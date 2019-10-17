《霹雳娇娃》曝“闪耀登场”版预告，该片将于2019年11月15日在北美上映，内地确认引进。











此次曝光的新预告释放了更多精彩的画面，娜奥米·斯科特饰演的天才女科学家艾琳娜遭遇由于发明的产品可被武器化，而遭遇不法分子的觊觎和威胁，与博斯利紧急会面商讨对策。











见到武力超群的“力量天使”简和个性十足的“叛逆天使”萨宾娜后，艾琳娜对这个充满神秘魅力的“战斗天使”组织表现出了极大的兴趣，变身“智慧天使”欣然加入。经过组织精心训练、装备的艾琳娜将会以怎样的新姿态出现在观众面前？这场华丽的天使改造令人期待。











另一面，“叛逆天使”萨宾娜与“力量天使”简现身时尚晚宴上，在灯光璀璨的舞厅中一身华丽舞裙的天使们与对手上演拳脚肉搏大战，拳拳到肉毫不手软。三名天使辗转全球强势出击，高能动作场面频频曝光。









影片将于2019年11月15日北美上映，内地确认引进。