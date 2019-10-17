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外媒报道，乔纳·希尔
与华纳谈崩，放弃出演新《蝙蝠侠》
反派。此前乔纳·希尔已经与华纳谈判了一个多月，有望出演一个“秘密角色”，很可能是“谜语人”或“企鹅人”。除了角色选择的问题之外，片酬是双方谈判的争议点。
据悉希尔一度“狮子大开口”，开口要价1000万美元片酬，而新任“蝙蝠侠”罗伯特·帕丁森出演本片的片酬还不到500万美元。
03.漫威下血本打造剧集
外媒报道，流媒体平台Disney+打造的漫威真人剧集《猎鹰与冬兵》
《旺达幻视》《鹰眼》
每集预算高达2500万美元。
曾有消息称漫威要求这几部剧成本不低于电影。按如今这数字算，《猎鹰与冬兵》
和《旺达幻视》(皆为6集，每集一小时)预算高达1.5亿美元，《鹰眼》
(8集)更达2亿美元。
04.全明星阵容打造北欧史诗大片
安雅·泰勒-乔伊此前曾主演《女巫》
，威廉·达福主演了《灯塔》
，与艾格斯都曾有过默契合作。妮可·基德曼和亚历山大·斯卡斯加德此前在口碑剧集《大小谎言》
中有过合作。
首季由刘玉玲、金妮弗·古德温、柯尔比·豪威尔-巴普蒂斯特主演，聚焦三个不同时代(1960年代、80年代、2019年)的女性如何对待婚姻中的背叛。8月15日开播，本周将迎来第一季结局。
01.《哪吒》进入奥斯卡最佳动画初选
只要申报、并且符合申报要求即可入围该名单，今年入围动画片的数量也是破了2016年27部入选的纪录。接着学院将公布入选终选名单（shortlist）的影片，约在10部左右。入选影片的要求是要在2019年1月1日至12月31日之间出品，并且需要在截止时间前，在洛杉矶进行连续7天的售票放映。
02.第三届平遥国际电影展揭晓荣誉名单
16日晚，第三届平遥国际电影展揭晓各项奖项荣誉名单，张艺谋
获得“卧虎藏龙东西方交流贡献荣誉”，施南生
获得“中国电影海外贡献荣誉”。新加坡导演陈哲艺第二部作品《热带雨》
、雎安奇执导王学兵主演《海面上飘过的奖杯》、以及新人导演梁鸣处女作《日光之下》
皆有所斩获。
传奇音乐人埃尔顿·约翰
日前在接受《GQ》专访时表示，他对新版《狮子王》
的音乐很“失望”。“原版中音乐是很重要的部分，现在这部电影里，音乐没达到同样的影响，其中的魔力和喜悦不再。这部的音乐在榜单上的表现不如25年前的原版，老版原声带是那年卖得最好的专辑，新版虽然票房大获成功，但原声带很快掉榜。”
“我多希望他们邀我多参与一些，但这部电影和音乐的创作方向不同了，他们没有给予我与老版同样的尊重，这次我不是那么受欢迎。这让我非常伤心。”埃尔顿说道。
斯嘉丽·约翰逊
和《雷神3》
导演塔伊加·维迪提合作的颁奖季热门新作《乔乔兔》
今天在洛杉矶举行盛大首映礼。“寡姐”一身嫩粉色的镶钻裤装小礼服现身，粉嫩俏皮艳光照人，背部花样纹身抢镜。