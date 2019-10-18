昆凌主演的动作冒险电影《天火》预告海报双发，宣布定档12月12日上映，周杰伦在演唱会上宣布了这个消息，并与到场的近2万名观众分享爱妻新作。











当晚，《天火》总出品人兼总制片人董文洁与领衔主演昆凌、主演纪凌尘等现身支持，“天火家族”与周杰伦的一波隔空互动将现场气氛推至高潮。就在周董亲自下场正式官宣档期之际，《天火》“绝境逢生”版定档预告片加定档海报同时发布， “天火家族”热血诠释“绝境逢生”。

《天火》定档预告 《天火》讲述了一个全程充满燃点又不乏泪点的精彩故事：一场突如其来的火山爆发，让美丽的度假胜地天火岛瞬间进入“逃生模式”，面对这场突如其来的生死危局，地质学家李文涛（王学圻饰）、其女李晓梦（昆凌饰）等人展开了一场分秒必争、险象环生的自救与他救……





从“绝境逢生”版预告可见，火山喷发的震撼奇观、岩浆烈焰的惊魂连爆、命悬一线的疯狂飙车、失重坠毁的半空缆车……一系列惊心动魄的“爆”效场面连番轰炸，让人肾上腺素极速飙升。据悉，《天火》在拍摄期间使用了数百公斤炸药和从世界各地采购而来的20余吨火山灰，全片特效更是务求真实、沉浸，让观众有酣畅淋漓之感。





《天火》将于12月12日在影院上映。



















编辑：隐饮