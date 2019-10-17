华纳再看看别人咯。











此前乔纳·希尔已经与华纳谈判了一个多月，有望出演一个“秘密角色”，很可能是“谜语人”或“企鹅人”。除了角色选择的问题之外，片酬是双方谈判的争议点。















“猫女”佐伊·克拉维兹





新版《蝙蝠侠》目前确定的卡司，除了主演帕丁森，还包括“猫女”佐伊·克拉维兹、“戈登局长”杰弗里·怀特。