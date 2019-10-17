时光网特稿
出生于埃及的加拿大裔电影创作者阿托姆·伊戈扬
，是各大电影节的常客。他在1980年代开启职业生涯，而他前五部电影每一部都获得了比之前更高的评价和赞誉，并在莫斯科、洛迦诺，特别是陶尔米纳获得了诸多奖项。
他的第六部电影《性感俱乐部》
，讲述了一个沉浸在丧子之痛的父亲，沉迷于一位年轻的脱衣舞女的故事，而这部影片也标志着他的名气在国际范围内实现了新的突破。影片在1994年的戛纳电影节上获得了费比西大奖，紧接着在北美和欧洲艺术院线收获了票房成功。这也为伊戈扬下一部电影，1997年问世的《莫失莫忘》
提供了充分的铺垫。后者聚焦一场校车事故的悲剧对一个小镇带来的影响，影片为伊戈扬争取到了两项奥斯卡提名，分别是最佳导演和最佳改编剧本。
《荣誉之客》剧照
他最新的电影《荣誉之客》
，9月3日在威尼斯电影节举办了世界首映，随后在多伦多电影节上实现了北美首映。影片讲述了一个层次丰富的戏剧故事，由大卫·休里斯、卢克·威尔逊和Laysla De Oliveira主演。
它算不上是这位59岁导演的最好作品——影片的故事有些散乱，缺乏焦点，同时受到起伏不定的剪辑拖累，在非线性的混乱叙事中，很难感受到任何情感共鸣——但是它的主题又是非常伊戈扬的。他一直清楚电影节帮助他的作品走向世界的重要性——但同时他也不确定，对于他感兴趣讲述的电影故事，未来的电影市场还能给予它们多大的生存空间。
“在1990年代到2000年代初的黄金时代，你拍出这些电影之后，观众可以在电影院看到它们，事实上，也是通过这种方式，影片可以获得一些关注。我想象不到在未来这些电影仍然在影院享有生存空间。现在看上去它们的生存空间越来越小。”伊戈扬说。他承认，将这种想法用语言或文字表达出来，甚至让他本人感到沮丧。
“我仍然坚持那种审美。对我来说，它仍然珍贵，同样也是我的兴趣所在，”他解释道，“但是你会发现它变得越来越富有挑战性。我在拍摄这部电影的时候，产生了这样的想法，制作这一类型的电影，真的越来越具有挑战了。”
“因为拍摄这样一部电影，你需要花上六个月的时间彩排预演，通过这个过程故事才能在你的脑中逐渐成型，才会在剪辑的时候，不会让你在创作上产生分心的情况。你有机会经历这一切，然后创作出完全属于你的版本的故事。”
“有些导演会坚持这么做，比如泰伦斯·马力克，他似乎一直在创作没什么商业空间的电影。还有一些导演，找到了他们商业化的观众。但我看到我的很多同事选择隐退。因为太难坚持了。
曾经有一段黄金时代，当你回顾1990年代的时候会发现，那个时候太棒了，那是个特殊的时代。”
“我现在意识到，就在我们交谈的过程中，大卫·休里斯在《赤裸裸》
中的角色，在一定程度上奠定了《性感俱乐部》中伊莱亚斯·科泰斯的角色，他只是个在脱衣舞俱乐部中对着麦克风喋喋不休的DJ，”伊戈扬补充道。
“我知道大卫在塑造那个角色的时候付出了很多，而这恰好赋予了我灵感——你可以借由一个角色说出许多许多想法和台词，这让人感到兴奋。我们都参见了电影节见到了彼此，这次相遇非常美好。但是如今电影环境已经发生了改变。”
“这其实很正常，事物始终在变化，没有什么能一成不变。但我现在的问题是，这些颇具挑战性的电影长片未来将面临些什么，以非传统的方式处理复杂心理的审美探索，最终会迎来怎样的结果？我只是不知道它们如何适应到当下的电影世界了。你可以拍摄电视剧，但是电视拥有它自己的语言。我现在还能拍摄这些电影，对此我非常感激。”
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