《囧妈》先导预告片

01.徐峥导演《囧妈》首曝预告片





由徐峥自导自演，袁泉、沈腾主演的电影《囧妈》刚刚曝光首款预告片。在预告片中，一辆开往俄罗斯的列车上，徐峥向沈腾请求调换包厢，理由是自己妈妈年事已高。结果，沈腾带了妈妈和姥姥出行，还缺个床铺呢！《囧妈》是继《人再囧途之泰囧》《港囧》之后的“囧系列”第三部作品，影片将对准家庭关系，讲述了徐老板陷入家庭和商业双重危机，在一次远行中，却没想到和自己妈妈一同坐上了开往俄罗斯的火车，开始了一段奇妙的旅程。该片已经定档2020年大年初一。













因为老公新片遇冷，鲜少出面接受采访的林惠嘉近日在电视媒体上抒发心声，她劝观众都去看看《双子杀手》，这样李安就会有下一份工作，她才能一个人在家“清静”些，毕竟李安自己都说“拍电影是除了做菜唯一擅长的事”，显然林惠嘉并不想重温李安当煮夫的日子了。林惠嘉直戳李安“要害”：这位大导演就喜欢“做梦”，“如果有白痴继续支持他，他才可以继续做梦”。





网剧《唐人街探案》先导预告

03.网剧版《唐人街探案》首曝预告片





日前，《唐人街探案》网剧发布了首款预告，“CRIMASTER世界名侦探排行榜”第四名林默登场，竟然还拜了唐仁为师！唐探宇宙，真的要来了。其实陈思诚一早就透露过对《唐探》系列的规划，《唐人街探案》的网剧并不是借着电影IP另起炉灶，而是和电影处在了同一个“侦探世界”。预告中，邱泽饰演的林默，竟然是唐仁的徒弟。肖央饰演的泰国警长，尚语贤饰演的黑客少女KIKO也悉数亮相，一下把电影和网剧的世界连接了起来。













电影《冰峰暴》宣布定档11月29日上映预热贺岁档，出品人吕建民、导演余非、主演张静初日前一同亮相丝绸之路国际电影节红毯。曾经是世界顶级游戏公司高管、同时也是资深户外探险爱好者的青年导演余非则表示，拍一部登山冒险题材的电影一直是他的梦想，但《冰峰暴》和《攀登者》又不一样，后者反映的是运动题材和家国情怀，《冰峰暴》则是通过一个反恐故事探讨人性和情感，关于救赎和生命。













由国产神话改编的动画影片《山海经之小人国》公布定档海报，影片将于2020年1月11日登录全国院线。《山海经》被当今许多论者称为中国古代的一部百科全书，也是中国记载神话最多的一部旷世奇书，堪称古代神话的IP库。本片正是根据书中“小人国”的相关内容改编而来，讲述了一位英雄少年锤木的成长历程，是一部冒险喜剧动画。主创表示，“尤其是在小人国的日常生活方面，‘笑’果十足。”





06.印度欢脱喜剧《衣柜里的冒险王》定档







