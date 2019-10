原版主题曲MV《Can You Feel The Love Tonight》

1994年的动画版 《狮子王》 中,埃尔顿·约翰和蒂姆·赖斯创作了包括“Can You Feel the Love Tonight”和“Circle of Life”等脍炙人口的原声音乐;今年夏天,他还参加了新版《狮子王》的首映式,以示支持,影片由 乔恩·费儒 执导, 唐纳德·格洛沃 与碧昂斯等人共同配音,他们俩都为影片献了声。