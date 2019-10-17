《哪吒》《白蛇》《玩具总动员4》《冰雪奇缘2》等32部动画电影入围奥斯卡“最佳动画长片”初选名单，只要申报了，并且符合申报要求均可入围。

时光网讯





入选影片的要求是要在2019年1月1日至12月31日之间出品，并且需要在截止时间前，在洛杉矶进行连续7天的售票放映。







《玩具总动员4》

美国电影艺术与科学学院今日公布了32部入选奥斯卡“最佳动画长片”初选名单（longlist）的影片，。今年入围动画片的数量也是破了2016年27部入选的纪录，随后不久，学院估计还会公布入选终选名单（shortlist）的影片，约在10部左右。

编辑：甄甏甏