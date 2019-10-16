时光网讯
14日在家中去世的韩国25岁女星崔雪莉
尸检初步结果为“没有外力和他杀嫌疑”，但有关于是否“用药过量”的药物检测结果还需要等待进一步结论。
为了确定雪莉的死亡原因和死亡时间，警方于15日下午提交了尸检申请。随后尸检于16日上午9点进行。今天警方公布了韩国国立科学搜查研究院法医对雪莉解刨检查的口头结果，初步结论为尸体上没有因为外力造成死亡的值得怀疑的痕迹。而基于雪莉身边人有关其患有忧郁症的陈述，警方预计将下达因为极端性选择致死的结论，并结束调查。
但是对于雪莉是否用药过量的药物检测结果还需要等待进一步的精密检测结果。警方表示：“虽然到精密尸检得出结论还需要一些时间，但是目前没有值得怀疑的犯罪可能。”
雪莉在直播中我行我素
雪莉晒雀斑照
虽然以玉女、公主形象出道，但雪莉一贯行事作风大胆，公开恋爱，倡导“ no bra”（不穿内衣）女性解放，晒扮丑照言谈自我，并为此也一直饱受网络霸凌之苦，甚至退出f(x)女团暂时中断演艺事业，要求公司SM娱乐应对网络恶评。于是在其死后，韩国内外舆论纷纷将矛头指向了网络暴力。
香港《南华早报》将雪莉形容为“女权斗士”，“不穿内衣的雪莉在坚守女性随意穿衣的自由，但这却与她作为明星的文静温顺形象产生了冲突……在节目中她直面对于自己的批判，坦然的维护女性们的权利。”
Billboard则将韩国演艺界形容为“喜好安静的产业”，“无所顾忌、自信大胆的雪莉的生活方式打破了韩国艺人们一直在沉默守护的严格的传统和标准。”
华盛顿邮报指出“雪莉曾经倾诉过因为大量的网络恶评和诽谤而身心俱疲，如果她真的是自己结束了生命，只懂得一味盘剥的经济公司对于明星精神健康支援的不足和苛责的粉丝们加之的巨大压迫都是问题所在。”
刘亚仁INS截图
同样行事大胆自我，追求个性的刘亚仁
今天也在INS发表了一篇长文，文中写到：“虽然有些人曾经对她诋毁和不满意，但是我认为她是英雄。她是对个人自由、表现自由大胆地表露的新、新、新世代的标志”，“她是拿出了旁人不能及的勇气去过了了不起的一生”
。（全文附在文末，“刘亚仁吧”翻译）
神话成员金烔完
雪莉之死，引发了人们对于明星精神健康状况的关注，就像Billboard形容韩国演艺圈是“喜好安静的产业”，对于明星健康状况的漠视已经成为了业界顽疾。对此，同样出身于SM公司的神话成员金烔完
也在昨天发文，直指经济公司的不作为。
他在文中写到“年轻人们在不能好好吃饭，睡觉的情况下，还要展露健康阳光的微笑……许多后辈们为了得到金钱和名声的甜蜜患上了心病……本人意愿或是为了快速解决问题被劝服药物的事情我不能再旁观了。大型策划公司安逸的应对，成为了不接触也会传播的转染病的宿主。”
14日下午3点21分，经纪人发现崔雪莉死于京畿道城南市寿井区家中，并报警。据称经纪人前一天下午与崔雪莉通话后与之失去联系，隧前往其家中。据警方调查结果，现场没有发现留有遗书，但警方对被认定为雪莉生前所写的一本日记进行了调查。
刘亚仁ins全文【致雪莉，致大家】：（刘亚仁吧翻译）
雪莉死了。她的本名叫作‘真理’，崔真理。我和她因为业务上的原因有过几次见面的机会，是叫她雪莉而不是真理的生硬的同事中的一个。
她曾经是一名爱豆。虽然有些人曾经对她诋毁和不满意，但是我认为她是英雄。她是对个人自由、表现自由大胆地表露的新、新、新世代的标志；是一个欢快踢开散发酸臭老古董味道的伦理纲领的胜利玩家；是前来拯救徘徊在多管闲事和自我审查边缘的羔羊群的天使。
我非常喜欢她。不止是她天使般的微笑，像在品牌活动现场这种场合，她那拒绝套上千篇一律假面的态度，还有会引起争议的她那毫不顾忌把手放在我腰上去摆拍的理直气壮，这些都很喜欢。尽管如此，她就是那个不得不戴着作者不详名为‘雪莉’的假面的干净而清澈的灵魂。就像所有人带着沉重的名字去生活那样，雪莉也是这样。但是，她是拿出了旁人不能及的勇气去过了了不起的一生。
我偶尔欺骗了她。我曾经是隐藏在她身后的大众中的一员，属于大众这边。她穿梭的某些边界，连我自己都在走钢丝，我把她孤身一人置于了悬崖边缘。
我曾经随心所欲地对她这个存在去想象、误会、判断。最终，我即使自我怀疑，但是我还是那般的卑鄙。
她没有理由被看待成患者，也没有理由被推挤成英雄。所谓她这个修饰、雪莉这个名字这不是全部。
真理。还有超越这个名字的她的存在。向着自由用全身力量抵抗、用自己一生去实践的人类。还有比我知道的要多三亿倍的真理的真实。还有她的心。
这是事实吗？没有看到尸体而是通过屏幕画面看到的几个报道，我随心所欲地去写了。通过画面，只是通过画面。
2019年10月14日
我在为了纪念、回忆雪莉的聚会上暂时停留了一会，现在正在回家的路上。对那些卑怯只能在心里骂的非常讨厌的大人，对那些拥有可以改变世界的力量的人，我想叮嘱你们，请一定不要缺席会议，请不要放弃这个世界，让我们一起苦恼一下现在的悲伤我们该如何去释怀。
一会太阳就会升起了吧，我们又要投身于世俗的生活里了吧。有什么办法可以让昨天和今天一样呢。原本存在的东西消失了，那么原本没有的东西会出现吗。世界需要有变化，会变得不一样的。
怕在乎的人会担心觉得抱歉就没把这些话发过去，把偷偷珍藏的文字向大家传达。我们不要争吵、不要埋怨。让我们一起记住雪莉传达的真理，希望大家伸出双手。不去疑心、不去讨厌、不去厌恶、也不去埋怨。我们应该去爱。我们应该用爱去解决。这难道不是每个人都饱含的心意吗。
2019年10月16日
嘱咐大家，拜托大家。
没有谁是错的，没有谁做错了。我们每个人都置身在只能拼尽全力的当下。请不要埋怨、不要后悔，让我们一起反省。还有，让我们重新伸出双手，打开心扉，互相安慰着走下去。
不能看到昨天的雪莉，希望我们不要再去让那个名字变得枉然。
爱大家。