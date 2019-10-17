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范伟宋洋“灵魂拷问”彰显复杂人心

《长安道》再现轰动文物大案 11月15日上映

2019-10-17 11:18:29 来源：Mtime时光网

电影《长安道》再现轰动文物大案，主题剧照再现人物的多重身份，范伟、宋洋、焦俊艳、陈数主演，将于11月15日全国上映。
       时光网讯 将于11月15日上映的强剧情犯罪电影《长安道》今日曝光一组主题剧照，短短几句“灵魂拷问”，就将四位主演的角色特点暴露无遗，无论是万正纲在学问和名声之间游离，还是邵宽城在警察和商人之间摇摆，亦或是焦俊艳在卧底和女儿之间为难，还有陈数在欲望面前沉沦，人物的多重身份让观众对其生发出无数解读，同时对影片产生无限期待。



       据悉，电影《长安道》根据海岩小说《长安盗》改编，由李骏执导，范伟、宋洋、焦俊艳、陈数主演，将于11月15日全国上映。

       “既然能有全国的观众听我讲课，我何苦囿于学校的那三尺讲台？”对范伟饰演的万正纲来说，做学问固然重要，甚至是他作为一名知识分子的毕生追求，但是比起在学校几平米见方的讲台上讲课，在电视上面对全国观众讲课显然更具吸引力。



      对于宋洋饰演的邵宽城来说，成为一名警察当然是他最初的理想，但面对身价翻倍 的巨大商机，很难有人能不动摇。还有焦俊艳饰演的赵红雨，作为一名警察她的任务是抓住罪犯，但她又是一个渴望得到亲情的女儿，因此会不可避免陷入两难的境地。



       陈数饰演的林白玉虽然看起来野心勃勃，脸上写满欲望，但她曾经也是个奋斗在一线的打拼者。没有人是非黑即白的，每个人都会面临不同的境遇和抉择，或感动或辛酸，每条道路都自有它的艰难，相信很多人会在这几个人物身上找到自己的影子。



       电影《长安道》由一起轰动全国的真实盗墓案改编，不仅聚焦了中国史上被盗的“最大”文物武惠妃石椁，还从案件出发进一步探讨了背后的人性博弈和恩怨纠葛。电影将于11月15日全国上映。

   编辑：隐饮

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关键词： 长安道
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导演：李骏

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