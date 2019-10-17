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刘江导演透露演员黄海波生活窘迫

无收入靠父亲养老金生活 劣迹艺人能否复出？

2019-10-17 14:31:43 来源：Mtime时光网

刘江导演透露演员黄海波生活窘迫，无收入靠父亲的养老金生活，老婆只能演些小角色还在外兼职打工。导演还爆料黄海波当时的嫖娼事件是“有人下了一个套，把他坑了，但是他认了。”
      时光网讯 近日，曾与演员黄海波合作过的导演刘江，在接受媒体“四味毒叔”采访时透露，在嫖娼劣迹事件曝光后黄海波生活窘迫，无收入只能靠父亲养老金生活，其妻子在外兼职打工。刘江直言：“当年他犯了错，全盘接受，他也不去申辩，不去说什么。现在他已经改好了，可以为社会做贡献了。他受的惩罚如果是‘无期徒刑’，我觉得是有点过了。”

演员黄海波因嫖娼劣迹事件，演艺事业全面暂停

       

刘江导演谈黄海波

刘江导演曾经与黄海波合作过《媳妇的美好时代》《咱们结婚吧》等多部作品，他在接受采访时，透露了黄海波的现状，“他已经快揭不开锅了，现在靠父亲的养老金生活，他父亲要是走了就没有收入，他除了演戏干不了别的。我每次拍戏只能用他老婆，但拍小角色她也赚不到什么钱，他老婆除了拍戏，还在外面兼职打工。”

       刘江导演感慨，“他（的劣迹事件）已经五年了。我对他太了解了，他受到的惩罚，可能是很多观众远远想不到的，惩罚太严厉了。”提到黄海波当年的劣迹嫖娼事件，刘江还直言不讳地爆料，“实际上别人都知道，那是有人下了一个套，把他坑了，但是他认了，谁让他也有做错的地方。”

      对于劣迹艺人是否可以复出的问题，刘江导演建议，“这个它需要有一个奖罚的细则，是不是比如五年、六年后就可以复出了？（劣迹艺人）你必须得沉寂一段时间，你改造好了你再（出来亮相），但是我觉得总不应该是‘无期徒刑’。”

　　

黄海波道歉声明

2014年5月31日，演员黄海波因嫖娼被收容教育6个月，他曾发文致歉称“所有对我的惩罚，我全盘接受，未来，我会用很长一段时间来反思和沉淀自己，并用实际行动回报社会”。广电总局2014年9月29日正式下发“封杀劣迹艺人”的通知，“吸毒”“嫖娼”行为被明确点名，由“劣迹艺人”参与制作的电影、电视节目、网络剧、微电影等被要求暂停播出。

      在2014年之后，黄海波的演艺事业全面暂停，出事之前他主演的张猛导演的电影《胜利》，始终无法与观众见面。最近他也曾尝试复出，但并不顺利，此前他在《长安十二时辰》中饰演的崔六郎角色，也在剧集上映前被AI技术换脸替代。

   编辑：隐饮

关键词： 刘江 黄海波
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黄海波

黄海波

Haibo Huang

职业：演员 | 制作人

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