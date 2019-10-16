《秋菊打官司》中的巩俐和《我的父亲母亲》中的章子怡

第一次拍电影的章子怡只有19岁，无疑是充满青涩和稚嫩的，这恰好与片中“招娣”的状态暗暗契合，村姑的质朴与少女怀春的羞涩，都要通过一双灵动的眼睛诉说出来，历经世事的人是无论如何都演不出来的。





在实际拍摄时，章子怡才第一次看到真正的摄影机，根本不知道该如何是好。她曾在采访中这样回忆，“当时每天都很害怕，表演的时候甚至都在发抖，所有的事对我来说都是一个崭新的世界。”





“那部电影是用胶片拍的，摄影师要用皮尺量好摄影机的位置，然后焦点员要对焦点，但我当时哪里懂说焦点是什么，怎么走那个位置。那时第一感觉就是，做演员怎么这么复杂！”

《我的父亲母亲》中的经典场景







当年的章子怡，可以说是毫无经验的一张白纸，但在张艺谋的悉心指导下，她还是贡献了几段堪称经典的表演。





《我的父亲母亲》偶遇片段 在电影中，父亲送孩子们下学，在母亲费尽心思的“策划”下，两人终于有了第一次单独偶遇。当母亲终于有机会和心上人近距离接触，竟然一句话也没说，只是眨巴着一双大眼睛不停看着他。

父亲礼貌地点点头回应，母亲满眼的喜悦和娇羞的微笑，完全掩盖不住，甚至激动地忘了拿自己的篮子，这是独属于旧时代的老派浪漫，委婉而含蓄。这种心花怒放的少女神态，章子怡拿捏得十分到位。





父亲第一次到母亲家吃派饭的时候，母亲早早起床做好了丰盛的饭菜，站在门口扶着门框的样子，美得就像一幅画。章子怡那一抬眼的清纯，眉目传情笑意盈盈，微微低着的头又显出一丝局促，这时候的她，眼里写满了故事，不说一句话就让人一眼难忘。











在《我的父亲母亲》中，章子怡充满笨拙感的奔跑戏让人印象深刻：因为棉衣太厚，似乎让她甩不开胳膊，但并不影响跑得很快。当见到心上人的时候，她每次都是飞奔过去，像一头充满生命力的小鹿，甩着两条系着绿头绳的长辫子，满满都是少女的灵动。

《我的父亲母亲》章子怡奔跑 张艺谋导演为“母亲”设计的奔跑戏，全片多达六次，这六次奔跑贯穿父亲和母亲相识相爱的各个阶段，从他们初次相识到四目相对，从母亲追赶爱人到相思病倒，每次奔跑都是情感的加深和递进，也让观众感受到母亲天真烂漫、倔强多情的性格。

父母初相识后，母亲每一次和父亲见面，都伴随着难熬的等待，这种渴望与爱人相见的冲动，让年轻的母亲忍不住加快脚步，想要快快飞奔到爱人身旁。影片结尾处伴着儿子致敬父亲的读书声，叠化到章子怡在原野中自由奔跑的画面，让人印象极深，这是全片的高光时刻，也是母亲最美的镜头之一。





穿了八条裤子的章子怡，确实很有村姑的感觉 回忆起这段奔跑戏，章子怡笑着说，“现在你让我跑，我也跑不出那个劲儿了。因为当时花了很长时间体验生活，我每天跟个农村的小姑娘一起去挖土豆、担水。”





“拍戏时最夸张的时候我穿了八条裤子，有棉裤还有里面套的各种裤子，因为太冷了，那时候也没有现在这种发热材质的衣服，就是往上加，所以当穿了八条裤子的时候，我觉得那个劲儿也就出来了，就对了。”





片中还有一段情节令人难忘：父亲被叫走回县城，走得匆忙，母亲想让他吃上自己做的蒸饺，一路狂奔，穿着大棉裤跑得上气不接下气，抄近道一着急把碗摔碎，委屈地哭了起来。





《我的父亲母亲》章子怡哭戏 现在看来，这段哭戏当然不是她表演生涯中最好的哭戏，但在当时，完成起来也费了九牛二虎之力。

“那时候我必须要哭，但是哭不出来，后来越紧张越挤不出眼泪。我记得导演当时说‘天快黑了，我们都要走了，你可要一个人留在这里了’，那会我已经拍了几次都没过，我当时想不要啊，不要把我留在这里，然后我就开始哭了”。

没想到人生中第一次拍哭戏，章子怡几乎是被导演吓哭的。

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在《我的父亲母亲》中，还有几处细节值得一提。





张艺谋是色彩运用的大师，这部电影中现实时空皆为黑白，而过去时空则是是彩色的，这种反差十分少见。黑白色调寓意现实，让人感觉冰冷而严肃，彩色调却如同油画版颜色饱满。回忆中的过去总是美好的，甚至是梦幻的——对于片中的母亲来说，当父亲离开的时候，她的世界就从彩色变成了黑白。





《我的父亲母亲》中，父亲最爱母亲穿红棉袄 红色可以说是张艺谋电影的图腾色，在《我的父亲母亲》里，导演同样显示出了对红色的偏爱：不施粉黛的章子怡，只穿一身红棉袄就十分俏丽。父亲对母亲的情话是“你穿那件红衣裳真好看，来的头一天我就看见了。”





两人的定情信物是一只红色的发卡，而母亲为学校亲手织成的那块红布，在教室的大梁上陪伴了父亲一辈子。母亲这个角色似乎也带着红色如火焰般的性格，执拗坚韧，生命力旺盛，为了爱人不顾一切。





和后来大红大紫的章子怡相比，影片男主角饰演“父亲”的郑昊，似乎显得低调很多。





在拍摄张艺谋的电影前，郑昊曾担任过中央戏剧学院形体教师，也曾做过舞蹈编导、教练，但或许是因为形象和气质的限制，他后来的电影作品不多，但出演了不少主旋律电视剧。他主演的电视剧《人子》获得了五个一工程奖，自编自演的话剧作品《穿越丛林》也曾获得鲁迅文学奖。











片中的另一位男配角不得不提——饰演儿子的孙红雷，这同样是他拍摄的第一部电影，后来他也成为了被大家熟悉喜爱的明星。





有意思的是，《我的父亲母亲》是1999年的电影，孙红雷在片中和母亲坐在农村的炕头，墙上的海报正是电影《铁达尼号》。这部1998年4月在中国上映的超级大片，曾以3.6亿票房占据内地票房榜冠军长达11年之久，成为众多观众的时代记忆。《我的父亲母亲》东方式的含蓄爱情故事，也和《泰坦尼克号》西方式的悲壮爱情故事遥相呼应。













2017年，章子怡作为导师参加了综艺节目《演员的诞生》，节目中郑爽和欧阳娜娜重新演绎了《我的父亲母亲》中“招娣”的角色，遗憾的是，她们并没能贡献出更出色的表演。郑爽似乎只会用“瞪大眼睛”一种表情，表现角色的情绪变化。





表演经验更加欠缺的欧阳娜娜，不仅把台词念得囫囵吞枣，还贡献了年度表情包“蚂蚁竞走十年了”，当场把台下的章子怡都惊吓得表情失控。看来，在打磨演技这条路上，如今的“流量小花”们还有很长的路要走。







