色的大乱斗！亲笔信的底部尾田手绘了一只可爱的路飞，超长的橡皮手臂圈中了尾田的落款，阳光活泼的形象跃然纸上。

      10月18日，《航海王：狂热行动》即将登陆中国大银幕。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 航海王：狂热行动 肖战 尾田荣一郎
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

航海王：狂热行动

航海王：狂热行动 (2019)

0.0

导演：大塚隆史

主演：田中真弓 冈村明美

在线播放

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

吴京输了！《攀登者》为何国庆档掉队

感情戏成争议焦点 真的比《中国机长》差吗？

《攀登者》的确拥有成为20亿、40亿爆款影片的潜质，但是..
2

新世纪之后，哪些中国影片被选冲击奥斯卡？

张艺谋《英雄》曾入围提名 《哪吒》今年获选

19
新世纪之后选送的影片从类型到题材都非常多样化，2018年..
3

漫威电影不是电影？他有资格这么说

回顾马丁·斯科塞斯的电影人生

为什么斯科塞斯说漫威电影不是电影（cinema），因为他是..
4

寡姐眼妆超难驾驭！赞达亚的腰也太细了！

《ELLE》举办女性盛典 “蜡像女神”塞隆驾到

32
塞隆女神一身硬朗装扮更衬托出她犹如蜡像般的脸庞，寡姐..
5

双子杀手北美严重遇冷 可能亏损6千万

"小丑"轻松蝉联周末票房冠军 全球已破5亿

李安的《双子杀手》开局跟预期一样乏力，北美周末票房榜..

查看更多