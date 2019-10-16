刘亚仁发长文感慨“她是拿出了旁人不能及的勇气去过了了不起的一生”。









时光网讯 14日在家中去世的韩国25岁女星 14日在家中去世的韩国25岁女星 崔雪莉 尸检初步结果为“没有外力和他杀嫌疑”，但有关于是否“用药过量”的药物检测结果还需要等待进一步结论。





为了确定雪莉的死亡原因和死亡时间，警方于15日下午提交了尸检申请。随后尸检于16日上午9点进行。今天警方公布了韩国国立科学搜查研究院法医对雪莉解刨检查的口头结果，初步结论为尸体上没有因为外力造成死亡的值得怀疑的痕迹。而基于雪莉身边人有关其患有忧郁症的陈述，警方预计将下达因为极端性选择致死的结论，并结束调查。





但是对于雪莉是否用药过量的药物检测结果还需要等待进一步的精密检测结果。警方表示：“虽然到精密尸检得出结论还需要一些时间，但是目前没有值得怀疑的犯罪可能。”





雪莉在直播中我行我素





雪莉晒雀斑照 雪莉晒雀斑照





虽然以玉女、公主形象出道，但雪莉一贯行事作风大胆，公开恋爱，倡导“ no bra”（不穿内衣）女性解放，晒扮丑照言谈自我，并为此也一直饱受网络霸凌之苦，甚至退出f(x)女团暂时中断演艺事业，要求公司SM娱乐应对网络恶评。于是在其死后，韩国内外舆论纷纷将矛头指向了网络暴力。





香港《南华早报》将雪莉形容为“女权斗士”，“不穿内衣的雪莉在坚守女性随意穿衣的自由，但这却与她作为明星的文静温顺形象产生了冲突……在节目中她直面对于自己的批判，坦然的维护女性们的权利。”





Billboard则将韩国演艺界形容为“喜好安静的产业”，“无所顾忌、自信大胆的雪莉的生活方式打破了韩国艺人们一直在沉默守护的严格的传统和标准。”





华盛顿邮报指出“雪莉曾经倾诉过因为大量的网络恶评和诽谤而身心俱疲，如果她真的是自己结束了生命，只懂得一味盘剥的经济公司对于明星精神健康支援的不足和苛责的粉丝们加之的巨大压迫都是问题所在。”







刘亚仁INS截图 刘亚仁INS截图











神话成员金烔完 神话成员金烔完









他在文中写到“年轻人们在不能好好吃饭，睡觉的情况下，还要展露健康阳光的微笑……许多后辈们为了得到金钱和名声的甜蜜患上了心病……本人意愿或是为了快速解决问题被劝服药物的事情我不能再旁观了。大型策划公司安逸的应对，成为了不接触也会传播的转染病的宿主。”











14日下午3点21分，经纪人发现崔雪莉死于京畿道城南市寿井区家中，并报警。据称经纪人前一天下午与崔雪莉通话后与之失去联系，隧前往其家中。据警方调查结果，现场没有发现留有遗书，但警方对被认定为雪莉生前所写的一本日记进行了调查。



