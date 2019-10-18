时光网讯
10月17日晚，周杰伦嘉年华世界巡回演唱会上海站首场演出爆满开唱。作为当天的最大彩蛋，周杰伦
不但与《天火》
主创有爱互动，更与到场的近2万名观众分享爱妻昆凌
的最新力作，中国首部火山题材视效动作冒险大片《天火》将于12月12日正式上映。
当晚，《天火》总出品人兼总制片人董文洁与领衔主演昆凌、主演纪凌尘等现身支持，“天火家族”与周杰伦的一波隔空互动将现场气氛推至高潮。就在周董亲自下场正式官宣档期之际，《天火》“绝境逢生”版定档预告片加定档海报同时发布， “天火家族”热血诠释“绝境逢生”。
《天火》讲述了一个全程充满燃点又不乏泪点的精彩故事：一场突如其来的火山爆发，让美丽的度假胜地天火岛瞬间进入“逃生模式”，面对这场突如其来的生死危局，地质学家李文涛（王学圻饰）、其女李晓梦（昆凌饰）等人展开了一场分秒必争、险象环生的自救与他救……
从“绝境逢生”版预告可见，火山喷发的震撼奇观、岩浆烈焰的惊魂连爆、命悬一线的疯狂飙车、失重坠毁的半空缆车……一系列惊心动魄的“爆”效场面连番轰炸，让人肾上腺素极速飙升。据悉，《天火》在拍摄期间使用了数百公斤炸药和从世界各地采购而来的20余吨火山灰，全片特效更是务求真实、沉浸，让观众有酣畅淋漓之感。
《天火》将于12月12日在影院上映。
编辑：隐饮