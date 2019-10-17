网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

全好莱坞最令人觊觎的IP竟然是它！

打败漫威DC"星球大战" 最有权势电影人脑洞大开

2019-10-17 19:13:12 来源：Mtime时光网

好莱坞最有权势的人们最心仪的IP都有哪些，人气最高的让人意想不到。


　　时光网讯 如果可以拥有一个IP，你希望是啥？《好莱坞报道者》刚刚发布了2019年好莱坞权势榜top100，这些好莱坞最有权势的人们最心仪的IP都有哪些，让我们一起来开开眼！人气最高的你一定想不到（答案见文末）！

　　常规答案当然少不了漫威（2票）、DC（2票）、《星球大战》（4票）、《异形》（1票）、《权游》（2票）、《黑客帝国》（1票）、《侏罗纪公园》（2票）、《碟中谍》（1票）等迄今热度最高的大IP。当然也有大开脑洞的，像“舒洁纸巾大电影”、“美国宪法”什么的……还有结合个人爱好的“美国国家橄榄球联盟”、“洛杉矶湖人队”也都出现在了答案里。



top2.NetflixCEO Reed Hastings和首席创意官泰德·萨兰多斯
Reed Hastings：“只选一个太难了。”
泰德·萨兰多斯：“可以构建罗尔德·达尔和C.S.刘易斯的世界已经很是激动，以及扩展《怪奇物语》宇宙，这已经很让我们感到激动。”

top6.华纳传媒CEO约翰·斯坦基：我们已经拥有了大量的IP，但我猜《邦德》系列若能加盟，会让我放弃不干预立项许可过程的原则。

top7.Netflix电影领导Cindy Holland&斯科特·施图贝尔&Bela Bajaria
Holland：《星球大战》。
施图贝尔：《蜘蛛侠》。

top8.迪士尼电视主席彼得·莱斯：《虚荣的篝火》。



top10.迪士尼影业联合主席阿兰·霍恩&艾伦·伯格曼
阿兰·霍恩：所有DC漫画，那一定很有趣。
艾伦·伯格曼：《侏罗纪公园》，我喜欢充满想象力的东西。

top11.NBC环球电影与娱乐主席杰夫·希尔：梦幻足球。

top12.CBS Bob Bakish&Joe Ianniello
Ianniello：我希望每年都能转播超级杯，而不用等轮到我们。

top13.迪士尼电视和ABC娱乐主席达纳·沃尔登：太多最好的IP我们已经拥有了，问题是我们如果能够有创造性的将拓展到电视领域，以提升其附加值。

top18.华纳传媒娱乐与直接面向消费者主席鲍勃·格林布拉特：《老友记》。诶等等！



top27.苹果全球视频领导扎克·范·安伯格：《碟中谍》系列。我有一些想法。

top29.《绿箭侠》编剧格里格·伯兰蒂：很简单， 《芝麻街》。

top31.FX电视网兼任制片主席约翰·兰格拉夫：我将控制美国宪法，并强制所有美国公民阅读和学习。

top34.狮门影业主席乔恩·费勒梅&副主席米切尔·伯恩斯&电影集团主席Joe Drake&电视集团主席Kevin Beggs
乔恩·费勒梅：我现在正在看一个很棒的IP，但如果我告诉你我必须……好吧，你知道了吧。
伯恩斯：整个漫威宇宙。 

top35.迪士尼影业制片总裁肖恩·贝利&20世纪福斯总裁Emma Watts
肖恩·贝利：就我个人而言？洛杉矶湖人队。

top36.UTA CEO、联合主席Jeremy Zimmer,&David Kramer&Jay Sures
Zimmer：Cabin Boy的翻拍权。
Sures：罗伯特·艾格书的版权。

top43.AMC主席Josh Sapan&Sarah Barnett
Josh Sapan：Roald Dahl写的一切，John le Carré写的一切，莎士比亚写的一切。
Sarah Barnett：《星际迷航》很史诗了。



top44.主持人艾伦·德詹尼丝：我不知道那代表什么，但我对IP很失望，你懂我。

top48.美剧《法律与秩序》制片人迪克·沃尔夫：《星球大战》。

top49.卢卡斯影业主席凯瑟琳·肯尼迪：《星球大战》

top52.《狮子王》导演乔恩·费儒：在过去的10年里，我得到了我所希望的一切。

top56.Discovery探索频道主席David Zaslav：美国国家橄榄球联盟：地球最强IP。

top57.《阿凡达》导演詹姆斯·卡梅隆：我创造我自己的东西，所以我对IP不是很感兴趣。

top58.皮克斯首席创意官彼特·道格特&迪士尼动画部首席创意官詹妮弗·李
彼特·道格特：丹·卡林的《硬核历史》，或者卡丽娜·朗沃斯的《你必须记住这个》。
詹妮弗·李：《Radiolab》或者《美国生活》。

top62.《复仇者联盟4》导演罗素兄弟：《圣经》（纯指旧约全书）。

top64.《蜘蛛侠：平行宇宙》编剧 菲尔·洛德&克里斯·米勒：《圣经》，版权在谁那儿？或者伦敦生活电影宇宙。



top68.编剧、演员、制片人肯尼亚·巴里斯：《黑客帝国》和特斯拉公司的故事。

top70.A+E电视网主席保罗·布切里：毫无疑问《权力的游戏》。我是这个系列超级粉丝，会让最后一季和《维京》最后两季相匹敌。

top72.NBC娱乐主席Paul Telegdy：《圣经》

top75.CBS娱乐主席Kelly Kahl&高级执行副总裁Thom Sherman
Kahl：《王牌播音员》

top76.ABC娱乐主席Karey Burke：《老友记》。

top77.福斯娱乐CEO Charlie Collier：我. 不是, 等待: P.

top78.塞斯·罗根&埃文·戈登伯格
塞斯·罗根：SNAP的歌I Got the Power
埃文·戈登伯格：圣经，有着强大的粉丝团。

top80.《海王》导演温子仁：格斯的世界著名炸鸡（Gus's World Famous Fried Chicken）。我一直怀有一个秘密愿望，想创办自己的小型餐饮企业/连锁店。



top82.米高梅全球电影部总裁乔恩·格利克曼&马克·布奈特

乔恩·格利克曼：我们已经有了最好的知识产权——邦德先生已经在执行公务——所以我不觊觎任何其他知识产权。

马克·布奈特：尼克·卡农，他是一种力量。无剧本，情景喜剧，戏剧，电影，那家伙都能做到。

top84.天舞传媒首席执行官大卫·埃里森：不说《星球大战》真的很难。《帝国反击战》是我最喜欢的电影之一，作为一个影迷，我迫不及待地想看看J.J.艾布拉姆斯对《星战9》的处理方式。我想剩下的就看凯瑟琳·肯尼迪和她的团队了。

top85.编剧、制片人、导演亚当·麦凯：Kleenex（舒洁纸巾？？？）。它多年来一直保持我们的鼻子干干净净。是时候看一部纸巾电影了。

top87.《摘金奇缘》制片人妮娜·杰克森&布拉德·辛普森
妮娜·杰克森：我必须相信我的下一部作品就是，我总是离那个最爱的有一步之遥。
布拉德·辛普森:《异形》，前两部电影对儿时的我影响很大。“

top94.安纳布尔首席执行官梅根·埃里森：《权力的游戏》，我可以修改结局。”

top100.《雷神3》《乔乔兔》导演塔伊加·维迪提：《圣经》


   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： IP 星球大战
关注时光网微信

相关电影/影人

星球大战

星球大战 (1977)

8.2

导演：乔治·卢卡斯

主演：马克·哈米尔

在线播放

异形

异形 (1979)

8.0

导演：雷德利·斯科特

主演：西格妮·韦弗

在线播放

黑客帝国

黑客帝国 (1999)

8.7

导演：莉莉·沃卓斯基

主演：基努·里维斯

在线播放

侏罗纪公园

侏罗纪公园 (1993)

8.1

导演：史蒂文·斯皮尔..

主演：山姆·尼尔

在线播放

碟中谍

碟中谍 (1996)

7.9

导演：布莱恩·德·帕..

主演：汤姆·克鲁斯

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

吴京输了！《攀登者》为何国庆档掉队

感情戏成争议焦点 真的比《中国机长》差吗？

《攀登者》的确拥有成为20亿、40亿爆款影片的潜质，但是..
2

寡姐眼妆超难驾驭！赞达亚的腰也太细了！

《ELLE》举办女性盛典 “蜡像女神”塞隆驾到

32
塞隆女神一身硬朗装扮更衬托出她犹如蜡像般的脸庞，寡姐..
3

新世纪之后，哪些中国影片被选冲击奥斯卡？

张艺谋《英雄》曾入围提名 《哪吒》今年获选

19
新世纪之后选送的影片从类型到题材都非常多样化，2018年..
4

漫威电影不是电影？他有资格这么说

回顾马丁·斯科塞斯的电影人生

为什么斯科塞斯说漫威电影不是电影（cinema），因为他是..
5

双子杀手北美严重遇冷 可能亏损6千万

"小丑"轻松蝉联周末票房冠军 全球已破5亿

李安的《双子杀手》开局跟预期一样乏力，北美周末票房榜..

查看更多