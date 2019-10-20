



片中三个经典角色分别是文森特·维加、朱尔斯·温菲尔德和米娅·华莱士，但这三位主演竟然都差点没能出演这部电影：一个演员在当时不受欢迎，一个需要跟其他人进行激烈竞争，第三个则因为觉得剧本太“可怕”，差点就没接。当然，最后三位演员都凭借自己在电影中的精彩表演，各自在赢得了奥斯卡的提名，而《低俗小说》也自上映以来，被公认为是过去二十多年来最好的电影之一。





影片上映25周年之际，让我们来看看戏里戏外，有哪些你也许注意到、也许曾错过的有趣细节吧。

1. 文森特·维加上厕所















2. “比0还小”的特拉沃尔塔















3. 都是一家人



















4. 脏话











片中“f**k”一词一共出现了265次，外网有各种总结，我感觉一大半儿都是作为“motherf**ker”的一部分，由塞缪尔·杰克逊说的……





5. 笔记本











《低俗小说》的剧本，是30岁的昆汀花了3个月的时间，跑到阿姆斯特丹一个单间小公寓中写出来的（阿姆斯特丹在片中多次被cue）。他买了几本笔记本，拿出一本，就像现代海明威一样，说“这一本就是我用来写《低俗小说》的笔记本”，最后用完了好几个本子，也让影片获得了唯一一座奥斯卡小金人——“最佳原创剧本”。





6. 本田车















7. 失而复得的雪佛兰











文森特·维加开的那辆1964款红色雪佛兰迈锐宝敞篷车，其实是昆汀自己的车，电影上映不久之后车就被偷了。2013年，加州一个名叫Bill Hemenez的人花了超过四万美元，来修理这辆经典座驾，在警察告诉他这就是那辆非常出名的车之前，他已经买下这辆车好多年了。不过Hemenez从来没看过《低俗小说》，当时也不知道昆汀是谁。





8. 外套穿帮











在现在已经很出名的“吸毒过量”那场戏里，一开始米娅穿着文森特的外套，之后她点烟的时候外套又脱了。但烟点燃之后，外套又神奇地回到了她身上。





9. 乌玛·瑟曼觉得剧本“太可怕”















10.艾伦也差点儿参演















11. 枪法不准的老弟后来变成了老妹







上图中的老弟亚历克西斯后来变性成了下图中左一，中间是“穿环姐”罗姗娜，最右是帕特丽夏









12. 史蒂夫·布西密来客串















13. 肾上腺素是怎么扎进去的















14. 杰克逊的表演充满愤怒











虽然“朱尔斯”这个角色就是昆汀专门为塞缪尔·杰克逊写的，但塞缪尔本人还得必须试镜，他为此非常震惊，“我当时很生气，也很累”，甚至还买了个汉堡在试镜的时候吃。可能是吃相太狠了，制片人都被吓着了，“这哥们儿进来之后就开始喝奶昔、吃汉堡、盯着我们看，我快吓尿了，还以为他要掏枪打我们呢，眼睛都突出来了，演得太好了。”









15. 嗑药速成记











昆汀的一个朋友正在戒毒的过程中，他教过特拉沃尔塔，如何以最好的方式去演绎磕嗨了的状态。他告诉他们，一边在浴缸里放松地泡着，一边大量喝龙舌兰，那种喝多了的感觉很接近嗑海洛因嗑嗨了的状态，但又不用真的去嗑药（真的么……………………）。





16. 特立独行的钱包











导演没费多少力气就找到了《低俗小说》中，最令人印象深刻的道具之一（taobao可搜出无数同款），就是那个印着“Bad Motherf**ker”的朱尔斯的钱包，而那实际上是昆汀自己的，他直接把它放进电影里了。





17. 昆汀自己演那段由罗德里格兹执导















18. 跳舞名场面

















19. 舞蹈比赛奖杯











当你看到文森特和米娅拿着餐厅舞蹈比赛的奖杯进了家门，拥抱、大笑、跳舞的时候，是不是以为他们在比赛中赢了？后来布奇（跟小女朋友发了一通脾气之后）回家去拿表的时候，电视里的声音说了，这个奖杯其实是被偷走啦。当然，是不是真的赢得了奖杯不重要了，因为这之后没几分钟，去上厕所的文森特出来之后就被布奇打死了……





20. 小预算，大票房







来看看餐厅里的假“梦露”









21. 米娅的七分裤歪打正着











22. 同工同周薪











每位主演在片中片酬的周薪是一模一样的，都是每周拿到2万美元（以及影片后来的票房分红），这在好莱坞几乎是闻所未闻。





23. 创可贴的意义















24. 画中的米娅











马塞勒斯的房子里面，可以看到一副画中的米娅，这是影片平面设计师的哥哥史蒂文·马丁内兹画的，影片最后的字幕中对他表示了“特别感谢”。



