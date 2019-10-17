周四特别忙？没时间看那么多影视新闻？没关系，时光君帮你整理好了！







在过去的12个小时里，全球有哪些电影新闻值得一看？













01.安妮斯顿INS流量疑似创造吉尼斯纪录













据悉，目前吉尼斯世纪录认证的“最快获得100万ins粉丝”现纪录保持者是英国哈里王子和梅根王妃，他俩破百万粉丝的速度是5小时45分。不过，这个纪录应该是被詹妮弗·安妮斯顿超越了，有美国媒体确认安妮斯顿突破100万粉丝的时间是5小时16分，但是目前吉尼斯官方还未确认。





02.刘玉玲大热美剧《致命女人》续订第二季















03.罗伯特·德尼罗吐槽漫威减龄特效像卡通



















04.《明日边缘2》剧本完成但要等阿汤哥档期





















01.导演刘江透露黄海波无收入靠父亲养老金生活















刘江直言：“当年他犯了错，全盘接受，他也不去申辩，不去说什么。现在他已经改好了，可以为社会做贡献了。他受的惩罚如果是‘无期徒刑’，我觉得是有点过了。”刘江还爆料黄海波当时的嫖娼事件是“有人下了一个套，把他坑了，但是他认了”。





02.“哪吒”入选奥斯卡“最佳动画”初选名单



































01.全好莱坞最令人觊觎的IP竟然是它！





如果可以拥有一个IP，你希望是啥？《好莱坞报道者》刚刚发布了2019年好莱坞权势榜TOP100。常规答案当然少不了漫威（2票）、DC（2票）、《星球大战》（4票）、《异形》（1票）、《权游》（2票）、《黑客帝国》（1票）、《侏罗纪公园》（2票）、《碟中谍》（1票）等热门IP。也有大开脑洞的，像“舒洁纸巾大电影”、“美国宪法”……但人气最高的你一定想不到，居然是《圣经》（5票）。





02.因为“蚁人”力劝小李才演《泰坦尼克号》？















03.埃尔顿·约翰对新版《狮子王》非常失望!









