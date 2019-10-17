时光网讯
由美国哥伦比亚影片公司出品的好莱坞时尚动作大片《霹雳娇娃》
今日公布了一款“闪耀登场”预告，“茉莉公主”娜奥米·斯科特饰演的天才女科学家艾琳娜遭遇致命威胁，博斯利召集“小K”克里斯汀·斯图尔特饰演的“叛逆天使”萨宾娜、“黑美人”埃拉·巴林斯卡饰演的“力量天使”简，共同保护新加入的“智慧天使”艾琳娜。该片将于2019年11月15日在北美上映，内地确认引进。
此次曝光的新预告释放了更多精彩的画面，娜奥米·斯科特饰演的天才女科学家艾琳娜遭遇由于发明的产品可被武器化，而遭遇不法分子的觊觎和威胁，与博斯利紧急会面商讨对策。
见到武力超群的“力量天使”简和个性十足的“叛逆天使”萨宾娜后，艾琳娜对这个充满神秘魅力的“战斗天使”组织表现出了极大的兴趣，变身“智慧天使”欣然加入。经过组织精心训练、装备的艾琳娜将会以怎样的新姿态出现在观众面前？这场华丽的天使改造令人期待。
另一面，“叛逆天使”萨宾娜与“力量天使”简现身时尚晚宴上，在灯光璀璨的舞厅中一身华丽舞裙的天使们与对手上演拳脚肉搏大战，拳拳到肉毫不手软。三名天使辗转全球强势出击，高能动作场面频频曝光。
《霹雳娇娃》
由伊丽莎白·班克斯（《完美音调2》
）执导，克里斯汀·斯图尔特（《暮光之城》
、《比利·林恩的中场战事》），娜奥米·斯科特（《阿拉丁》、《超凡战队》），埃拉·巴林斯卡（《急诊室的故事》），帕特里克·斯图尔特（《金刚狼3:殊死一战》、《X战警》），诺亚·琴蒂内奥(《致所有我曾爱过的男孩》)，乔纳森·塔克（《汉尼拔》），杰曼·翰苏（《雷霆沙赞》）联袂主演。
影片将于2019年11月15日北美上映，内地确认引进。