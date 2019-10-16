由李安导演、威尔·史密斯主演的《双子杀手》，以及安吉丽娜·朱莉主演的奇幻电影《沉睡魔咒2》将在10月18日亮相全国4DX、ScreenX、4DX with ScreenX融合厅。





独家双重特效惊艳呈现划时代科幻巨制





技术变革给未来的电影带来了无限可能，拥有21种动感和环境特效的4DX影厅、延展屏幕创造270度三面屏效果的ScreenX影厅打破以往观众在视觉和听觉方面的桎梏，为观众带来无与伦比的沉浸体验。为了让观众感受到更加极致的观影氛围，4DX with ScreenX融合厅横空出世，该影厅内的全球独家双重特效绝对是欣赏这部划时代性作品的最佳之选。





《双子杀手》ScreenX 2D对比视频 当威尔·史密斯突遭神秘杀手追杀，双方在陡峭的墙头骑着摩托狂飙飞驰。ScreenX270度三面屏将长达8分钟的追逐战扩展到侧面，子弹仿佛从你身上擦过，极具紧张感。此外，ScreenX还将扩展电影中的风景，开创性的将视野扩展到ScreenX的270度沉浸式全景屏幕，让你将每一个细节尽收眼底。ScreenX高速状态下机车运动随着4DX动感座椅多方位摆动，特效与画面的紧密结合让你感受到街头飞车的畅快淋漓、追逐激战的惊险刺激。此次4DX版《双子杀手》独家展现3D+4DX特效，真实展现身临其境的亡命追捕，两者绝佳搭配一定会带给你最佳的4D观影体验。





如果你前往4DX with ScreenX融合厅观看影片，你将会感受到前所未有的超爽体验。ScreenX巧妙运用270度三面屏惊艳，4DX动感和环境特效挑战你的五感极限，双重特效看了就是赚了。





《沉睡魔咒2》270度环屏全景定义魔幻世界





《沉睡魔咒2》4DX with ScreenX海报 此次《沉睡魔咒2》由安吉丽娜·朱莉再度颠覆演绎“非典型”反派玛琳菲森，她将与“初代黄蜂女”收获超高人气的米歇尔·菲佛同台飙戏。为了使观众在影厅内获得绝佳的视听享受，此次CJ 4DPLEX也为观众准备了4DX、ScreenX、4DX with ScreenX融合厅三种版本，这也是首部ScreenX特效的迪士尼真人电影。





美轮美奂的极致仙境、新人物加入引发主人公之间的爱恨纠葛等多种看点吸引观众的目光。4DX通过动感座椅前后、左右摇摆加持吹风、喷气等环境特效，细腻演绎黑暗女巫飞行中方向和速度变化，让玛琳菲森背你上天。





一向能够展现宏大场面的ScreenX独家超宽广三面屏，此次将再度发挥实力为你展现精灵世界的奇观异景，一张电影票带你解锁魔法世界的各种“5A“景区。





豪华升级版4DX with ScreenX融合特效厅用前沿的技术将为电影锦上添花。270度三面屏结合细致入微的环境特效、动感座椅的灵活演绎，生动展现魔幻世界里仙子们高空飞行、森林中上下穿梭等等场景，插上“翅膀”变身魔法仙子不是梦！