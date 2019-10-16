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李安：拍电影是除了做菜我唯一擅长的事

武汉对谈高晓松 《双子杀手》结局很温暖

2019-10-16 10:15:11 来源：Mtime时光网

“不拍电影都不知道该怎么办，这是除了做菜我唯一擅长的事。”李安似乎一直都处于“创作兴奋期”，65岁的年龄丝毫没妨碍他坚持探索对电影技术、电影语言最新鲜的表达。
      时光网讯 10月15日，电影《双子杀手》在全球大学生最多的城市——武汉，展开了一场跨代际对谈活动。导演李安、对谈嘉宾高晓松与三大社交平台年轻群体代表，畅谈电影内外。

      李安自言纯粹按照个人心性，《双子杀手》会有截然不同的伤感结局，甚至戛然而止。面对场下年轻人，李安表示“一心想早点退休，但不知不觉做到现在”，对电影的热爱“戒不掉了”。电影《双子杀手》将于10月18日内地正式上映。

      “不拍电影都不知道该怎么办，这是除了做菜我唯一擅长的事。”李安似乎一直都处于“创作兴奋期”，65岁的年龄丝毫没妨碍他坚持探索对电影技术、电影语言最新鲜的表达。除开3D/4K/120帧的超高技术规格，这次他还玩起了“虚拟真人”。

      Junior是他拍摄《双子杀手》三大兴奋点的其中之一，现场表白拍动作片很好玩。片中一场两个威尔史密斯赤手搏斗的4分钟打戏，在整体编排上采用的是传统香港武打以及京剧武行的动作设计，以保证拳拳到肉，在细节上则增加了刮擦与失手，用来加深整个打斗过程中的残酷感。短短4分钟，背后的制作时间居然长达9个月。

      除了在技术上“狠磨刀功”，新片在故事的内核上其实也与前作一脉相承。高晓松在对谈中聊到结局非常深刻，区别于李安导演以往的作品，《双子杀手》结局很温暖。导演现场表示要是依于自己当下心态，结局完全不同，会更伤感，甚至会更快结尾。但导演不想对观众太残忍，并且Junior太楚楚动人，舍不得“抛弃”他。

      此外，高晓松从亚洲导演获奖奥斯卡聊到李安对于电影的选择，并直言导演过分偏爱“生僻”题材。导演笑称这是变相提醒自己很久没有得奥斯卡奖，同时也表达了自己的小倔强：电影也是有戏缘，它就是属于我的。并诚恳地表示，其实生僻题材比大热小说更好拍。

   编辑：羊羊

关键词： 双子杀手 李安 高晓松
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