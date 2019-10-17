在过去的12个小时里，全球有哪些电影新闻值得一看？
01.安妮斯顿INS流量疑似创造吉尼斯纪录
这才是好莱坞的顶级流量！女星詹妮弗·安妮斯顿
开通ins账号不到两天，也只更新了两条帖子，粉丝已经超过1000万，并且还在不断上涨中。她的到来，引发了ins网友狂欢。
据悉，目前吉尼斯世纪录认证的“最快获得100万ins粉丝”现纪录保持者是英国哈里王子和梅根王妃，他俩破百万粉丝的速度是5小时45分。不过，这个纪录应该是被詹妮弗·安妮斯顿超越了，有美国媒体确认安妮斯顿突破100万粉丝的时间是5小时16分，但是目前吉尼斯官方还未确认。
02.刘玉玲大热美剧《致命女人》续订第二季
华裔女星刘玉玲
主演的话题美剧《致命女人》
续订第二季，不过可能不再聚焦第一季的三组人物。首季由刘玉玲、金妮弗·古德温、柯比·豪厄尔-巴蒂斯特主演，聚焦三个不同时代（1960年代、80年代、2019年）的女性如何对待婚姻中的背叛。8月15日开播，本周将迎来第一季大结局。
03.罗伯特·德尼罗吐槽漫威减龄特效像卡通
继大导演马丁·斯科塞斯
批评“漫威电影不是电影”之后，斯科塞斯的老搭档罗伯特·德尼罗
也在电影论坛上向漫威开炮，吐槽过火的减龄特效让漫威电影像卡通。
斯科塞斯导演、德尼罗主演的新片《爱尔兰人》
同样使用到了数字减龄技术，让演员能够扮演同一个角色跨度较大的年龄阶段。但德尼罗直白表示他不觉得这种技术应该改变电影：“技术手段只能让你前进这么点距离。它不会改变其他东西。如果它发挥作用引起改变，让人不像一个人类，体现不出人性的话，它就应该成为另一种娱乐类型，就像那些漫画，漫威那种。那类漫画书角色的电影，卡通片似的东西。”
04.《明日边缘2》剧本完成但要等阿汤哥档期
关于《明日边缘2》
项目的进展一个好消息、一个坏消息，好消息是第一集导演道格·里曼
透露剧本已完成了，他希望最终能拍；坏消息是：除了华纳要开绿灯外，还得等男主角汤姆·克鲁斯
拍完2022年上映的《碟中谍8》
。届时阿汤哥的年龄将接近60岁，拍摄高强度动作戏危险系数可不小。
01.导演刘江透露黄海波无收入靠父亲养老金生活
曾与演员黄海波
合作过的导演刘江
，在接受媒体“四味毒叔”采访时透露，在嫖娼劣迹事件曝光后黄海波生活窘迫，无收入只能靠父亲养老金生活，其妻子在外兼职打工。
刘江直言：“当年他犯了错，全盘接受，他也不去申辩，不去说什么。现在他已经改好了，可以为社会做贡献了。他受的惩罚如果是‘无期徒刑’，我觉得是有点过了。”刘江还爆料黄海波当时的嫖娼事件是“有人下了一个套，把他坑了，但是他认了”。
02.“哪吒”入选奥斯卡“最佳动画”初选名单
01.《天气之子》成首部国内上映的IMAX日本动画电影
2019日本年度票房冠军《天气之子》
发布IMAX海报，成首部国内上映的IMAX日本动画电影。该片由新海诚
历时三年打造，全片多达1600个镜头，画风唯美。此外，曾为《你的名字。》
配乐的RADWIMPS为影片创作30余首原创音乐，延续“画质狂魔”+顶级配乐的“神仙组合”。电影将于11月1日全国上映。
01.全好莱坞最令人觊觎的IP竟然是它！
如果可以拥有一个IP，你希望是啥？《好莱坞报道者》刚刚发布了2019年好莱坞权势榜TOP100。常规答案当然少不了漫威（2票）、DC（2票）、《星球大战》（4票）、《异形》（1票）、《权游》（2票）、《黑客帝国》（1票）、《侏罗纪公园》（2票）、《碟中谍》（1票）等热门IP。也有大开脑洞的，像“舒洁纸巾大电影”、“美国宪法”……但人气最高的你一定想不到，居然是《圣经》（5票）。
02.因为“蚁人”力劝小李才演《泰坦尼克号》？
近日《蚁人》
男星保罗·路德
在做客诺顿节目时被问到，当年是不是他力劝小李接拍《泰坦尼克号》
，保罗·路德澄清道，他确实和小李合作过《罗密欧与朱丽叶》
，杀青时两人曾聊到过小李接到《泰坦尼克号》片约邀请的事，小李当时稍有点犹豫，保罗·路德只是说了一句：“你应该去演。”
03.埃尔顿·约翰对新版《狮子王》非常失望!
英国殿堂级歌手埃尔顿·约翰
突然反水，在近日与英国《GQ》的访谈中，大改以往对于迪士尼“真狮版”《狮子王》
的夸赞，称其配乐“非常令人失望”。埃尔顿表示：“我希望能参与得更多，但影片的创意和音乐这一次非常不一样了，我不受欢迎，也没有得到像上次一样的尊重，这让我非常伤心。我很高兴《狮子王》真正的音乐精神是被舞台剧版本传承了。”