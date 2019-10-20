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"低俗小说":25周年的25件趣事

箱子里到底是什么?跳舞奖杯其实是偷的!

2019-10-20 07:49:12 来源：Mtime时光网

昆汀导演《低俗小说》上映25周年，来看看关于这部经典之作的25个有趣细节。
　　时光网特稿　25年前，1994年的第47届戛纳电影节上，昆汀·塔伦蒂诺导演的第三部长片电影《低俗小说》横空出世，打败了张艺谋导演的《活着》、阿佳妮主演的《玛戈皇后》、基耶斯洛夫斯基执导的《蓝白红三部曲之红》等影片，获得了当年的“金棕榈”大奖。

　　20多年后的今天，影迷们对于那个带给了我们《阿甘正传》《肖申克的救赎》《狮子王》《燃情岁月》《夜访吸血鬼》《生死时速》《变相怪杰》《真实的谎言》《饮食男女》……等太多太多经典作品的1994年，依然惊艳不已。


1994年，戛纳电影节

　　而《低俗小说》绝对是其中最耀眼的电影之一，虽然奥斯卡“最佳影片”惜败《阿甘正传》，但影片在1994年10月14日公映后，这部成本只有800万美元的独立电影，却获得了2亿多美元的全球票房，在当时创下了记录。

　　这部狂野血腥的电影，巩固了昆汀凭借《落水狗》赢得的地位，使他成为了好莱坞最大胆最出名的导演之一。《低俗小说》还让约翰·特拉沃尔塔的事业回春，让更多观众熟识了塞缪尔·杰克逊，以及见证了乌玛·瑟曼事业的起步。


1995年，奥斯卡

　　片中三个经典角色分别是文森特·维加、朱尔斯·温菲尔德和米娅·华莱士，但这三位主演竟然都差点没能出演这部电影：一个演员在当时不受欢迎，一个需要跟其他人进行激烈竞争，第三个则因为觉得剧本太“可怕”，差点就没接。当然，最后三位演员都凭借自己在电影中的精彩表演，各自在赢得了奥斯卡的提名，而《低俗小说》也自上映以来，被公认为是过去二十多年来最好的电影之一。

　　影片上映25周年之际，让我们来看看戏里戏外，有哪些你也许注意到、也许曾错过的有趣细节吧。
1. 文森特·维加上厕所



　　“上厕所”在《低俗小说》里可不是什么好事儿，每当约翰·特拉沃尔塔的角色文森特·维加去上厕所，悲剧就会发生。他在片中一共去了三次，第一次去完，回来发现米娅·华莱士（乌玛·瑟曼 饰）嗑药磕多了；第二次去的时候，他跟朱尔斯吃早饭的餐馆被蒂姆·罗斯他俩抢劫了；第三次去的时候，直接被布鲁斯·威利斯饰演的布奇·库里奇砰砰砰几枪中胸。

2. “比0还小”的特拉沃尔塔



　　制片人们本来想找像丹尼尔·戴-刘易斯，或者布鲁斯·威利斯这种“票房巨星”来演文森特，因为特拉沃尔塔当时“实在是太凉了”。昆汀导演的经纪人告诉媒体，“特拉沃尔塔比0还小啊。”（这话总觉得是在骂人？？）但昆汀是谁啊，他跟特拉沃尔塔见过面之后，非常坚持就要选他，后来终于如愿以偿，选特拉沃尔塔当了主角，给布鲁斯·威利斯另安排了个重要角色。

3. 都是一家人



　　特拉沃尔塔的角色文森特·维加，是昆汀第二部长片电影《落水狗》中，金先生也就是维克·维加的弟弟，该角色由迈克尔·马德森饰演。昆汀还曾为维加兄弟设想过一个“番外篇”，可以作为《低俗小说》和《落水狗》的前传，不过后来没有成型。

　　昆汀也找过马德森来演文森特，但马德森不仅不演，还diss了一通《低俗小说》，“感觉就像恶心了3个小时”。昆汀对于老朋友的拒绝很伤心，直到多年以后邀请马德森参演《杀死比尔2》之前，两人好多年没说话。

4. 脏话



　　片中“f**k”一词一共出现了265次，外网有各种总结，我感觉一大半儿都是作为“motherf**ker”的一部分，由塞缪尔·杰克逊说的……

5. 笔记本



　　《低俗小说》的剧本，是30岁的昆汀花了3个月的时间，跑到阿姆斯特丹一个单间小公寓中写出来的（阿姆斯特丹在片中多次被cue）。他买了几本笔记本，拿出一本，就像现代海明威一样，说“这一本就是我用来写《低俗小说》的笔记本”，最后用完了好几个本子，也让影片获得了唯一一座奥斯卡小金人——“最佳原创剧本”。

6. 本田车



　　布鲁斯·威利斯所饰的布奇，在片中开的车是本田思域。昆汀真的很喜欢这个车型，在不同电影中用到过很多次。《危险关系》里的主角帕姆·格里尔开的就是这一辆，《杀死比尔2》里一个停车场戏份里也出现了这辆车。

7. 失而复得的雪佛兰



　　文森特·维加开的那辆1964款红色雪佛兰迈锐宝敞篷车，其实是昆汀自己的车，电影上映不久之后车就被偷了。2013年，加州一个名叫Bill Hemenez的人花了超过四万美元，来修理这辆经典座驾，在警察告诉他这就是那辆非常出名的车之前，他已经买下这辆车好多年了。不过Hemenez从来没看过《低俗小说》，当时也不知道昆汀是谁。

8. 外套穿帮



　　在现在已经很出名的“吸毒过量”那场戏里，一开始米娅穿着文森特的外套，之后她点烟的时候外套又脱了。但烟点燃之后，外套又神奇地回到了她身上。

9. 乌玛·瑟曼觉得剧本“太可怕”



　　米歇尔·菲佛梅格·瑞恩霍利·亨特等人都曾是米娅这一角色的人选，但在昆汀和乌玛·瑟曼第一次见过面之后，他一下就觉得决定了，乌玛也是唯一一位他独自见了的演员。不过最开始乌玛并不想演，当年23岁的她，觉得剧本“太可怕了了！”后来昆汀给她打电话求了好久，最终乌玛还是同意了。

10.艾伦也差点儿参演



　　艾伦·德詹尼丝（对，就是我们熟悉的那个脱口秀女主持艾伦）也曾试镜过“乔迪”这个角色，就是文森特毒品贩子的妻子，满脸都是穿环打孔的那个大姐。这个角色最终给了罗姗娜·阿奎特，而罗珊娜也曾是米娅的候选人之一。

11. 枪法不准的老弟后来变成了老妹


上图中的老弟亚历克西斯后来变性成了下图中左一，中间是“穿环姐”罗姗娜，最右是帕特丽夏

　　在布莱特的公寓里，从卫生间蹦出来朝朱尔斯和文森特乱打一通（一枪都没打中）的那个老弟，由亚历克西斯·阿奎特饰演，他是上一条里面“穿环姐”罗姗娜·阿奎特的亲弟弟，他俩和帕特丽夏·阿奎特《少年时代》）三人是亲姐弟。不过后来亚历克西斯变性变成了女的，三人变成了三姐妹，亚历克西斯于2016年因艾滋病去世。

12. 史蒂夫·布西密来客串



　　在“奶昔”那场戏里面，史蒂夫·布西密客串了餐厅服务员巴迪·霍利（后来还被文森特吐槽服务不怎么样）。继在《落水狗》中出演之后，史蒂夫给昆汀留下了很深的印象，特意让他来客串一场《低俗小说》。

13. 肾上腺素是怎么扎进去的



　　在特拉沃尔塔饰演的文森特，往乌玛·瑟曼饰演的米娅胸口扎肾上腺素针（《碟中谍3》里也演过这一招），好让她从吸毒过量的昏厥中醒过来的那场戏里，拍摄的时候是拍了特拉沃尔塔把针拔出她胸口的过程，电影里这个镜头是倒放的。

14. 杰克逊的表演充满愤怒



　　虽然“朱尔斯”这个角色就是昆汀专门为塞缪尔·杰克逊写的，但塞缪尔本人还得必须试镜，他为此非常震惊，“我当时很生气，也很累”，甚至还买了个汉堡在试镜的时候吃。可能是吃相太狠了，制片人都被吓着了，“这哥们儿进来之后就开始喝奶昔、吃汉堡、盯着我们看，我快吓尿了，还以为他要掏枪打我们呢，眼睛都突出来了，演得太好了。”

　　不过在片场上让杰克逊生气的事儿可不少，有人专门过来跟他说，“菲什伯恩先生，我特喜欢你演的电影”（杰克逊跟《黑客帝国》里面的劳伦斯·菲什伯恩就是挺像的……）。杰克逊本人表示，“他不认识我是谁么？去他妈的，老子不在乎了。”

15. 嗑药速成记



　　昆汀的一个朋友正在戒毒的过程中，他教过特拉沃尔塔，如何以最好的方式去演绎磕嗨了的状态。他告诉他们，一边在浴缸里放松地泡着，一边大量喝龙舌兰，那种喝多了的感觉很接近嗑海洛因嗑嗨了的状态，但又不用真的去嗑药（真的么……………………）。

16. 特立独行的钱包



　　导演没费多少力气就找到了《低俗小说》中，最令人印象深刻的道具之一（taobao可搜出无数同款），就是那个印着“Bad Motherf**ker”的朱尔斯的钱包，而那实际上是昆汀自己的，他直接把它放进电影里了。

17. 昆汀自己演那段由罗德里格兹执导



　　昆汀最好的朋友之一，就是罗伯特·罗德里格兹导演，他们在职业生涯中各种给对方帮过忙。比如说，《低俗小说》中昆汀自己出演的这一段，就是罗德里格兹帮他执导的；而后来昆汀也客串执导了罗德里格兹《罪恶之城》中的一个片段（《罪恶之城》里布鲁斯·威利斯也有演哦）。

18. 跳舞名场面




　　《低俗小说》中名场面真的不少，而如果说其中最著名的一段是特拉沃尔塔和乌玛·瑟曼跳舞那场戏，恐怕不会有人反驳。昆汀非常喜欢在电影中致敬自己心爱的导演，而这一段儿几乎是原封不动从费德里科·费里尼《八部半》中扒过来的。特拉沃尔塔从8岁就开始在跳舞比赛中获奖了，这段舞也是他教会乌玛·瑟曼的。

19. 舞蹈比赛奖杯



　　当你看到文森特和米娅拿着餐厅舞蹈比赛的奖杯进了家门，拥抱、大笑、跳舞的时候，是不是以为他们在比赛中赢了？后来布奇（跟小女朋友发了一通脾气之后）回家去拿表的时候，电视里的声音说了，这个奖杯其实是被偷走啦。当然，是不是真的赢得了奖杯不重要了，因为这之后没几分钟，去上厕所的文森特出来之后就被布奇打死了……

20. 小预算，大票房


来看看餐厅里的假“梦露”

　　影片预算一共800多万美元，其中15万都用来建造那个举办跳舞比赛、还有各种明星模仿者当服务员的酷炫餐厅了，难怪1杯奶昔要卖5美元。影片收工的party就是在这个“餐厅”片场开的，“金表携带者”克里斯托弗·沃肯和特拉沃尔塔跳起了双人舞。2007年，这俩人还真一块儿出演了音乐电影《发胶》

21. 米娅的七分裤歪打正着
　　


　　服装设计师贝丝·海曼可没被影片的“低成本”打倒，她没给1米8的乌玛·瑟曼找到足够长的黑色裤子，干脆把手上现有的裤子剪得又短了一截。七分裤当年已经不流行了，结果米娅这一角色，立马让这一时尚穿法卷土重来。

22. 同工同周薪



　　每位主演在片中片酬的周薪是一模一样的，都是每周拿到2万美元（以及影片后来的票房分红），这在好莱坞几乎是闻所未闻。

23. 创可贴的意义



　　黑帮大佬马塞勒斯在脖子后面贴了一个创可贴，这是为了遮住演员文·瑞姆斯那个位置的伤疤。当年刚上映时粉丝们脑洞大开，说什么魔鬼从这个位置取走了马塞勒斯的灵魂……昆汀亲自解了谜，“戏说不是胡说”（并没有）。瑞姆斯本人真的很男人，之前有别的演员因“强奸”那一场戏拒绝出演，但瑞姆斯则表示，“老子这个长相，很少演脆弱男人的，演就演呗。”

24. 画中的米娅



　　马塞勒斯的房子里面，可以看到一副画中的米娅，这是影片平面设计师的哥哥史蒂文·马丁内兹画的，影片最后的字幕中对他表示了“特别感谢”。

25. 箱子里有什么？



　　这一条特意放在最后！朱尔斯和文森特一直保护着的神秘公文包里，到底藏了什么？粉丝们也有过很多各种各样的猜测——是金子么？是马塞勒斯（那个被从后脖颈子取出来）的灵魂么？但是昆汀在接受采访的时候说过，粉丝觉得是什么，里面就是什么，他很享受吊着影迷的胃口，就是不揭秘的趣味。 

作者：甄甏甏   编辑：甄甏甏

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关键词： 低俗小说 昆汀·塔伦蒂诺 乌玛·瑟曼 约翰·特拉沃尔塔
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