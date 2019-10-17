时光网讯
美国电影艺术与科学学院今日公布了32部入选奥斯卡“最佳动画长片”初选名单（longlist）的影片，只要申报了，并且符合申报要求即可入围该名单
。今年入围动画片的数量也是破了2016年27部入选的纪录，随后不久，学院估计还会公布入选终选名单（shortlist）的影片，约在10部左右。
入选影片的要求是要在2019年1月1日至12月31日之间出品，并且需要在截止时间前，在洛杉矶进行连续7天的售票放映。
《玩具总动员4》
中国动画《哪吒之魔童降世》、合拍片《白蛇：缘起》《雪人奇缘》，《玩具总动员4》《冰雪奇缘2》《驯龙高手3》《愤怒的小鸟2》《爱宠大机密2》《乐高大电影2》，以及日本动画《天气之子》等，均位列名单中。值得注意的是，“真狮版”《狮子王》
在技术层面来讲，虽然符合“CG动画片”的定义，但迪士尼并未为其报名‘“最佳动画长片”的奖项。
第92届奥斯卡奖提名将于明年1月13日公布，2月9日颁奖。
《冰雪奇缘2》
完整初选名单：
《爱宠大机密2》
《乐高大电影2》
《哪吒之魔童降世》
《驯龙高手3》
《雪人奇缘》
《愤怒的小鸟2》
《白蛇：缘起》
《亚当斯一家》
《天气之子》
编辑：甄甏甏