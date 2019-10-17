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埃尔顿约翰:新版"狮子王"非常失望!

"他们把音乐搞砸了 和原版无法相提并论"

2019-10-17 09:46:12 来源：Mtime时光网

原版《狮子王》中原声音乐的作者和歌手埃尔顿·约翰，近日在采访中公开diss了新版《狮子王》，称“音乐搞砸了，非常令人失望，完全无法和原版相提并论”。


　　时光网讯　英国殿堂级歌手埃尔顿·约翰突然反水，在近日与英国《GQ》的访谈中，大改以往对于迪士尼“真狮版”《狮子王》的夸赞，称其配乐“非常令人失望”，

　　“新版《狮子王》让我非常失望，因为我觉得他们把音乐搞砸了。音乐对于原版影片来说非常重要，而新版的音乐完全没有这种效果，魔法和欢乐都丢了。新版的音乐和25年前相比，完全无法相提并论，当年那可是年度最热卖的专辑呀。新原声音乐很快就从榜单上掉下去了，虽然票房上很成功”。

原版主题曲MV《Can You Feel The Love Tonight》

　　1994年的动画版《狮子王》中，埃尔顿·约翰和蒂姆·赖斯创作了包括“Can You Feel the Love Tonight”和“Circle of Life”等脍炙人口的原声音乐；今年夏天，他还参加了新版《狮子王》的首映式，以示支持，影片由乔恩·费儒执导，唐纳德·格洛沃与碧昂斯等人共同配音，他们俩都为影片献了声。

　　唐纳德和碧神可都是获奖无数、非常受欢迎的歌手，埃尔顿·约翰虽然没有指名道姓，这样的攻击也是颇具针对性的了。

　　埃尔顿约翰还表示，“我希望能参与得更多，但影片的创意和音乐这一次非常不一样了，我不受欢迎，也没有得到像上次一样的尊重，这让我非常伤心。我很高兴《狮子王》真正的音乐精神是被舞台剧版本传承了。”


埃尔顿·约翰今年夏天首映式时发的ins：“简直令人难以置信，
大卫（埃尔顿的丈夫）和我25年前就走过原版《狮子王》的这条同样的红毯，
这部电影也永远改变了我的人生。迪士尼这一次用令人讶异的魅力，
重塑了经典之作，为新一代观众带来全新版本。太壮观了。”


网友评论也是毫不留情：“人家花钱让你发这个，
你一旦钱到手了就改变说法了，
你真是个撒谎的叛徒。”“所以这tm是个谎言。”

　　等不及看到碧局的回应了呢（假如她回应的话）。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 埃尔顿·约翰 狮子王 迪士尼
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埃尔顿·约翰

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