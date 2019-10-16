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香港催眠大师带你“走近科学”

张家辉《催眠·裁决》科普特辑曝光

2019-10-16 16:47:47 来源：Mtime时光网

片方发布一支“走近科学”特辑，将电影中特有的催眠元素详细铺展，香港资深催眠师林丰展联手影片各主创为观众详细分析电影中的催眠桥段，到底这层披着神秘外衣的特殊技能有着多大的魔力？
　　时光网讯   由黎兆钧、施柏林、刘永泰共同编剧及执导，尔冬升监制，郭潇担任总制片人，张家辉张翰领衔主演，郑则士、金燕玲、张兆辉、谷祖琳、蔡瀚亿、苏丽珊、李尚正、王浩信、郭政鸿、董畅、艾米主演，秦沛特别出演的犯罪悬疑电影《催眠·裁决》将于10月25日全国公映。

　　今日，片方发布一支“走近科学”特辑，将电影中特有的催眠元素详细铺展，香港资深催眠师林丰展联手影片各主创为观众详细分析电影中的催眠桥段，到底这层披着神秘外衣的特殊技能有着多大的魔力？



　　“走近科学”特辑以香港资深催眠师林丰展的讲述开展，详细解剖了催眠对于人生理及心理上的极限控制。在电影开拍前，饰演催眠专家许立生的张家辉特意阅读了大量专业资料，并请教相关专家；拍摄现场催眠师多次亲自下场演示催眠的真实状态，让影片更加合理可信。在谈到《催眠·裁决》中涉及到的催眠元素时，林丰展直言“真实，相当真实”。



　　张家辉真实的表演不仅打动了催眠师，更是让与其搭档演对手戏的演员在拍摄现场陷入了迷惑，沉浸在催眠术中无法自拔。在封闭的退庭商议室内拍摄的时光里，演员们除了交流演绎心得外，也会对催眠术进行探讨。在戏中饰演被催眠者的演员苏丽珊便“入戏十足”，事后接受采访时说道，“家辉哥一直在引导我去情绪位，我也分不清是有人催眠我，还是我在演戏”。



　　《催眠·裁决》讲述了蜚声国际的催眠专家、陪审团成员之一许立生被匪徒以女儿性命作威胁，要求其在90分钟内催眠陪审团成员左右审判的故事。电影将于10月25日公映。

   编辑：hello王小羊

关键词： 催眠裁决 特辑
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