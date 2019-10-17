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"哪吒"入选奥斯卡"最佳动画"初选名单

符合申报要求均可入围 "玩具4""白蛇"都在

2019-10-17 08:34:30 来源：Mtime时光网

《哪吒》《白蛇》《玩具总动员4》《冰雪奇缘2》等32部动画电影入围奥斯卡“最佳动画长片”初选名单，只要申报了，并且符合申报要求均可入围。
　　时光网讯　美国电影艺术与科学学院今日公布了32部入选奥斯卡“最佳动画长片”初选名单（longlist）的影片，只要申报了，并且符合申报要求即可入围该名单。今年入围动画片的数量也是破了2016年27部入选的纪录，随后不久，学院估计还会公布入选终选名单（shortlist）的影片，约在10部左右。

　　入选影片的要求是要在2019年1月1日至12月31日之间出品，并且需要在截止时间前，在洛杉矶进行连续7天的售票放映。


《玩具总动员4》

　　中国动画《哪吒之魔童降世》、合拍片《白蛇：缘起》《雪人奇缘》，《玩具总动员4》《冰雪奇缘2》《驯龙高手3》《愤怒的小鸟2》《爱宠大机密2》《乐高大电影2》，以及日本动画《天气之子》等，均位列名单中。值得注意的是，“真狮版”《狮子王》在技术层面来讲，虽然符合“CG动画片”的定义，但迪士尼并未为其报名‘“最佳动画长片”的奖项。

　　第92届奥斯卡奖提名将于明年1月13日公布，2月9日颁奖。


《冰雪奇缘2》

完整初选名单：

《驯龙高手3》，梦工厂/环球
《爱宠大机密2》，环球/照明娱乐
《白蛇：缘起》，中美合拍
《雪人奇缘》，中美合拍
《人生的另一天》，波兰/西班牙/德国/比利时/匈牙利/法国
《离开》，拉脱维亚
《布努埃尔之神龟迷宫》，西班牙/荷兰/德国
《迪莉莉的巴黎奇幻搜查》，法国/比利时/德国
《战火扶南》，法国/比利时/卢森堡/柬埔寨
《野蛮纪源》，米高梅电视
《马茹娜的非凡旅程》，法国/罗马尼亚/比利时
《遗失的环节》，Annapurna/莱卡
《大地母亲》，法国/卢森堡/加拿大
《雷佐》，俄罗斯
《变身特工》，蓝天工作室/福斯
《喀布尔的燕子》，法国/卢森堡/瑞士
《这绝妙的蛋糕！》，比利时/法国/荷兰
《白塔》，法国/瑞典/挪威

《爱宠大机密2》


《乐高大电影2》


《哪吒之魔童降世》


《驯龙高手3》


《雪人奇缘》


《愤怒的小鸟2》


《白蛇：缘起》


《亚当斯一家》


《天气之子》

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 玩具总动员4 冰雪奇缘2 哪吒 白蛇：缘起
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