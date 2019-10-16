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陈冲贾樟柯平遥国际影展开讲

忆末代皇帝选角经历 与姜文合作搞笑幕后

2019-10-16 16:16:40 来源：Mtime时光网

著名影人陈冲平遥国际影展大师班开讲。
　　时光网讯　今天中午平遥国际电影展迎来了举办著名演员、导演陈冲的大师班，论坛以“冲啊，女性电影人”为主题，贾樟柯导演负责展开对谈，论坛上，陈冲追忆当年被谢晋导演发掘的有趣经历，及赴美打拼辛酸过往。


    《末代皇帝》的经历让她对人生、努力、梦想有了更清晰的认识，谈到与姜文合作的《太阳照常升起》幕后，现场笑声不断，对于中年女演员无戏可演的现状陈冲也发表了自己的看法。以下是对谈实录：

追忆被谢晋导演发掘的入行经历

　　贾樟柯：我们的话题可能要回到很多年前，因为陈冲老师进入到电影事业非常早，应该说十几岁就开始了电影的生涯，然后今天回忆起来也经历了非常多的时代。

　　陈冲我进厂的时候七几年吧，因为我进厂的时候是为了另外一个电影，叫《井冈山》，后来取消了。

　　贾樟柯：那就从那时候开始进入到电影体制里面，然后在那样的环境里面经历了八十年代的变革，然后也经历了出国，到美国留学，在美国先是演员，逐渐地成为导演，最近几年又回到市场经济条件下的中国。

　　可以说驰骋各个年代，驰骋各个地域，也跟众多的导演有过合作，有些导演已经是电影史上不可磨灭的名字了。那我们现在就从1976年《青春》谈起，就是当时是什么样一个契机让你成为一个电影工作者，具体来说《青春》是谢晋导演的作品，那么你跟谢晋导演有合作的一些经验。

陈冲《青春》

　　特别是事隔多年，你自己也是一个导演，在早期的计划经济体制下的，旧的制片厂的工作方法，今天能不能给我们回忆一下您当时的感受。

　　陈冲：开始演电影的时候我是14岁，那个时候上海有个摄制组，当时全国要拍长征三部曲，然后上影厂分到的是叫井冈山，当时是八一厂一个非常有名望的导演，他到上海来，然后因为当时在学校是射击队的，而且整天在外面晒得皮肤黑黑的，挺像一个女游击队员的，所以就把我招去了。

　　当时好像是朱时茂演男主角，让我演一个小游击队员，每天就在组里待着，我也不知道应该干什么，组里说把剧本先看了，看完了我一共一句台词，就是要含着热泪说，“老罗叔叔，井冈山丢了。”

　　然后我就整天在那练，我怎么才能热泪盈眶，怎么才能把它说对了。然后就在我们筹备阶段，还没开拍的时候，这部戏就取消了。取消了以后我就挺沮丧的，就说明我又要回高中念书了。

　　就在这个时候，原来上影厂有一位老前辈，当年也是非常棒的一个女演员，她办了一个培训大师班，培训演员。她那个时候就整天看到我那么努力地练我的台词，用各种各样的语气，向各种人请教着要热泪盈眶地说，她觉得我特认真。

　　就说要不这样吧，你也别回中学了，你也已经在这待了一个月了，你就跟我去演员培训大师班吧，就是这样，就跟他们去了一个叫上影演员培训大师班，就这样开始了。后来就在培训大师班里，差不多待了两三个月吧，然后让我们排练话剧，然后学习打快板，念诗歌什么的。

　　就在这个时候谢晋导演，谢晋导演就准备拍他的电影《青春》，就在这个时候他就来我们培训班找演员，这个东西很奇怪，因为我一直觉得我没有被他试演，我觉得我们大师班一共是五个女同学，另外四个女同学都上去表演了，说我太小了，你不用去了，就在边上待着。


　　后来谢晋就看见我在边上，把我给叫去了，我的记忆一直是这样的，但是前几天跟一个同学聊天，没有啊，你给谢晋念的快板，所以我也不知道是怎么回事。就是这样被谢晋挑选去了，去了以后，就是这是我最大的一个幸运，因为他的确是很会用新人，很会培养演员，当时我没有什么太大的天才，我并不是一个人说这个小孩特灵上来就会演，不是这么个人。

　　他挑选我去了以后，除了剧本以外，就写了二三十个小品片断，然后把我放在东海舰队，放在农村，每天让我们排练，让我们找到人物关系，让我对农村的生活有所熟悉，就是这样的奢侈在今天是不可能了。

　　就是排练了这样一个月以后然后开始开拍了，至少对我来说没有那种怯场跟紧张了，因为已经排练了那么久，而且不是排练电影里面的东西，所以电影拍的时候还是有新鲜感，但是对整个人物关系各方面就学会一些，等于是一个表演速成大师班吧，当时张瑜已经有一些表演经验了，所以跟我一起排练我学到不少。就是这样。

   编辑：z

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关键词： 陈冲 贾樟柯，平遥国际影展

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陈冲

陈冲

Joan Chen

职业：演员 | 导演 | 制作人 | 编剧

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