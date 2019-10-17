好莱坞最有权势的人们最心仪的IP都有哪些，人气最高的让人意想不到。









时光网讯 如果可以拥有一个IP，你希望是啥？《好莱坞报道者》刚刚发布了2019年好莱坞权势榜top100，这些好莱坞最有权势的人们最心仪的IP都有哪些，让我们一起来开开眼！ 人气最高的你一定想不到（答案见文末）！















top2.NetflixCEO Reed Hastings和首席创意官泰德·萨兰多斯

Reed Hastings：“只选一个太难了。”





top6.华纳传媒CEO约翰·斯坦基：我们已经拥有了大量的IP，但我猜《邦德》系列若能加盟，会让我放弃不干预立项许可过程的原则。





top7.Netflix电影领导Cindy Holland&斯科特·施图贝尔&Bela Bajaria

Holland：《星球大战》。

施图贝尔：《蜘蛛侠》。





top8.迪士尼电视主席彼得·莱斯：《虚荣的篝火》。













top10.迪士尼影业联合主席阿兰·霍恩&艾伦·伯格曼

阿兰·霍恩：所有DC漫画，那一定很有趣。

艾伦·伯格曼：《侏罗纪公园》，我喜欢充满想象力的东西。





top11.NBC环球电影与娱乐主席杰夫·希尔：梦幻足球。





top12.CBS Bob Bakish&Joe Ianniello

Ianniello：我希望每年都能转播超级杯，而不用等轮到我们。





top13.迪士尼电视和ABC娱乐主席达纳·沃尔登：太多最好的IP我们已经拥有了，问题是我们如果能够有创造性的将拓展到电视领域，以提升其附加值。





top18.华纳传媒娱乐与直接面向消费者主席鲍勃·格林布拉特：《老友记》。诶等等！











top27.苹果全球视频领导扎克·范·安伯格：《碟中谍》系列。我有一些想法。





top29.《绿箭侠》编剧格里格·伯兰蒂：很简单， 《芝麻街》。





top31.FX电视网兼任制片主席约翰·兰格拉夫：我将控制美国宪法，并强制所有美国公民阅读和学习。





top34.狮门影业主席乔恩·费勒梅&副主席米切尔·伯恩斯&电影集团主席Joe Drake&电视集团主席Kevin Beggs

乔恩·费勒梅：我现在正在看一个很棒的IP，但如果我告诉你我必须……好吧，你知道了吧。

伯恩斯：整个漫威宇宙。





top35.迪士尼影业制片总裁肖恩·贝利&20世纪福斯总裁Emma Watts

肖恩·贝利：就我个人而言？洛杉矶湖人队。





top36.UTA CEO、联合主席Jeremy Zimmer,&David Kramer&Jay Sures

Zimmer：Cabin Boy的翻拍权。

Sures：罗伯特·艾格书的版权。





top43.AMC主席Josh Sapan&Sarah Barnett

Josh Sapan：Roald Dahl写的一切，John le Carré写的一切，莎士比亚写的一切。

Sarah Barnett：《星际迷航》很史诗了。











top44.主持人艾伦·德詹尼丝：我不知道那代表什么，但我对IP很失望，你懂我。





top48.美剧《法律与秩序》制片人迪克·沃尔夫：《星球大战》。





top49.卢卡斯影业主席凯瑟琳·肯尼迪：《星球大战》





top52.《狮子王》导演乔恩·费儒：在过去的10年里，我得到了我所希望的一切。





top56.Discovery探索频道主席David Zaslav：美国国家橄榄球联盟：地球最强IP。





top57.《阿凡达》导演詹姆斯·卡梅隆：我创造我自己的东西，所以我对IP不是很感兴趣。





top58.皮克斯首席创意官彼特·道格特&迪士尼动画部首席创意官詹妮弗·李

彼特·道格特：丹·卡林的《硬核历史》，或者卡丽娜·朗沃斯的《你必须记住这个》。

詹妮弗·李：《Radiolab》或者《美国生活》。





top62.《复仇者联盟4》导演罗素兄弟：《圣经》（纯指旧约全书）。





top64.《蜘蛛侠：平行宇宙》编剧 菲尔·洛德&克里斯·米勒：《圣经》，版权在谁那儿？或者伦敦生活电影宇宙。













top68.编剧、演员、制片人肯尼亚·巴里斯：《黑客帝国》和特斯拉公司的故事。





top70.A+E电视网主席保罗·布切里：毫无疑问《权力的游戏》。我是这个系列超级粉丝，会让最后一季和《维京》最后两季相匹敌。





top72.NBC娱乐主席Paul Telegdy：《圣经》





top75.CBS娱乐主席Kelly Kahl&高级执行副总裁Thom Sherman

Kahl：《王牌播音员》





top76.ABC娱乐主席Karey Burke：《老友记》。





top77.福斯娱乐CEO Charlie Collier：我. 不是, 等待: P.





top78.塞斯·罗根&埃文·戈登伯格

塞斯·罗根：SNAP的歌I Got the Power

埃文·戈登伯格：圣经，有着强大的粉丝团。





top80.《海王》导演温子仁：格斯的世界著名炸鸡（Gus's World Famous Fried Chicken）。我一直怀有一个秘密愿望，想创办自己的小型餐饮企业/连锁店。













top82.米高梅全球电影部总裁乔恩·格利克曼&马克·布奈特





乔恩·格利克曼：我们已经有了最好的知识产权——邦德先生已经在执行公务——所以我不觊觎任何其他知识产权。





马克·布奈特：尼克·卡农，他是一种力量。无剧本，情景喜剧，戏剧，电影，那家伙都能做到。





top84.天舞传媒首席执行官大卫·埃里森：不说《星球大战》真的很难。《帝国反击战》是我最喜欢的电影之一，作为一个影迷，我迫不及待地想看看J.J.艾布拉姆斯对《星战9》的处理方式。我想剩下的就看凯瑟琳·肯尼迪和她的团队了。





top85.编剧、制片人、导演亚当·麦凯：Kleenex（舒洁纸巾？？？）。它多年来一直保持我们的鼻子干干净净。是时候看一部纸巾电影了。





top87.《摘金奇缘》制片人妮娜·杰克森&布拉德·辛普森

妮娜·杰克森：我必须相信我的下一部作品就是，我总是离那个最爱的有一步之遥。

布拉德·辛普森:《异形》，前两部电影对儿时的我影响很大。“





top94.安纳布尔首席执行官梅根·埃里森：《权力的游戏》，我可以修改结局。”





top100.《雷神3》《乔乔兔》导演塔伊加·维迪提： 《圣经》 。







