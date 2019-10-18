”吉卜力工作室的影片在视角效果上让人眩晕，会让人产生身临其境的感觉，HBO Max的首席内容官和主席Kevin Reilly表示，“令人兴奋、让人着迷、充满人性，这些优秀的电影抓住了全世界观众们的心，我们很自豪可以通过HBO Max，让更多影迷有机会观看到。”







宫崎骏





吉卜力工作室的主席星野康二也补充说，“能和HBO Max合作，把吉卜力工作室的所有影片带给美国的流媒体观众，我很兴奋。明年夏天影片上线后，现有的吉卜力粉丝会有更多途径欣赏他们心爱的作品，而新观众也得以第一次观看这些佳作。”



