过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。
由徐峥自导自演，袁泉、沈腾主演的电影《囧妈》刚刚曝光首款预告片。在预告片中，一辆开往俄罗斯的列车上，徐峥向沈腾请求调换包厢，理由是自己妈妈年事已高。结果，沈腾带了妈妈和姥姥出行，还缺个床铺呢！《囧妈》是继《人再囧途之泰囧》《港囧》之后的“囧系列”第三部作品，影片将对准家庭关系，讲述了徐老板陷入家庭和商业双重危机，在一次远行中，却没想到和自己妈妈一同坐上了开往俄罗斯的火车，开始了一段奇妙的旅程。该片已经定档2020年大年初一。
因为老公新片遇冷，鲜少出面接受采访的林惠嘉近日在电视媒体上抒发心声，她劝观众都去看看《双子杀手》，这样李安就会有下一份工作，她才能一个人在家“清静”些，毕竟李安自己都说“拍电影是除了做菜唯一擅长的事”，显然林惠嘉并不想重温李安当煮夫的日子了。林惠嘉直戳李安“要害”：这位大导演就喜欢“做梦”，“如果有白痴继续支持他，他才可以继续做梦”。
03.网剧版《唐人街探案》首曝预告片
日前，《唐人街探案》网剧发布了首款预告，“CRIMASTER世界名侦探排行榜”第四名林默登场，竟然还拜了唐仁为师！唐探宇宙，真的要来了。其实陈思诚一早就透露过对《唐探》系列的规划，《唐人街探案》的网剧并不是借着电影IP另起炉灶，而是和电影处在了同一个“侦探世界”。预告中，邱泽饰演的林默，竟然是唐仁的徒弟。肖央饰演的泰国警长，尚语贤饰演的黑客少女KIKO也悉数亮相，一下把电影和网剧的世界连接了起来。
电影《冰峰暴》宣布定档11月29日上映预热贺岁档，出品人吕建民、导演余非、主演张静初日前一同亮相丝绸之路国际电影节红毯。曾经是世界顶级游戏公司高管、同时也是资深户外探险爱好者的青年导演余非则表示，拍一部登山冒险题材的电影一直是他的梦想，但《冰峰暴》和《攀登者》又不一样，后者反映的是运动题材和家国情怀，《冰峰暴》则是通过一个反恐故事探讨人性和情感，关于救赎和生命。
由国产神话改编的动画影片《山海经之小人国》公布定档海报，影片将于2020年1月11日登录全国院线。《山海经》被当今许多论者称为中国古代的一部百科全书，也是中国记载神话最多的一部旷世奇书，堪称古代神话的IP库。本片正是根据书中“小人国”的相关内容改编而来，讲述了一位英雄少年锤木的成长历程，是一部冒险喜剧动画。主创表示，“尤其是在小人国的日常生活方面，‘笑’果十足。”
06.印度欢脱喜剧《衣柜里的冒险王》定档
冒险喜剧《衣柜里的冒险王》
今日发布定档预告和海报，宣布11月29日全国公映。影片由肯·斯科特执导，印度著名男演员丹努什、曾经获戛纳国际电影节最佳女演员奖的贝热尼丝·贝乔、及艾琳·莫里亚蒂主演。影片原著小说畅销全球40多个国家，讲述了一段与众不同的全球冒险故事。
01.范迪塞尔或加盟《惊奇女士》饰演黑蝠王
漫威和迪士尼+合作的限定剧《惊奇女士》（Ms. Marvel）已经进入选角阶段。有消息称两个主要角色是异人族皇室成员黑蝠王（Black Bolt）和马克西莫斯（Maximus），而黑蝠王有望由范·迪塞尔来饰演，而在《复联2》中饰演“快银”的亚伦·泰勒·约翰逊有望出演黑蝠王弟弟马克西莫斯。而范·迪塞尔也并非首次出演漫威作品，他此前曾经为“银护”中的树人格鲁特配音。该剧目前尚未定档，预计将于2022年春季开播。
02.巴黎圣母院火灾将拍成剧集
据外媒报道，今年4月15日发生的巴黎圣母院火灾事件将被拍成一部迷你剧。该剧将基于《纽约时报》报道，重建时间线，再现火灾发生原因、消防员和警察如何让圣母院免于完全毁灭等大火前后事件，展现“一个国家的心脏，和它自身的脆弱”。该剧将由百代电影公司、Vendôme集团和Moonriver电视台联合拍摄，制片方称灵感来源于回顾重大事件、有多个角色视角的HBO剧集《切尔诺贝利》
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03.基德曼&兹塞隆&罗比《性感炸弹》发中字预告
好莱坞电影《性感炸弹》再曝预告（时光网独家听译中字），影片改编自福斯新闻台真实的性骚扰事件。奥斯卡影后查理兹·塞隆、妮可·基德曼和奥斯卡影后提名玛歌特·罗比三个女人一台戏，相当有看点。据悉，影片2019年12月20日北美公映。
01.刘亚仁发长文悼念雪莉：她是英雄
与雪莉一样行事大胆自我，追求个性的刘亚仁今天在INS发表了一篇长文，文中写到：“虽然有些人曾经对她诋毁和不满意，但是我认为她是英雄。她是对个人自由、表现自由大胆地表露的新、新、新世代的标志”，“她是拿出了旁人不能及的勇气去过了了不起的一生”。
今天警方公布了雪莉的初步尸检结果，没有发现因为外力造成死亡的值得怀疑的痕迹，拍出了他杀可能。而基于雪莉身边人有关其患有忧郁症的陈述，警方预计将下达因为极端性选择致死的结论，并结束调查。但对于雪莉是否用药过量的药物检测结果还需要等待进一步的精密检测结果。