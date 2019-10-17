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时光早报：亚裔女星或主演《黑客帝国4》

"哪吒"冲击奥斯卡最佳动画 漫威新剧成本曝光

2019-10-17 07:29:26 来源：Mtime时光网

早上好~~今天的新闻很好看呢。

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01.乔纳希尔与华纳谈崩，放弃出演《蝙蝠侠》反派



外媒报道，乔纳·希尔与华纳谈崩，放弃出演新《蝙蝠侠》反派。此前乔纳·希尔已经与华纳谈判了一个多月，有望出演一个“秘密角色”，很可能是“谜语人”或“企鹅人”。除了角色选择的问题之外，片酬是双方谈判的争议点。

据悉希尔一度“狮子大开口”，开口要价1000万美元片酬，而新任“蝙蝠侠”罗伯特·帕丁森出演本片的片酬还不到500万美元。

02.“铁拳”亚裔女星有望主演《黑客帝国4》



漫威剧《铁拳》主演、亚裔女星杰西卡·亨维克有望加盟《黑客帝国4》，出演主角。知情人士告诉外媒Deadline，亨维克在试镜中的表现“非常突出”。

最近《黑客帝国4》正在紧锣密鼓进行选角。《老爸老妈浪漫史》中的“巴尼叔叔”尼尔·帕特里克·哈里斯昨天刚确认加盟。原版三部曲中的男女主角基努·里维斯凯瑞-安·莫斯将回归；《海王》中的“黑蝠鲼”叶海亚·阿卜杜勒-迈丁新加盟饰演主角之一，有可能出演年轻版“墨菲斯”。

亨维克在英国萨里郡出生长大，她的母亲是新加坡华裔，父亲则是赞比亚裔英国人。她此前还出演过《权力的游戏》《星球大战：原力觉醒》等作品。

03.漫威下血本打造剧集



外媒报道，流媒体平台Disney+打造的漫威真人剧集《猎鹰与冬兵》《旺达幻视》《鹰眼》每集预算高达2500万美元。

曾有消息称漫威要求这几部剧成本不低于电影。按如今这数字算，《猎鹰与冬兵》和《旺达幻视》(皆为6集，每集一小时)预算高达1.5亿美元，《鹰眼》(8集)更达2亿美元。

04.全明星阵容打造北欧史诗大片



罗伯特·艾格斯（《女巫》《灯塔》）执导的10世纪北欧复仇故事片《北方人》（The Northman）来头不小，妮可·基德曼亚历山大·斯卡斯加德比尔·斯卡斯加德兄弟俩、安雅·泰勒-乔伊威廉·达福正商谈出演。

安雅·泰勒-乔伊此前曾主演《女巫》，威廉·达福主演了《灯塔》，与艾格斯都曾有过默契合作。妮可·基德曼和亚历山大·斯卡斯加德此前在口碑剧集《大小谎言》中有过合作。

05.《致命女人》续订第二季



《致命女人》第一季预告片

刘玉玲主演的话题美剧《致命女人》续订第二季，CBS All Access宣布。

首季由刘玉玲、金妮弗·古德温、柯尔比·豪威尔-巴普蒂斯特主演，聚焦三个不同时代(1960年代、80年代、2019年)的女性如何对待婚姻中的背叛。8月15日开播，本周将迎来第一季结局。



01.《哪吒》进入奥斯卡最佳动画初选



美国电影艺术与科学学院今日公布了32部入选奥斯卡“最佳动画长片”初选名单的影片，中国动画《哪吒之魔童降世》、合拍片《白蛇：缘起》《雪人奇缘》《玩具总动员4》《冰雪奇缘2》《驯龙高手3》《愤怒的小鸟2》《爱宠大机密2》《乐高大电影2》，以及日本动画《天气之子》等，均位列名单中。

只要申报、并且符合申报要求即可入围该名单，今年入围动画片的数量也是破了2016年27部入选的纪录。接着学院将公布入选终选名单（shortlist）的影片，约在10部左右。入选影片的要求是要在2019年1月1日至12月31日之间出品，并且需要在截止时间前，在洛杉矶进行连续7天的售票放映。

02.第三届平遥国际电影展揭晓荣誉名单



16日晚，第三届平遥国际电影展揭晓各项奖项荣誉名单，张艺谋获得“卧虎藏龙东西方交流贡献荣誉”，施南生获得“中国电影海外贡献荣誉”。新加坡导演陈哲艺第二部作品《热带雨》、雎安奇执导王学兵主演《海面上飘过的奖杯》、以及新人导演梁鸣处女作《日光之下》皆有所斩获。



01.埃尔顿·约翰：我对新版《狮子王》音乐很失望



传奇音乐人埃尔顿·约翰日前在接受《GQ》专访时表示，他对新版《狮子王》的音乐很“失望”。“原版中音乐是很重要的部分，现在这部电影里，音乐没达到同样的影响，其中的魔力和喜悦不再。这部的音乐在榜单上的表现不如25年前的原版，老版原声带是那年卖得最好的专辑，新版虽然票房大获成功，但原声带很快掉榜。”

“我多希望他们邀我多参与一些，但这部电影和音乐的创作方向不同了，他们没有给予我与老版同样的尊重，这次我不是那么受欢迎。这让我非常伤心。”埃尔顿说道。

02.寡姐粉嫩出席《乔乔兔》洛杉矶首映





斯嘉丽·约翰逊《雷神3》导演塔伊加·维迪提合作的颁奖季热门新作《乔乔兔》今天在洛杉矶举行盛大首映礼。“寡姐”一身嫩粉色的镶钻裤装小礼服现身，粉嫩俏皮艳光照人，背部花样纹身抢镜。

   编辑：sasa

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