2019-10-17 09:08:28 来源：Mtime时光网
乔纳希尔制片《好小子们》中字预告
编辑：飒飒
导演：马特·里夫斯
主演：罗伯特·帕丁森
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Jonah Hill
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天晴了_
10分钟前
他这个形象应该是找他出演企鹅人
鸡毛1908649
54分钟前
他就是不想演，伊丽莎白泰勒也是这么干的。
想长胖
58分钟前
提名了奥斯卡是演技证明，但是片酬还是看回报收益的，乔纳希尔主演只能搞点低俗青春喜剧，正在的大制作挂他的名字恐怕没啥票房影响力
happy945
1小时前
看war dog就感觉他是个自大狂
Hanson
两倍于主角的片酬本来就扯大蛋了 而且你也不是腕儿 对这片的票房加成几乎为0
爱笑的阿飞12分钟前
乔纳·希尔不管演技、作品都比帕丁森强太多，估计他是压根不想演
渡水
没谈拢就没谈拢呗，生意就是生意。大超的片酬不就是因为没谈拢吗？
KODDD1小时前
但要价是主演的一倍，也够作为一条新闻让人吐槽了。相同的例子还有钢铁侠2黑男二因片酬换人，看后续漫威电影的大火程度，当真是丢了西瓜，也没拿着芝麻
你不在49分钟前
钢铁侠2是男二依旧想享受比唐尼片酬高的待遇，他希望涨片酬涨到800万，这比钢2唐尼的1千万片酬要低，毕竟泰伦斯当时的咖位很高，只不过漫威从来都是能省就省，钢1戏份不多给450万，唐尼50万，第二部戏份很多却只给100万，这换谁也不干啊
月禾38分钟前
亨利是因为片酬没谈拢嘛？？这个我还不知道。我一直以为是因为华纳作死，超人电影续集一直只是提案没有立项也没有开工，亨利感觉自己时间不能一直耗在一个前景未明的项目上，这才说出不演超人的。
张建军零一38分钟前
楼上朋友，数学上那个数叫“比★★多一倍”，或“是★★的2倍”。“是★★的一倍”代表跟★★相等。
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