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斯嘉丽约翰逊可能凭借该片提名奥斯卡

《婚姻故事》曝正式预告 12月Netflix上线

2019-10-18 10:05:36 来源：Mtime时光网

斯嘉丽约翰逊是今年颁奖季最受瞩目的女演员之一，主演的《婚姻故事》和《乔乔兔》都是热门种子选手。
　　

正式海报

时光网讯 “寡姐”斯嘉丽·约翰逊可能是今年颁奖季最热门的女星之一，她主演的《乔乔兔》《婚姻故事》获多伦多电影节“人民选择奖”前两名，均有望在明年奥斯卡得到肯定。

　　今日《婚姻故事》曝光正式中字预告，将于11月6日北美小范围影院上映，12月6日Netflix上线。

　　斯嘉丽·约翰逊此前从未提名过奥斯卡，从《婚姻故事》烂番茄98%的新鲜率和多伦多电影节亚军来看，她今年提名的可能性还是有的。

　　《婚姻故事》诺亚·鲍姆巴赫导演，聚焦在妮可（斯嘉丽·约翰逊）和查理（亚当·德赖弗）这两位已婚夫妇身上，他们两人的艺术追求也最终导致彼此越走越远（查理是一个非常独立的戏剧导演，而妮可是一个有着非常远大抱负的女演员）。

　　问题到底出在哪里？妮可有了一个机会，去洛杉矶参加拍摄一部新的电视剧，也正是这时候开始，他们两人商量要离婚。
妮可和她的离婚律师

      两人有一个儿子，而身在纽约的查理对儿子的探视权和监护权就成了问题，导致这对夫妇走上了一条激烈争吵和付诸法律手段的道路。


同床异梦

　　在时光网影评人Brent Simon看来，这部影片让观众们思考一个问题：到底是什么组成了一个家庭，我们要如何对待自己身边的人，而我们做出的选择也展现出最真实的自我，也是在做最好的自己。

爸爸妈妈要分开了

　　有评论认为，《婚姻故事》是罗伯特·本顿达斯汀·霍夫曼梅丽尔·斯特里普联袂主演的《克莱默夫妇》之后，对于婚姻和离婚问题处理得最好的美国影片之一。

      有趣的是，《克莱默夫妇》1980年在奥斯卡斩获最佳影片、最佳男主角、最佳导演、最佳女配角、最佳改编剧本五项大奖，不知明年《婚姻故事》能否有这样好的运气。

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 婚姻故事 Netflix 斯嘉丽约翰逊 亚当德赖弗 奥斯卡
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