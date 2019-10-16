《大约在冬季》发布马思纯角色特辑，马思纯作为安然的饰演者与电影原作小说作者、编剧饶雪漫一起，讲述了女主角30年的成长故事。











“安然之路”角色特辑紧紧围绕安然（马思纯 饰）从青年到中年近30年时光的成长一一展开。北师大才女安然在1991年的齐秦北京狂飙演唱会上，邂逅了绅士儒雅的台湾摄影师齐啸（霍建华 饰），人头攒动的演唱会上，内敛温柔的齐啸正是被安然灿烂热烈的性格所吸引，少女明媚动人的笑容是留在那些年最美好的情怀。











成长，是“安然之路”的关键词，无论是情感上的敢爱敢恨，还是事业上的成长励志，都为观众呈现出一个立体丰满的女性形象。“成为一个更好的自己，去追求一切自己想要的”是当下众多女性的规划，也是安然一生的写照。











在马思纯看来，安然是一个很上进的人。“总有一天我要让北京大声喊出我的名字”，不是一种虚无狂妄的口号，而是一个自信热烈的女孩和世界的宣言，积极去实现自己的梦想，才有我们看到站在人前熠熠生辉自信强大的安然。当看尽世间百态，年龄沉淀下来的自然是一份独有的淡然与稳重。





影片《大约在冬季》已定档于2019年11月15日全国上映。









