电影《冰峰暴》宣布定档11月29日上映预热贺岁档，出品人吕建民、导演余非、主演张静初一同亮相丝绸之路国际电影节红毯。





















张静初说，自己从来没有尝试过这种冰雪题材的动作冒险大片，拍摄时吃了不少苦，但为了一部好电影，所有付出都很值得。感谢余非导演的登山经验，很多戏都在加拿大雪地和尼泊尔实境的无人之地拍摄，因而张静初还开玩笑说，拍这部电影之前特别怕坐直升飞机，觉得是个“铁棺材”，但电影拍摄要到达这些极限环境不得不每天使用直升机才能抵达，治好了她的“直升机恐惧症”，现在都已经习惯了。











吕建民则感慨说，投资制作《冰峰暴》完全是受了张静初的“蛊惑”，是张静初向他推荐了这个项目，但他和张静初一起见过导演、看过剧本之后，第二天就下定了决心。他告诉记者，第一是自己从来没有做过这种题材类型的电影，第二是剧本很扎实，导演的热忱，详细周密的准备和故事打动了他，很少有剧本能够不需要修改就让他决定投资，这还是第一次。





曾经是世界顶级游戏公司高管、同时也是资深户外探险爱好者的青年导演余非则表示，拍一部登山冒险题材的电影一直是他的梦想，但《冰峰暴》和《攀登者》又不一样，后者反映的是运动题材和家国情怀，《冰峰暴》则是通过一个反恐故事探讨人性和情感，关于救赎和生命。

编辑：隐饮