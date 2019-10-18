今日《婚姻故事》
曝光正式中字预告，将于11月6日北美小范围影院上映，
12月6日Netflix上线。
斯嘉丽·约翰逊此前从未提名过奥斯卡，从《婚姻故事》烂番茄98%的新鲜率和多伦多电影节亚军来看，她今年提名的可能性还是有的。
《婚姻故事》
由诺亚·鲍姆巴赫
导演，聚焦在妮可（斯嘉丽·约翰逊）和查理（亚当·德赖弗
）这两位已婚夫妇身上，他们两人的艺术追求也最终导致彼此越走越远（查理是一个非常独立的戏剧导演，而妮可是一个有着非常远大抱负的女演员）。
问题到底出在哪里？妮可有了一个机会，去洛杉矶参加拍摄一部新的电视剧，也正是这时候开始，他们两人商量要离婚。
两人有一个儿子，而身在纽约的查理对儿子的探视权和监护权就成了问题，导致这对夫妇走上了一条激烈争吵和付诸法律手段的道路。
同床异梦
在时光网影评人Brent Simon看来，这部影片让观众们思考一个问题：到底是什么组成了一个家庭，我们要如何对待自己身边的人，而我们做出的选择也展现出最真实的自我，也是在做最好的自己。
有趣的是，《克莱默夫妇》
1980年在奥斯卡斩获最佳影片、最佳男主角、最佳导演、最佳女配角、最佳改编剧本五项大奖，不知明年《婚姻故事》
能否有这样好的运气。