第三届平遥国际电影展揭晓各项名单,奖项共计118万奖金。









【卧虎藏龙东西方交流贡献荣誉

Crouching Tiger Hidden Dragon East-West Award】















【中国电影海外贡献荣誉

INTERNATIONAL CONTRIBUTION TO CHINESE CINEMA AWARD】















【罗伯托·罗西里尼荣誉 Roberto Rossellini Awards】









罗伯托·罗西里尼荣誉·最佳影片

Roberto Rossellini Awards · Best Film

《高烧/THE FEVER/A FEBRE》

(巴西/法国/德国 Brazil/France/Germany)(1st)

导演Dir:玛雅·达-林 Maya Da-Rin







*现金奖励 2万美元,1万美元奖给电影导演,1万美元奖励给该片中方发行公司





授奖词:不露声色,不着痕迹,带我们进入一个遥远的陌生人的内心世界,并追随和感受他对身份认同的过程。













罗伯托·罗西里尼荣誉·最佳导演

Roberto Rossellini Awards · Best Director

塞萨尔·迪亚兹César Diaz

《我们的母亲/OUR MOTHERS/NUESTRAS MADRES》

(比利时/法国 Belgium/France) (1st)







*现金奖励 1万美元,用于导演下一部作品的发展





授奖词:表面波澜不惊,内心波涛汹涌,无论多么深重的苦难,最终给予的是温暖的力量。









罗伯托·罗西里尼荣誉·评审荣誉

Roberto Rossellini Awards · Jury Award

《日光之下/WISDOM TOOTH》

(中国 China)(1st)

导演Dir: 梁鸣 LIANG Ming







授奖词:优点和缺点同样明显,但它所拥有的极为炽热的表达和对于成长的悲悯,感染了大多数人。作为处女作,难能可贵。加油!





















【费穆荣誉 Fei Mu Awards】









费穆荣誉·最佳影片







Fei Mu Awards · Best Film

《热带雨/WET SEASON》

(新加坡Singapore) (2nd)

导演Dir: 陈哲艺 Anthony CHEN





*现金奖励 12万元人民币,其中 6 万元奖励给电影导演,6万元奖励给该片中方发行公司





授奖词:这是一部成熟、细腻、冷静克制的影片,它带领我们进入一段生活,精炼地展现了日常生活的细枝末节与情感悸动,具有穿越地域限制和文化隔阂的魅力。









费穆荣誉·最佳导演







Fei Mu Awards · Best Director

《日光之下/WISDOM TOOTH》

(中国 China)(1st)





*现金奖励 6万元人民币,用于导演下一部作品的发展





授奖词:充满激情、能量和毫不避讳的勇敢,这位导演以成熟的电影语言向我们展现了某种共通的人性以及复杂的情感,引领我们去关注生存的现状和对自我的认知。









费穆荣誉·最佳男演员







Fei Mu Awards · Best Actor

《海面上漂过的奖杯/A TROPHY ON THE SEA》

(中国 China) (2nd)

导演Dir:雎安奇 JU Anqi





授奖词:自然、沉着并赋有幽默感,于不动声色之间贴近真实,不失留白的表演为观影者提供了充足的共鸣空间,用焕然一新而独特的个人风格,深刻描绘了一个迷失于现实的人。





费穆荣誉·最佳女演员







Fei Mu Awards · Best Actress

杨雁雁 YEO Yann Yann

《热带雨/WET SEASON》

(新加坡Singapore) (2nd)

导演Dir: 陈哲艺 Anthony CHEN





授奖词:在对现实生活的观察和提炼中,尽显安静的尊严,对每一个细微情绪的把握自然而精准,带领我们直面平庸生活的困境。









费穆荣誉·特别表扬





Fei Mu Awards · Special Mention

《海面上漂过的奖杯/A TROPHY ON THE SEA》

(中国 China) (2nd)

导演Dir: 雎安奇 JU Anqi





授奖词:超现实的表现手法,难得一见的电影语言。影片的荒诞和幽默独树一帜,新颖的叙事方式和沉稳的气质令人印象深刻。









【青年评审荣誉Youth Jury Award】







《海面上漂过的奖杯/A TROPHY ON THE SEA》

(中国 China) (2nd)

导演Dir: 雎安奇 JU Anqi





授奖词:影片以直接和大胆的拍摄方式,尝试构建一个极具风格化的故事,并试图戳破现实的荒诞,也是本届平遥国际电影展藏龙单元影片中一次较为独特的探索。









【迷影选择荣誉 Cinephilia Critics’ Award】





《热带雨/WET SEASON》

(新加坡 Singapore)(2nd)

导演Dir: 陈哲艺 Anthony CHEN





授奖词:这部影片以极为成熟的镜头语言,展现出了对新马社会议题复杂性的有力观照。女性困境,移民问题,以及新加坡对华文教育的轻视,在电影中的叙事层次清晰又彼此融合。导演在延续此前家庭小品的创作脉络之下,展现出了在整个华语世界青年世代导演中相对罕有的影像掌控力。

















--产业荣誉--









【发展中电影荣誉 WIP Lab Awards】









发展中电影计划·华谊兄弟最佳影片奖







WORK-IN-PROGRESS LAB ·H. BROTHERS BEST FILM AWARD

《恋曲1980/LOVE SONG 1980》

导演Dir: 梅峰 MEI Feng

*15万元现金奖,用于本部电影作品的后期发展及制作,由华谊兄弟赞助支持





授奖词:影片精准地呈现了20世纪80年代中国的独特景观,人物魅力充盈,情感体验深沉,文本和导演控制俱佳。





发展中电影计划·大家最佳导演奖

WORK-IN-PROGRESS LAB · SUGERMAN BEST DIRECTOR AWARD

《再见,乐园/FAREWELL, MY HOMETOWN》

导演Dir:王尔卓WANG Erzhuo





*8万元现金奖,用于本部电影作品的后期发展及制作,由厦门大家影业赞助支持





授奖词:电影的整体形态和语言独具新意,导演的影像能力、把控尺度和节奏处理细腻准确,使我们对影片和导演的未来充满期待。





发展中电影计划·向上评审团奖

WORK-IN-PROGRESS LAB · UPPICTURES JURY AWARD

《池塘/THE DAY IS OVER》

导演Dir: 漆锐 QI Rui





*5万元现金奖,用于本部电影作品的后期发展及制作,由向上影业赞助支持





授奖词:影片精美还原了青山绿水间的破败乡村生态,影像和表演控制出色,悲悯的态度之下有冷静得体的导演处理。





发展中电影计划·添翼计划奖

WORK-IN-PROGRESS LAB·WINGS PROJECT AWARD

《她房间里的云/THE CLOUD IN HER ROOM》

导演Dir: 郑陆心源 ZHENG Luxinyuan





*5万元现金奖,用于本部电影作品的后期发展及制作,由西河星汇影业赞助支持





授奖词:影片以令人迷醉的影像外观,深入人物的内心体验,语言的当下性和语境的国际化,令我们将这一特质视为对华语青年导演电影美学进阶的倡导。





发展中电影计划·无限自在奖

WORK-IN-PROGRESS LAB·WISHART AWARD

《他与罗耶戴尔/A SONG FOR YOU》

导演Dir:德格才让Dukar Tserang





*5万元现金奖,用于本部电影作品的后期发展及制作,由无限自在传媒赞助支持





授奖词:影片以音乐公路片的形式,将年轻、当代的藏区风貌推送到我们面前,整体流畅清新,不失真实的力量。





发展中电影计划·TID智捷装科山西制作奖

WORK-IN-PROGRESS LAB·TID SHANXI PROJECT AWARD

《又一夏/ANOTHER SUMMER》

导演Dir: 刘泽 LIU Ze





*5万元现金奖,用于本部电影作品的后期发展及制作,由山西智捷装科科技赞助支持





授奖词:影片直面生活的困苦乃至人生的悲凉,作为青年导演处女作,镜头设计沉稳,表演处理有度。

















【陌陌•平遥创投荣誉MOMO·PINGYAO PROJECT AWARDS】









平遥创投·陌陌青云大奖







PINGYAO PROJECT PROMOTION · MOMO SKY GRAND AWARD

《飞驰的一切必将汇合/EVERYTHING THAT ONRUSHING MUST CONVERGE》

导演/编剧 Director/Screenplay:阳子政 Ian YANG

*50万元现金奖,用于本项目后期发展及制作,由陌陌影业赞助支持





授奖词:许多导演的处女作都是青春片,导演们希望用影像来怀念青春。本项目是一次青春的成长,一次告别,一场追逐,一次与现实的针锋相对。





平遥创投·千渡创意大奖

PINGYAO PROJECT PROMOTION · HEIGHTS CREATIVE AWARD

《温柔壳/CLIMB ON MY OLD SUFFERING》

导演/编剧 Director/Screenplay: 王沐 Ziv WANG

*10万元现金奖,用于本项目后期发展及制作,由千渡地产赞助支持





授奖词:不一样的人生或许也有不一样的浪漫,爱情究竟能否带人们走出旧痛,重拾温暖?让我们关注那些另类的人们吧。





平遥创投·哪吒兄弟情深意重奖

PINGYAO PROJECT PROMOTION · NEZHA BROS. HUMANISM AWARD

《年轻力壮/THE LOST REUNION》

导演/编剧Director/Screenplay: 张撼依 ZHANG Hanyi

*5万元现金奖,用于本项目后期发展及制作,由哪吒兄弟影业赞助支持





授奖词:参加本次陌陌平遥创投的项目大都是中低成本制作,但中低成本并没有限制导演们的雄心,本故事跨越三个时空,探讨了家庭、自我和历史。





平遥创投·欢喜传媒商业潜力奖

PINGYAO PROJECT PROMOTION · HUANXI MEDIA COMMERCIAL POTENTIAL AWARD

《劫匪爆红/GANGSTERS ON LIVE》

导演/编剧Director/Screenplay: 杨平道 YANG Pingdao

*5万元现金奖,用于本项目后期发展及制作,由欢喜传媒赞助支持





授奖词:来平遥电影展看银幕上的悲欢离合,在新媒体时代中,我们每个人都无所遁形。导演的创作带我们进入一个荒诞离奇的、相互观看的世界。









平遥创投·AME类型创新奖

PINGYAO PROJECT PROMOTION · AME GENRE AWARD

《灾星下的恋人们/STAR CROSSED LOVERS》

导演/编剧Director/Screenplay:王一通WANG Yitong

*5万元现金奖,用于本项目后期发展及制作,由AME影视计划赞助支持





授奖词:很多人小时候都是数星星的小孩,在成长的道路上对人生有各种求新的希冀。本项目通过影像,带着天外的文明,勇敢直视青春的残酷。









【视听作品版权保护贡献荣誉AWARD FOR OUTSTANDING CONTRIBUTION TO THE PROTECTION OF AUDIOVISUAL COPYRIGHT】

茱莉‧贝托恰丽 Julie Bertuccelli