在林惠嘉看来，批评一个人很容易，但深知李安为《双子杀手》付出这么多，还遭遇差评，她感到很难过。她坦言，每次看到李安疲惫的时候，“就希望他能含个人参片，别太累”。







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因为老公新片遇冷，鲜少出面接受采访的林惠嘉近日在电视媒体上抒发心声，她劝观众都去看看《双子杀手》，这样李安就会有下一份工作，她才能一个人在家“清静”些，毕竟李安自己都说“拍电影是除了做菜唯一擅长的事”，显然林惠嘉并不想重温李安当煮夫的日子了。





林惠嘉直戳李安“要害”：这位大导演就喜欢“做梦”，“如果有白痴继续支持他，他才可以继续做梦”。





林惠嘉说，拍片是非常辛苦的，红地毯是光鲜，后面苦哈哈的事情可能很多人都无法看到。作为导演，李安每天要解决几千个问题，要各种妥协，他做的东西是一般人还没准备好接受的东西，但她觉得这种尝试很好。









在林惠嘉看来，批评一个人、一部影片很容易，但深知李安为《双子杀手》付出这么多，还遭遇差评，她感到很难过，因为花了这么心血，被大家不费吹灰之力就否定掉了。她坦言，每次看到李安疲惫的时候，“就希望他能含个人参片，别太累”。





林惠嘉很承认自己的位置，她在家里就是“二等公民”，因为电影才是李安的“命”，谁都挡不住，而她也不会影响李安继续在电影上的革命。









