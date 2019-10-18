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洁德·巴特利特的编剧作品《米勒的女孩》（Miller's Girl）曾进入2016年好莱坞剧本黑名单。后来她被环球雇佣，将小说“Mad, Bad and Dangerous to Know”改编成剧本。















《想象工程故事》预告片 即将上线的流媒体平台Disney+纪录剧《想象工程故事》(The Imagineering Story)发布预告和海报，讲述迪士尼乐园背后不为人知的故事，聚焦其中各个景点们的诞生和发展，“我们一直在前进，一直在探索和实验，我们将之称为‘想象工程’”。



























05."比得兔2"曝海报&预告比得兔寻找真我











《比得兔2》中文先导预告 《比得兔2：逃跑计划》（暂定名）发布首支先导预告和海报，麦格雷戈先生为了爱情回归田园之后，比得兔对自己的角色定位产生了怀疑，决定换个环境闯荡一下城市，寻找真我！





该片将于2020年4月3日北美上映，中国内地有望引进。











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