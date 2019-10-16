时光网讯
10月15日，第六届丝绸之路国际电影节在福州启幕，动作冒险大片《冰峰暴》
出品人吕建民
、导演余非
、主演张静初
一同亮相开幕红毯，并宣布将于11月29日登陆全国院线，预热2019年贺岁档。
15日晚举行的开幕式由红毯仪式、晚会演出与开幕影片首映礼三大环节组成。红毯仪式上星光灿烂，不仅有著名导演李少红与《解放·终局营救》
剧组、《中国女排》
导演陈可辛携手中国女排原主教练陈忠和率原中国女排“黄金一代”队员、著名导演陈力带领《古田军号》剧组，《冰峰暴》出品人、制片人吕建民还与青年导演余非携手福建籍女演员张静初一同亮相，赢得现场观众热烈的欢呼和掌声。
张静初说，自己从来没有尝试过这种冰雪题材的动作冒险大片，拍摄时吃了不少苦，但为了一部好电影，所有付出都很值得。感谢余非导演的登山经验，很多戏都在加拿大雪地和尼泊尔实境的无人之地拍摄，因而张静初还开玩笑说，拍这部电影之前特别怕坐直升飞机，觉得是个“铁棺材”，但电影拍摄要到达这些极限环境不得不每天使用直升机才能抵达，治好了她的“直升机恐惧症”，现在都已经习惯了。
吕建民则感慨说，投资制作《冰峰暴》完全是受了张静初的“蛊惑”，是张静初向他推荐了这个项目，但他和张静初一起见过导演、看过剧本之后，第二天就下定了决心。他告诉记者，第一是自己从来没有做过这种题材类型的电影，第二是剧本很扎实，导演的热忱，详细周密的准备和故事打动了他，很少有剧本能够不需要修改就让他决定投资，这还是第一次。
曾经是世界顶级游戏公司高管、同时也是资深户外探险爱好者的青年导演余非则表示，拍一部登山冒险题材的电影一直是他的梦想，但《冰峰暴》和《攀登者》又不一样，后者反映的是运动题材和家国情怀，《冰峰暴》则是通过一个反恐故事探讨人性和情感，关于救赎和生命。
编辑：隐饮