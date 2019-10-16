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章子怡的处女作,为何如此值得怀念？

重温胶片旧梦 《我的父亲母亲》上映20周年

2019-10-16 14:57:28 来源：Mtime时光网

拍摄《我的父亲母亲》那一年，章子怡只有19岁，还没成为"国际章"，也没遇见"宫二"，在她清澈如水的眸子里，正闪动着少女的光芒。她以一张白纸的质朴姿态，开启了属于自己的电影之路。
       时光网特稿 2019年10月16日，距离《我的父亲母亲》在内地上映已经过去了整整20年时间。这部张艺谋执导的电影，曾斩获柏林电影节银熊奖评审团大奖等多项大奖，但更被人津津乐道的是，它是章子怡的电影处女作。
      


       那一年的章子怡只有19岁，还没成为“国际章”，也还没遇见“宫二”，她清澈如水的眸子里，正闪动着少女的光芒。在张艺谋的悉心调教下，她以一张白纸的姿态，用近乎本色的质朴演出，开启了属于自己的电影之路。从《我的父亲母亲》中，我们或许能找到这位日后拿下“大满贯”影后的电影初心。

       20年弹指一挥间，翻过头再来看，“老谋子”选人的眼光果真毒辣，章子怡用天赋和实力证明了她并不是“小巩俐”，她就是独一无二的章子怡。
《我的父亲母亲》是部怎样的电影？
       

《我的父亲母亲》海报

《我的父亲母亲》改编自小说《纪念》，故事以孙红雷饰演的儿子“生子”的视角讲起。

      在乡村小学教了一辈子书的父亲骆长余，为了筹钱翻盖校舍四处筹钱，得了风寒死在县城的医院里。母亲招娣固执要求要将父亲的尸体从县医院抬回三合屯，考虑到现实的种种困难，儿子试图说服母亲。

       儿子从一张旧时的合影，引出了父亲和母亲的爱情往事。至此，电影色彩从沉闷粗粝的黑白色调，变成了浓郁饱满的彩色调。那是在一个黄叶灿烂的金秋时节，骆长余从县城来到三合屯做青年教师，引起了美丽少女招娣的注意。

       招娣开始了漫长的暗恋过程，她尝试用各种笨拙又羞涩的方法，引起心上人的注意，当骆长余终于知道她的心意时，却接到了不得不回城的命令。招娣执拗地守护着这份刚刚萌芽的爱情，在风雪中久久伫立直到病倒，等待着他的出现。

       骆长余终于出现在了进村的路上，此后经历了重重波折，再次回乡他终于与招娣再不分离，他的一辈子，也奉献给了乡村小学的学生们。



       在电影中，进入三合屯的小路是一个颇有象征意味的场景：最初骆长余从这条路进村，一眼就看到身穿红棉袄、美得抢眼的招娣；他们在这条小路上四目相对，暗生情愫，当长余离开村子时，招娣在这个路口痴痴等待；最后当长余魂归故里，招娣坚持把他“抬回来”，陪他在这条路上走过最后一程。

       电影里的这条路正像是他们关系的延续，曲曲折折又连绵不绝，两个有情人用了一辈子的时间才走完。这部电影的英文译名《The Road Home》，同样点出了“回家的路”的意思。

章子怡初出茅庐，竟然给张艺谋导演放鸽子
       《我的父亲母亲》是章子怡的大银幕处女作，如今的她早已荣誉加身，拿下影后大满贯，但回忆起表演生涯，章子怡始终认为《我的父亲母亲》对她影响最为重大。

       “没办法，这是我人生中的第一部作品，它纪录了我最年轻，最青涩，最美好的所有的一切，我觉得没有什么事情比你跨出第一步更重要。”



       摄影师侯咏这样描述当年的章子怡，“她当时就是个顽皮的小女孩。那会儿她刚入中戏，我们一起去看景，她一边玩一边看，特别顽皮。当时张艺谋还问我说，你觉得这小孩上相吗，我说现在还看不出来，得试一下。”

19岁的章子怡在片场调皮搞怪

      事实上，生性顽皮的章子怡，差点错过了这个改变命运的机会。张艺谋因为一个米酒广告看中章子怡，约她见面谈谈。她欣喜答应，不料却因为神经大条记错时间，当天竟然迟到了五个小时，放了导演的鸽子。

      幸运的是，张艺谋的工作人员又给她打了一次电话，俩人终于见面，这才有了这部巨星处女作的诞生。

       当章子怡首次出现在张艺谋的电影里，曾让不少观众犯嘀咕，“张艺谋怎么又找了一个‘巩俐’？”两人除了外形有点像，角色形象也是让人眼熟——在《我的父亲母亲》里，章子怡饰演了一个扎着麻花辫，爱穿红碎花小棉袄的“村姑”，和《秋菊打官司》里的巩俐，宛如一对姐妹花。

《秋菊打官司》中的巩俐和《我的父亲母亲》中的章子怡

       第一次拍电影的章子怡只有19岁，无疑是充满青涩和稚嫩的，这恰好与片中“招娣”的状态暗暗契合，村姑的质朴与少女怀春的羞涩，都要通过一双灵动的眼睛诉说出来，历经世事的人是无论如何都演不出来的。

19岁的章子怡，已经会用眼神讲故事了

       在实际拍摄时，章子怡才第一次看到真正的摄影机，根本不知道该如何是好。她曾在采访中这样回忆，“当时每天都很害怕，表演的时候甚至都在发抖，所有的事对我来说都是一个崭新的世界。”

      “那部电影是用胶片拍的，摄影师要用皮尺量好摄影机的位置，然后焦点员要对焦点，但我当时哪里懂说焦点是什么，怎么走那个位置。那时第一感觉就是，做演员怎么这么复杂！”
《我的父亲母亲》中的经典场景


      当年的章子怡，可以说是毫无经验的一张白纸，但在张艺谋的悉心指导下，她还是贡献了几段堪称经典的表演。

     

《我的父亲母亲》偶遇片段

在电影中，父亲送孩子们下学，在母亲费尽心思的“策划”下，两人终于有了第一次单独偶遇。当母亲终于有机会和心上人近距离接触，竟然一句话也没说，只是眨巴着一双大眼睛不停看着他。

      父亲礼貌地点点头回应，母亲满眼的喜悦和娇羞的微笑，完全掩盖不住，甚至激动地忘了拿自己的篮子，这是独属于旧时代的老派浪漫，委婉而含蓄。这种心花怒放的少女神态，章子怡拿捏得十分到位。

       父亲第一次到母亲家吃派饭的时候，母亲早早起床做好了丰盛的饭菜，站在门口扶着门框的样子，美得就像一幅画。章子怡那一抬眼的清纯，眉目传情笑意盈盈，微微低着的头又显出一丝局促，这时候的她，眼里写满了故事，不说一句话就让人一眼难忘。



       在《我的父亲母亲》中，章子怡充满笨拙感的奔跑戏让人印象深刻：因为棉衣太厚，似乎让她甩不开胳膊，但并不影响跑得很快。当见到心上人的时候，她每次都是飞奔过去，像一头充满生命力的小鹿，甩着两条系着绿头绳的长辫子，满满都是少女的灵动。

       

《我的父亲母亲》章子怡奔跑

张艺谋导演为“母亲”设计的奔跑戏，全片多达六次，这六次奔跑贯穿父亲和母亲相识相爱的各个阶段，从他们初次相识到四目相对，从母亲追赶爱人到相思病倒，每次奔跑都是情感的加深和递进，也让观众感受到母亲天真烂漫、倔强多情的性格。

       父母初相识后，母亲每一次和父亲见面，都伴随着难熬的等待，这种渴望与爱人相见的冲动，让年轻的母亲忍不住加快脚步，想要快快飞奔到爱人身旁。影片结尾处伴着儿子致敬父亲的读书声，叠化到章子怡在原野中自由奔跑的画面，让人印象极深，这是全片的高光时刻，也是母亲最美的镜头之一。

      

穿了八条裤子的章子怡，确实很有村姑的感觉

回忆起这段奔跑戏，章子怡笑着说，“现在你让我跑，我也跑不出那个劲儿了。因为当时花了很长时间体验生活，我每天跟个农村的小姑娘一起去挖土豆、担水。”

       “拍戏时最夸张的时候我穿了八条裤子，有棉裤还有里面套的各种裤子，因为太冷了，那时候也没有现在这种发热材质的衣服，就是往上加，所以当穿了八条裤子的时候，我觉得那个劲儿也就出来了，就对了。”

       片中还有一段情节令人难忘：父亲被叫走回县城，走得匆忙，母亲想让他吃上自己做的蒸饺，一路狂奔，穿着大棉裤跑得上气不接下气，抄近道一着急把碗摔碎，委屈地哭了起来。

       

《我的父亲母亲》章子怡哭戏

现在看来，这段哭戏当然不是她表演生涯中最好的哭戏，但在当时，完成起来也费了九牛二虎之力。

      “那时候我必须要哭，但是哭不出来，后来越紧张越挤不出眼泪。我记得导演当时说‘天快黑了，我们都要走了，你可要一个人留在这里了’，那会我已经拍了几次都没过，我当时想不要啊，不要把我留在这里，然后我就开始哭了”。

       没想到人生中第一次拍哭戏，章子怡几乎是被导演吓哭的。
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       在《我的父亲母亲》中，还有几处细节值得一提。



       张艺谋是色彩运用的大师，这部电影中现实时空皆为黑白，而过去时空则是是彩色的，这种反差十分少见。黑白色调寓意现实，让人感觉冰冷而严肃，彩色调却如同油画版颜色饱满。回忆中的过去总是美好的，甚至是梦幻的——对于片中的母亲来说，当父亲离开的时候，她的世界就从彩色变成了黑白。

       

《我的父亲母亲》中，父亲最爱母亲穿红棉袄

红色可以说是张艺谋电影的图腾色，在《我的父亲母亲》里，导演同样显示出了对红色的偏爱：不施粉黛的章子怡，只穿一身红棉袄就十分俏丽。父亲对母亲的情话是“你穿那件红衣裳真好看，来的头一天我就看见了。”

      两人的定情信物是一只红色的发卡，而母亲为学校亲手织成的那块红布，在教室的大梁上陪伴了父亲一辈子。母亲这个角色似乎也带着红色如火焰般的性格，执拗坚韧，生命力旺盛，为了爱人不顾一切。

       和后来大红大紫的章子怡相比，影片男主角饰演“父亲”的郑昊，似乎显得低调很多。

       在拍摄张艺谋的电影前，郑昊曾担任过中央戏剧学院形体教师，也曾做过舞蹈编导、教练，但或许是因为形象和气质的限制，他后来的电影作品不多，但出演了不少主旋律电视剧。他主演的电视剧《人子》获得了五个一工程奖，自编自演的话剧作品《穿越丛林》也曾获得鲁迅文学奖。



       片中的另一位男配角不得不提——饰演儿子的孙红雷，这同样是他拍摄的第一部电影，后来他也成为了被大家熟悉喜爱的明星。

       有意思的是，《我的父亲母亲》是1999年的电影，孙红雷在片中和母亲坐在农村的炕头，墙上的海报正是电影《铁达尼号》。这部1998年4月在中国上映的超级大片，曾以3.6亿票房占据内地票房榜冠军长达11年之久，成为众多观众的时代记忆。《我的父亲母亲》东方式的含蓄爱情故事，也和《泰坦尼克号》西方式的悲壮爱情故事遥相呼应。




       2017年，章子怡作为导师参加了综艺节目《演员的诞生》，节目中郑爽和欧阳娜娜重新演绎了《我的父亲母亲》中“招娣”的角色，遗憾的是，她们并没能贡献出更出色的表演。郑爽似乎只会用“瞪大眼睛”一种表情，表现角色的情绪变化。

      表演经验更加欠缺的欧阳娜娜，不仅把台词念得囫囵吞枣，还贡献了年度表情包“蚂蚁竞走十年了”，当场把台下的章子怡都惊吓得表情失控。看来，在打磨演技这条路上，如今的“流量小花”们还有很长的路要走。


重温胶片旧梦：《我的父亲母亲》斩获九项国内外大奖
       1999年上映的《我的父亲母亲》至今已过去了20年，当年这部电影拥有众多荣誉加身，拿过九项国内和国际的大奖：包括柏林电影节银熊奖-评审团大奖、圣丹斯电影节世界电影单元观众奖、第20届金鸡奖最佳故事片、最佳导演等等，章子怡也凭借该片拿下了首个“影后”桂冠——大众电影百花奖最佳女主角。



       章子怡因主演《我的父亲母亲》初出茅庐，又因张艺谋的推荐，出演李安的《卧虎藏龙》而扬名世界，短短几年时间，遍与名导合作，风头一时无双，成为继巩俐之后在国际上最受关注的华人女星。2019年，章子怡获邀成为戛纳大师班最年轻的女性电影人，并担任第32届东京电影节评委会主席，多年来历经沉浮，她依然是国际影坛举足轻重的人物。

      新千年之后，张艺谋导演拍出了多部举世瞩目的商业大片，而这部带有导演早期风格的《我的父亲母亲》，虽然没有大制作加持，却是部风格清新质朴的爱情小品，旧时代的老派爱情故事，一生只够爱一个人，在时间的长河中经过打磨，因其简单反而更显得纯粹，回味悠远。

       在章子怡19岁的灿烂笑容中，让我们重温一场属于胶片时代的光影旧梦吧。

作者：隐饮   编辑：隐饮

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关键词： 我的父亲母亲
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