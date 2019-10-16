吴京、章子怡、张译、井柏然、胡歌等领衔主演的电影《攀登者》总票房突破十亿大关。

时光网讯 10月16日，由徐克监制，李仁港编剧兼导演，吴京、章子怡、张译、井柏然、胡歌等领衔主演的电影《攀登者》总票房突破十亿大关。为此，影片曝光一支片尾特别纪录片——中国登山队1960年跟1975年两次攀登珠峰的真实影像，以此致敬伟大的“中国攀登英雄”。





电影《攀登者》讲述了中国登山队向珠峰发起冲刺，挑战世界之巅的燃情故事。影片以1960、1975年中国人两次从珠峰北坡登顶的真实历史事件为背景改编而成。









为了还原当年登山队的艰苦付出，主创团队在影片前期筹备阶段，针对1960年跟1975年两次攀登做了大量史料收集工作，并采访咨询了桑珠、夏伯渝等攀登前辈们。影片编剧阿来坦言：“几年前我采访过1960年上过第二台阶的四个登山英雄。后来觉得还不够，直接就冬天跑到拉萨，通过西藏的登山学校联系到1975年的登山队员以及攀登过世界7000米以上山峰的西藏登山队员。”





不论是富有历史年代感的场景搭建，还是中国登山队当时对应所使用的冰镐、冰爪、氧气瓶、登山服等装备道具，一切都遵循史料记载在影片中实现了1：1的再现。同时电影还真实呈现了登山队从北坡攀登珠峰过程中所遇到的一系列地域地貌，包括前进营地、北坳大冰壁、大风口等，重现了登珠峰期间的种种惊险过程。





吴京、张译、井柏然、胡歌等主演们更是提前进组，进行全面训练，除了练习攀冰、学会使用包括冰镐在内的一系列攀登工具，更亲自体验如何在极寒环境下完成一系列负重登山训练。











随着《攀登者》票房破10亿，国庆档三部大片都已迈入“十亿俱乐部”。据灯塔专业版数据显示，国庆首日，单日票房即达7.96亿元，创下春节档后最高单日票房纪录，此后票房更是一路高歌，7天票房的日均值是去年两倍。今年国庆档累计观影人次超过1.17亿次，不仅创下国庆档历史新高，还超越了2017年及此前历年春节档的总人次。上座率超过今年春节档的35.5%，达到39.4%。





2019国庆档（10月1日-7日）累计票房突破43.84亿元，同比增幅达到130%；加上9月30日《我和我的祖国》、《中国机长》和《攀登者》上映首日，8天内电影票房市场突破了50亿元大关。





长假后，三部影片更是热度不减，带动电影市场连续15天单日票房过亿。其中《我和我的祖国》以近26亿的成绩跻身影史票房前十，《中国机长》则在国庆后半程逆袭夺冠，以6.3亿的成绩拿下周冠军，成为中国电影市场第12部票房超25亿的电影。《攀登者》也以10亿的成绩，给国庆档交出答卷。

编辑：hello王小羊