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时光早报：《少年的你》已过审待定档？

"蝙蝠侠"曝新卡司 吉卜力首登流媒体

2019-10-18 07:31:28 来源：Mtime时光网

你关心的都在这里~~

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01.《少年的你》已过审待定档？



据专资办官方网站“中国电影数据信息网”官方网站显示，《少年的你》已经拥有了影片编码001106842019，理论上标志着影片已经过审，只需等待定档。

《少年的你》小北版预告

《少年的你》原定6月27日上映，但在6月24日突然宣布撤档，新档期待定。而早在今年年初，该片曾经入围柏林电影节新生代单元，但随后又突然宣布“因后期制作原因”无法参加柏林影展。

《少年的你》由曾国祥执导，周冬雨、易烊千玺领衔主演，是一部青春与现实主义题材结合的影片，聚焦高考、家庭教育、少年犯罪等社会话题热点，从成人角度反思能为正青春的少年可做的事。


01.新《蝙蝠侠》“谜语人”卡司曝光



保罗·达诺(《血色将至》《阳光小美女》)加盟DC新《蝙蝠侠》，饰演反派“谜语人”。另一位反派“企鹅人”卡司也很快会官宣。

其他已经确定的演员：罗伯特·帕丁森饰演蝙蝠侠，佐伊·克拉维茨饰演猫女，杰弗里·怀特饰演戈登警长。马特·里夫斯执导，将于明年1月在伦敦开拍，2021年6月25日北美上映。

02.漫威《奇异博士2》找到编剧



外媒Collider报道，漫威《奇异博士2》找到编剧，演员兼编剧洁德·巴特利特将执笔。漫威尚未对此消息做出回复。

洁德·巴特利特的编剧作品《米勒的女孩》（Miller's Girl）曾进入2016年好莱坞剧本黑名单。后来她被环球雇佣，将小说“Mad, Bad and Dangerous to Know”改编成剧本。

03.Disney+纪录剧《想象工程故事》首曝预告&海报



即将上线的流媒体平台Disney+纪录剧《想象工程故事》(The Imagineering Story)发布预告和海报，讲述迪士尼乐园背后不为人知的故事，聚焦其中各个景点们的诞生和发展，“我们一直在前进，一直在探索和实验，我们将之称为‘想象工程’”。

莱斯利·伊沃克斯执导，安吉拉·贝塞特任解说。11月12日上线。

04.《终结者：黑暗命运》北美定为R级



《终结者》电影《终结者：黑暗命运》正式定级为R。MPAA称原因为“贯穿始终的暴力、粗话、少许裸露”。

该片中国内地已定档11月1日上映，同步北美。本片是经典科幻动作片《终结者2》的直接续集，T-800、莎拉·康纳、约翰·康纳等系列经典角色回归，詹姆斯·卡梅隆任制片人，蒂姆·米勒(《死侍》)执导。

05."比得兔2"曝海报&预告比得兔寻找真我



《比得兔2》中文先导预告

《比得兔2：逃跑计划》（暂定名）发布首支先导预告和海报，麦格雷戈先生为了爱情回归田园之后，比得兔对自己的角色定位产生了怀疑，决定换个环境闯荡一下城市，寻找真我！

该片将于2020年4月3日北美上映，中国内地有望引进。



01.吉卜力电影首次登陆流媒体



吉卜力工作室史上首次授权许可旗下电影登陆流媒体平台。华纳的流媒体平台HBO Max宣布拿下所有吉卜力电影的美国流媒体播放权，包括《千与千寻》《幽灵公主》《哈尔的移动城堡》《龙猫》宫崎骏经典作品，及《辉夜姬物语》《记忆中的玛妮》等，共21部。明年春随HBO Max上线。 ​​​​

02.日本“春晚”确定主持人



相当于我们春节联欢晚会的“第70次NHK红白歌合战”确定主持人，红组主持人由绫濑遥担任，白组主持人由樱井翔担任，综合主持人内村光良担任。这次的红白歌合战是日本进入令和年代以来的首次，将于12月31日晚7点一刻开始放送。

   编辑：SaSa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 时光早报
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