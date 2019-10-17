《西游记之大圣归来》由索尼互动娱乐、十月文化以及绿洲游戏共同开发，是中国首部由动画电影IP改编的主机游戏，描绘了齐天大圣从长达500年的封印中解放后，与憧憬大圣的少年江流儿之间内心交流的故事。





10月16日，索尼互动娱乐举办的《西游记之大圣归来》全球首发式在京举行，宣布PlayStation®4简体中文游戏《西游记之大圣归来》即日起正式发售。合作伙伴绿洲游戏、十月文化也来到现场，为玩家展示这款国产IP游戏的精彩内容。





《西游记之大圣归来》由索尼互动娱乐、十月文化以及绿洲游戏共同开发，是中国首部由动画电影IP改编的主机游戏，描绘了齐天大圣从长达500年的封印中解放后，与憧憬大圣的少年江流儿之间内心交流的故事。作为原电影制作团队，十月文化深度参与到游戏剧情、世界观把控以及彩蛋设计等方面的创作中，以保证向玩家传递出与同名电影作品相同的文化内涵。





《西游记之大圣归来》游戏幕后制作花絮 负责主导游戏开发的是知名游戏工作室——HexaDrive，曾参与过《最终幻想15》等3A游戏的创作。作为一款动作冒险游戏，《西游记之大圣归来》不仅保留了电影中中国味道，更加入了让人捧腹的原创元素。制作组在悟空的动作设计上借鉴了成龙的动作电影，比如“随手抄起板凳”、“疼到甩手”等夸张而搞笑的动作设计。





十月文化副总裁王双介绍，在监修游戏的过程中，十月文化与来自日本的游戏创作者们碰撞出了很多火花。他举例，在日本文化中，孙悟空的筋斗云定位很像一种道具，在十月的反复解释下，甚至搬出经典国产动画《金猴降妖》，才让对方明白，筋斗云其实是一种技能。日本游戏创作者们也非常较真，他们提出中日蝉鸣的声音可能不同，请求十月文化提供了大量中国蝉鸣的素材用于游戏制作。





活动中，索尼互动娱乐亚洲执行副总裁织田博之详细公布了《西游记之大圣归来》相关产品售价。“标准版”和“典藏版”建议零售价分别为249元人民币和399元人民币。PlayStation®4《西游记之大圣归来》套装、PlayStation®4《西游记之大圣归来》限量珍藏套装和PlayStation®4 Pro《西游记之大圣归来》套装将同步发售，建议零售价分别为2,149元人民币、2,199元人民币和2,949元人民币。其中，PlayStation®4《西游记之大圣归来》限量珍藏套装含有为大圣特别设计的面板，很有收藏意义。









刘伟表示，好莱坞电影行业的收入30%来自于影视内容，70%来自于衍生，在中国要达到这样的比例需要一个过程，“它不会是一蹴而就，可能需要一部、两部、三部作品的沉淀过程。但我相信从最开始的15%、20%、30%，可能也就是三四年时间，它就能达到一个相当的比重，比如能达到40%，甚至可能是五五开。”





王双坦言，十月文化作为一家动画制作公司，在监修《西游记之大圣归来》这款游戏的过程中受益良多，“因为是第一次做这样跨国的合作，包括面向全球发行这款游戏，它给我们增长了很多经验，就是怎么去考虑海外受众，怎么把我们的文化进行转化，让海外受众更好地接受。这对于我们未来的创作是非常有意义的一件事情。”

编辑：羊羊