时光网讯
华纳旗下的流媒体平台HBO Max，获得了日本吉卜力动画片工作室所有影片的美国线上播放权，这也是吉卜力电影首次登陆流媒体平台，将于明年春天正式上线。届时获得过奥斯卡的《千与千寻》，与《龙猫》《幽灵公主》《哈尔的移动城堡》《辉夜姬物语》《记忆中的玛妮》
等诸多经典作品，都将与美国观众们见面。
”吉卜力工作室的影片在视角效果上让人眩晕，会让人产生身临其境的感觉，HBO Max的首席内容官和主席Kevin Reilly表示，“令人兴奋、让人着迷、充满人性，这些优秀的电影抓住了全世界观众们的心，我们很自豪可以通过HBO Max，让更多影迷有机会观看到。”
宫崎骏
吉卜力工作室的主席星野康二也补充说，“能和HBO Max合作，把吉卜力工作室的所有影片带给美国的流媒体观众，我很兴奋。明年夏天影片上线后，现有的吉卜力粉丝会有更多途径欣赏他们心爱的作品，而新观众也得以第一次观看这些佳作。”
吉卜力工作室是世界上最负盛名的动画工作室之一，在过去的30年间为我们带来无数感动，《千与千寻》是获得了奥斯卡“最佳动画长片”小金人，而《哈尔的移动城堡》《起风了》
《辉夜姬物语》与《记忆中的玛妮》都获得过奥斯卡提名。创始人宫崎骏
曾在2014年获得过“终身成就奖“，2020年还会专门开博物馆展示他的艺术作品。