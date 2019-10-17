《荣誉之客》导演阿托姆·伊戈扬不确定未来电影院放映方式的变化，会对他的电影创作带来怎样的影响。











《性感俱乐部》和《莫失莫忘》海报













《荣誉之客》剧照 《荣誉之客》剧照









它算不上是这位59岁导演的最好作品——影片的故事有些散乱，缺乏焦点，同时受到起伏不定的剪辑拖累，在非线性的混乱叙事中，很难感受到任何情感共鸣——但是它的主题又是非常伊戈扬的。他一直清楚电影节帮助他的作品走向世界的重要性——但同时他也不确定，对于他感兴趣讲述的电影故事，未来的电影市场还能给予它们多大的生存空间。





“在1990年代到2000年代初的黄金时代，你拍出这些电影之后，观众可以在电影院看到它们，事实上，也是通过这种方式，影片可以获得一些关注。我想象不到在未来这些电影仍然在影院享有生存空间。现在看上去它们的生存空间越来越小。”伊戈扬说。他承认，将这种想法用语言或文字表达出来，甚至让他本人感到沮丧。





泰伦斯·马力克《隐秘的生活》海报





“我仍然坚持那种审美。对我来说，它仍然珍贵，同样也是我的兴趣所在，”他解释道，“但是你会发现它变得越来越富有挑战性。我在拍摄这部电影的时候，产生了这样的想法，制作这一类型的电影，真的越来越具有挑战了。”





“因为拍摄这样一部电影，你需要花上六个月的时间彩排预演，通过这个过程故事才能在你的脑中逐渐成型，才会在剪辑的时候，不会让你在创作上产生分心的情况。你有机会经历这一切，然后创作出完全属于你的版本的故事。”









《赤裸裸》海报









“我知道大卫在塑造那个角色的时候付出了很多，而这恰好赋予了我灵感——你可以借由一个角色说出许多许多想法和台词，这让人感到兴奋。我们都参见了电影节见到了彼此，这次相遇非常美好。但是如今电影环境已经发生了改变。”





“这其实很正常，事物始终在变化，没有什么能一成不变。但我现在的问题是，这些颇具挑战性的电影长片未来将面临些什么，以非传统的方式处理复杂心理的审美探索，最终会迎来怎样的结果？我只是不知道它们如何适应到当下的电影世界了。你可以拍摄电视剧，但是电视拥有它自己的语言。我现在还能拍摄这些电影，对此我非常感激。”



