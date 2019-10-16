预告中，邱泽饰演的林默，竟然是唐仁的徒弟。肖央饰演的泰国警长，尚语贤饰演的黑客少女KIKO也悉数亮相，一下把电影和网剧的世界连接了起来。









而关联最大的，就是“CRIMASTER世界名侦探排行榜”。熟悉电影的都知道，唐仁、秦风在这张榜单上排名第二，Q排名第一。预告结尾处，林默成功上升到排行榜第四位，实力一定很强。但回看《唐人街探案2》你会发现，原来那时林默就已榜上有名。网剧和电影还能相互填坑埋梗，真是布局已久的一盘大棋。





虽然从简介能看出，《唐人街探案》网剧将由三段独立的故事构成。但很多细节在告诉我们，网剧与电影的时间线并不遥远。预告结尾，林默所在泰国的唐仁的侦探社，与《唐人街探案1》里出现的一模一样。他还透露唐仁去了美国，被警长说“吹牛”。但我们知道，此时《唐人街探案2》的故事正在纽约发生。





另外值得一提的是，自称是“野田昊没有二”的侦探在自我介绍时，背景是东京塔，《唐人街探案3》的故事就即将在这里展开……





作为唐探系列IP的创作者，陈思诚此次也担任了网剧的监制。他在采访中表示，如果观众喜欢，网剧中的主人公有可能会在《唐人街探案3》中出现。































