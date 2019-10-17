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没谈拢！乔纳希尔退出新《蝙蝠侠》

曾提出天价片酬 角色选择也是争议点

2019-10-17 09:08:28 来源：Mtime时光网

华纳再看看别人咯。


　　时光网讯 外媒报道，乔纳·希尔与华纳谈崩，放弃出演新《蝙蝠侠》反派。具体原因不明。

　　此前乔纳·希尔已经与华纳谈判了一个多月，有望出演一个“秘密角色”，很可能是“谜语人”或“企鹅人”。除了角色选择的问题之外，片酬是双方谈判的争议点。

乔纳希尔制片《好小子们》中字预告

　　据悉希尔一度“狮子大开口”，开口要价1000万美元片酬，而新任“蝙蝠侠”罗伯特·帕丁森出演本片的片酬还不到500万美元。也就是说，希尔要求的片酬是核心主角的两倍。

　　乔纳·希尔曾凭借《华尔街之狼》《点球成金》两度提名奥斯卡最佳男配角，新作包括《海滩流浪汉》《疯子》等，今年他还担当了口碑R级喜剧《好小子们》制片人。


“猫女”佐伊·克拉维兹

　　新版《蝙蝠侠》目前确定的卡司，除了主演帕丁森，还包括“猫女”佐伊·克拉维兹、“戈登局长”杰弗里·怀特。

   编辑：飒飒

关键词： 蝙蝠侠 乔纳希尔 帕丁森 卡司 选角
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Jonah Hill

职业：演员 | 编剧

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