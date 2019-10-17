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据悉希尔一度“狮子大开口”，开口要价1000万美元片酬，而新任“蝙蝠侠”罗伯特·帕丁森出演本片的片酬还不到500万美元。































04.全明星阵容打造北欧史诗大片

































首季由刘玉玲、金妮弗·古德温、柯尔比·豪威尔-巴普蒂斯特主演，聚焦三个不同时代(1960年代、80年代、2019年)的女性如何对待婚姻中的背叛。8月15日开播，本周将迎来第一季结局。











01.《哪吒》进入奥斯卡最佳动画初选















只要申报、并且符合申报要求即可入围该名单，今年入围动画片的数量也是破了2016年27部入选的纪录。接着学院将公布入选终选名单（shortlist）的影片，约在10部左右。入选影片的要求是要在2019年1月1日至12月31日之间出品，并且需要在截止时间前，在洛杉矶进行连续7天的售票放映。





02.第三届平遥国际电影展揭晓荣誉名单





























“我多希望他们邀我多参与一些，但这部电影和音乐的创作方向不同了，他们没有给予我与老版同样的尊重，这次我不是那么受欢迎。这让我非常伤心。”埃尔顿说道。





















