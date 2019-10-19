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2019-10-19 08:42:57 来源：Mtime时光网

李安抢了卡梅隆的人设

《双子杀手》一场120帧的电影

不知不觉间

已比所有人走得更远

回顾人生

“不必做那么多梦”

独家对话李安导演

不断尝试最前沿的电影技术，这不是詹姆斯·卡梅隆的人设吗？而现在的李安似乎比卡梅隆走得还要远一点。

李安感谢“电影之神”

      时光网特稿 2013年的奥斯卡颁奖礼上，李安凭借《少年派的奇幻漂流》第二次获得最佳导演奖。那天包括斯皮尔伯格在内，现场所有的同行都起立为他鼓掌。掌声平息后，李安用略微颤抖的声音说出的第一句话是：“感谢你，电影之神”。

      某种程度上，李安和派很像——他们都背井离乡，漂洋过海，最终得到了神的眷顾。

      以世俗的眼光来看，在李安已走过的人生中，那时应该算最高光的时刻了。
 
      转年，李安度过了自己的60岁生日。中国人讲“六十而耳顺”，意思是人活到六十岁，性格会非常成熟，听得进逆耳之言，无所违碍于心。

      应该说，李安的“耳顺之年”来得正是时候，因为接下来的几年，他会听到非常多的“逆耳之言”。
 
      《少年派的奇幻漂流》是李安第一次拍摄3D电影，在这个过程中他发现了帧速的问题。“电影是每秒24格的真实”或“电影是每秒24格的谎言”这类的影史名言好像都把每秒24格当成了电影的本质属性，而李安决心拍摄一部每秒120格的电影。


李安、乔·阿尔文、李淳在台湾宣传《比利·林恩的中场战事》

      2016年，《比利·林恩的中场战事》问世。

      这部电影中，李安的儿子李淳也出演了一个角色。父子俩上一次合作还是《喜宴》，李安第一次拿到国际大奖。而这次李淳没能再次给父亲带来好运。《比利·林恩的中场战事》口碑、票房、奖项方面的收获都与李安大导演的身份不太相配。而最让人伤心的是，囿于影院条件，全球压根没多少观众看过3D/4K/120fps版本的影片。

      三年时间过去，现在回头来看，整个世界似乎都对李安的尝试无动于衷：高帧率放映设备在全球大部分影院依然没有得到普及，愿意尝试120ftps的导演仍然凤毛麟角。除了《比利·林恩的中场战事》，几乎没有任何120ftps的电影素材可供大家讨论。
 

李安、威尔·史密斯在上海宣传《双子杀手》

      在这个时候，李安推出了新片《双子杀手》，还是120ftps，更高的成本，更高的拍摄难度（在120ftps格式下，制作年轻版威尔·史密斯时特效量成倍增加）。
 
      在华语世界，李安的声誉几乎达到顶点。让这样一个人在巨大的争议和风险面前“我行我素”的原因是什么？这一次，《双子杀手》能为他正名吗？

      日前，李安为宣传《双子杀手》来到中国。时光网在上海独家专访了这位享誉中外的导演。关于创作《双子杀手》的初衷，关于他的电影观、人生观，李安都很坦诚。


李安接受时光网专访

      电影宣传活动的节奏很快，李安的行程很赶，这让他在接受采访时不可避免地一脸疲惫。下午的采访开始前，他还特意叮嘱工作人员：“帮我泡一杯最浓的茶”。

      工作人员也很累。在等待李安导演进入采访间时，几个负责视频拍摄的摄影大哥聚在一起聊天。一个说：“李安导演说话太温柔了，我都快睡着了。”

      这位摄影大哥不知道的是，说话温柔的李安，可能是目前华语电影界，内心能量最强大的人了。

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作者：洋洋 关键词： 双子杀手 李安

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双子杀手

双子杀手 (2019)

7.4

导演：李安

主演：威尔·史密斯

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李安

李安

Ang Lee

职业：导演 | 演员

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