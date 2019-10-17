刘江导演透露演员黄海波生活窘迫，无收入靠父亲的养老金生活，老婆只能演些小角色还在外兼职打工。导演还爆料黄海波当时的嫖娼事件是“有人下了一个套，把他坑了，但是他认了。”





演员黄海波因嫖娼劣迹事件，演艺事业全面暂停









刘江导演感慨，“他（的劣迹事件）已经五年了。我对他太了解了，他受到的惩罚，可能是很多观众远远想不到的，惩罚太严厉了。”提到黄海波当年的劣迹嫖娼事件，刘江还直言不讳地爆料，“实际上别人都知道，那是有人下了一个套，把他坑了，但是他认了，谁让他也有做错的地方。”





对于劣迹艺人是否可以复出的问题，刘江导演建议，“这个它需要有一个奖罚的细则，是不是比如五年、六年后就可以复出了？（劣迹艺人）你必须得沉寂一段时间，你改造好了你再（出来亮相），但是我觉得总不应该是‘无期徒刑’。”





黄海波道歉声明 2014年5月31日，演员黄海波因嫖娼被收容教育6个月，他曾发文致歉称“所有对我的惩罚，我全盘接受，未来，我会用很长一段时间来反思和沉淀自己，并用实际行动回报社会”。广电总局2014年9月29日正式下发“封杀劣迹艺人”的通知，“吸毒”“嫖娼”行为被明确点名，由“劣迹艺人”参与制作的电影、电视节目、网络剧、微电影等被要求暂停播出。



