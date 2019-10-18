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据专资办官方网站“中国电影数据信息网”官方网站显示，《少年的你》
已经拥有了影片编码001106842019，理论上标志着影片已经过审，只需等待定档。
《少年的你》
原定6月27日上映，但在6月24日突然宣布撤档，新档期待定。而早在今年年初，该片曾经入围柏林电影节新生代单元，但随后又突然宣布“因后期制作原因”无法参加柏林影展。
《少年的你》
由曾国祥执导，周冬雨、易烊千玺领衔主演，是一部青春与现实主义题材结合的影片，聚焦高考、家庭教育、少年犯罪等社会话题热点，从成人角度反思能为正青春的少年可做的事。
其他已经确定的演员：罗伯特·帕丁森
饰演蝙蝠侠，佐伊·克拉维茨饰演猫女，杰弗里·怀特饰演戈登警长。马特·里夫斯执导，将于明年1月在伦敦开拍，2021年6月25日北美上映。
洁德·巴特利特的编剧作品《米勒的女孩》（Miller's Girl）曾进入2016年好莱坞剧本黑名单。后来她被环球雇佣，将小说“Mad, Bad and Dangerous to Know”改编成剧本。
即将上线的流媒体平台Disney+纪录剧《想象工程故事》(The Imagineering Story)发布预告和海报，讲述迪士尼乐园背后不为人知的故事，聚焦其中各个景点们的诞生和发展，“我们一直在前进，一直在探索和实验，我们将之称为‘想象工程’”。
该片中国内地已定档11月1日上映，同步北美。本片是经典科幻动作片《终结者2》
的直接续集，T-800、莎拉·康纳、约翰·康纳等系列经典角色回归，詹姆斯·卡梅隆任制片人，蒂姆·米勒(《死侍》
)执导。
05."比得兔2"曝海报&预告比得兔寻找真我
《比得兔2：逃跑计划》（暂定名）发布首支先导预告和海报，麦格雷戈先生为了爱情回归田园之后，比得兔对自己的角色定位产生了怀疑，决定换个环境闯荡一下城市，寻找真我！
该片将于2020年4月3日北美上映，中国内地有望引进。
01.吉卜力电影首次登陆流媒体
02.日本“春晚”确定主持人
相当于我们春节联欢晚会的“第70次NHK红白歌合战”确定主持人，红组主持人由绫濑遥
担任，白组主持人由樱井翔
担任，综合主持人内村光良
担任。这次的红白歌合战是日本进入令和年代以来的首次，将于12月31日晚7点一刻开始放送。