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彼得∙杰克逊《他们已不再变老》曝制作特辑

导演讲述拍摄最大阻碍 还原一战真实场景

2019-10-18 09:32:13 来源：Mtime时光网

《他们已不再变老》曝光“身临其境”版制作特辑，导演彼得∙杰克逊讲述如何克服层层阻碍，将一部历史纪录片颠覆性地呈现。
       

炮弹轰鸣仿佛身处前线

时光网讯《指环王》《霍比特人》系列导演彼得∙杰克逊执导，烂番茄好评率100%的战争纪录片《他们已不再变老》将于11月11日全国艺联专线上映。影片今日发布“身临其境”版制作特辑，揭秘充满挑战的修复过程。

      彼得∙杰克逊拒绝淡化事实，力求回归真实历史，他借助现代技术，从多感官层面弥补缺失的史料，全面再现战场细节。观众仿佛身处战壕，在枪林弹雨中目睹士兵冲锋陷阵。同时彼得∙杰克逊表示希望这次强烈冲击能启发年轻人联想自身、回顾历史，反思战争如何重塑家国命运。

       在最新发布的“身临其境”版制作特辑中，导演彼得∙杰克逊讲述如何克服层层阻碍，将一部历史纪录片颠覆性地完美呈现，让尘封的史料在银幕上“重生”。特辑开篇彼得∙杰克逊表达了与众不同的拍摄理念：试图用纪录片片段来叙述故事，并搭配生还老兵访谈，让枯燥乏味的史料变得新鲜逼真。但因展现战斗过程纪录的缺失，制作团队遭遇最大困难。

     

战场上的快乐时光

在没有影像和照片的情况下，彼得∙杰克逊将现有史料与自制素材进行无缝衔接，穿插炮弹和爆炸画面以弥补激烈战斗场面的不足。不仅如此，制作团队邀请新西兰炮兵队实地发射炮弹，音效师得以收录炮火轰鸣、子弹呼啸而过的声音，赋予百年无声影像生命。彼得∙杰克逊力求还原最逼真的战争场景，让观众置身于硝烟弥漫的战场，窥探百年前的震撼现场。

       《他们已不再变老》由《指环王》《霍比特人》系列导演彼得·杰克逊执导，将于11月11日全国艺联专线上映。

   编辑：隐饮

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关键词： 他们已不再变老
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