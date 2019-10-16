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《大约在冬季》发布马思纯角色特辑

时间跨度长达30年！马思纯挑战高难度角色

2019-10-16 14:24:46 来源：Mtime时光网

《大约在冬季》发布马思纯角色特辑，马思纯作为安然的饰演者与电影原作小说作者、编剧饶雪漫一起，讲述了女主角30年的成长故事。
       时光网讯 根据饶雪漫同名小说改编，马思纯霍建华领衔主演；魏大勋张瑶林柏宏文淇主演；侯佩岑齐秦特别出演的电影《大约在冬季》将于2019年11月15日上映。近日该片发布马思纯个人特辑“安然之路”。特辑中，马思纯作为安然的饰演者与电影原作小说作者、编剧饶雪漫一起，讲述了“安然”在事业、感情上30年的自我成长，与观众倾情分享女性成长的力量。



       “安然之路”角色特辑紧紧围绕安然（马思纯 饰）从青年到中年近30年时光的成长一一展开。北师大才女安然在1991年的齐秦北京狂飙演唱会上，邂逅了绅士儒雅的台湾摄影师齐啸（霍建华 饰），人头攒动的演唱会上，内敛温柔的齐啸正是被安然灿烂热烈的性格所吸引，少女明媚动人的笑容是留在那些年最美好的情怀。



       成长，是“安然之路”的关键词，无论是情感上的敢爱敢恨，还是事业上的成长励志，都为观众呈现出一个立体丰满的女性形象。“成为一个更好的自己，去追求一切自己想要的”是当下众多女性的规划，也是安然一生的写照。



      在马思纯看来，安然是一个很上进的人。“总有一天我要让北京大声喊出我的名字”，不是一种虚无狂妄的口号，而是一个自信热烈的女孩和世界的宣言，积极去实现自己的梦想，才有我们看到站在人前熠熠生辉自信强大的安然。当看尽世间百态，年龄沉淀下来的自然是一份独有的淡然与稳重。

      影片《大约在冬季》已定档于2019年11月15日全国上映。



   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 大约在冬季.马思纯
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导演：王维明

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