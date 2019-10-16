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你们这样看不上《双子杀手》,李安老婆急了!

林惠嘉这一番苦口婆心,就是不想再让老公当煮夫

2019-10-16 16:12:47 来源：Mtime时光网

在林惠嘉看来，批评一个人很容易，但深知李安为《双子杀手》付出这么多，还遭遇差评，她感到很难过。她坦言，每次看到李安疲惫的时候，“就希望他能含个人参片，别太累”。


　　时光网讯  你正在看的这篇报道，用现在流行的文案说就是：李安老婆为《双子杀手》打CALL！

　　因为老公新片遇冷，鲜少出面接受采访的林惠嘉近日在电视媒体上抒发心声，她劝观众都去看看《双子杀手》，这样李安就会有下一份工作，她才能一个人在家“清静”些，毕竟李安自己都说“拍电影是除了做菜唯一擅长的事”，显然林惠嘉并不想重温李安当煮夫的日子了。

　　林惠嘉直戳李安“要害”：这位大导演就喜欢“做梦”，“如果有白痴继续支持他，他才可以继续做梦”。

　　林惠嘉说，拍片是非常辛苦的，红地毯是光鲜，后面苦哈哈的事情可能很多人都无法看到。作为导演，李安每天要解决几千个问题，要各种妥协，他做的东西是一般人还没准备好接受的东西，但她觉得这种尝试很好。


　　在林惠嘉看来，批评一个人、一部影片很容易，但深知李安为《双子杀手》付出这么多，还遭遇差评，她感到很难过，因为花了这么心血，被大家不费吹灰之力就否定掉了。她坦言，每次看到李安疲惫的时候，“就希望他能含个人参片，别太累”。

　　林惠嘉很承认自己的位置，她在家里就是“二等公民”，因为电影才是李安的“命”，谁都挡不住，而她也不会影响李安继续在电影上的革命。



　　《双子杀手》是李安自2016年《比利·林恩的中场战事》以来，执导的首部电影。依旧是120帧/4K/3D格式，李安继续挑战技术流，电影将于10月18日在中国内地上映。

   编辑：hello王小羊

关键词： 双子杀手 李安 老婆 林惠嘉 差评
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