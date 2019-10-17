网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

打女齐聚！《霹雳娇娃》曝中文预告

"小K"领衔天使联盟开启动作挑战 内地将引进

2019-10-17 10:14:27 来源：Mtime时光网

《霹雳娇娃》曝“闪耀登场”版预告，该片将于2019年11月15日在北美上映，内地确认引进。
       时光网讯 由美国哥伦比亚影片公司出品的好莱坞时尚动作大片《霹雳娇娃》今日公布了一款“闪耀登场”预告，“茉莉公主”娜奥米·斯科特饰演的天才女科学家艾琳娜遭遇致命威胁，博斯利召集“小K”克里斯汀·斯图尔特饰演的“叛逆天使”萨宾娜、“黑美人”埃拉·巴林斯卡饰演的“力量天使”简，共同保护新加入的“智慧天使”艾琳娜。该片将于2019年11月15日在北美上映，内地确认引进。



      此次曝光的新预告释放了更多精彩的画面，娜奥米·斯科特饰演的天才女科学家艾琳娜遭遇由于发明的产品可被武器化，而遭遇不法分子的觊觎和威胁，与博斯利紧急会面商讨对策。



      见到武力超群的“力量天使”简和个性十足的“叛逆天使”萨宾娜后，艾琳娜对这个充满神秘魅力的“战斗天使”组织表现出了极大的兴趣，变身“智慧天使”欣然加入。经过组织精心训练、装备的艾琳娜将会以怎样的新姿态出现在观众面前？这场华丽的天使改造令人期待。



      另一面，“叛逆天使”萨宾娜与“力量天使”简现身时尚晚宴上，在灯光璀璨的舞厅中一身华丽舞裙的天使们与对手上演拳脚肉搏大战，拳拳到肉毫不手软。三名天使辗转全球强势出击，高能动作场面频频曝光。

       《霹雳娇娃》由伊丽莎白·班克斯（《完美音调2》）执导，克里斯汀·斯图尔特（《暮光之城》、《比利·林恩的中场战事》），娜奥米·斯科特（《阿拉丁》、《超凡战队》），埃拉·巴林斯卡（《急诊室的故事》），帕特里克·斯图尔特（《金刚狼3:殊死一战》、《X战警》），诺亚·琴蒂内奥(《致所有我曾爱过的男孩》)，乔纳森·塔克（《汉尼拔》），杰曼·翰苏（《雷霆沙赞》）联袂主演。

       影片将于2019年11月15日北美上映，内地确认引进。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 霹雳娇娃
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

霹雳娇娃

霹雳娇娃 (2019)

0.0

导演：伊丽莎白·班克斯

主演：克里斯汀·斯图..

在线播放

会员评论 (2)

发表

本周热读

1

吴京输了！《攀登者》为何国庆档掉队

感情戏成争议焦点 真的比《中国机长》差吗？

《攀登者》的确拥有成为20亿、40亿爆款影片的潜质，但是..
2

寡姐眼妆超难驾驭！赞达亚的腰也太细了！

《ELLE》举办女性盛典 “蜡像女神”塞隆驾到

32
塞隆女神一身硬朗装扮更衬托出她犹如蜡像般的脸庞，寡姐..
3

新世纪之后，哪些中国影片被选冲击奥斯卡？

张艺谋《英雄》曾入围提名 《哪吒》今年获选

19
新世纪之后选送的影片从类型到题材都非常多样化，2018年..
4

漫威电影不是电影？他有资格这么说

回顾马丁·斯科塞斯的电影人生

为什么斯科塞斯说漫威电影不是电影（cinema），因为他是..
5

双子杀手北美严重遇冷 可能亏损6千万

"小丑"轻松蝉联周末票房冠军 全球已破5亿

李安的《双子杀手》开局跟预期一样乏力，北美周末票房榜..

查看更多