斯嘉丽约翰逊是今年颁奖季最受瞩目的女演员之一，主演的《婚姻故事》和《乔乔兔》都是热门种子选手。









斯嘉丽·约翰逊此前从未提名过奥斯卡，从《婚姻故事》烂番茄98%的新鲜率和多伦多电影节亚军来看，她今年提名的可能性还是有的。









问题到底出在哪里？妮可有了一个机会，去洛杉矶参加拍摄一部新的电视剧，也正是这时候开始，他们两人商量要离婚。

妮可和她的离婚律师





两人有一个儿子，而身在纽约的查理对儿子的探视权和监护权就成了问题，导致这对夫妇走上了一条激烈争吵和付诸法律手段的道路。







同床异梦 同床异梦





在时光网影评人Brent Simon看来，这部影片让观众们思考一个问题：到底是什么组成了一个家庭，我们要如何对待自己身边的人，而我们做出的选择也展现出最真实的自我，也是在做最好的自己。





爸爸妈妈要分开了







