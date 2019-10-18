时光网讯
今日（10月18日），电影《越域重生》
发布“T-Bag”罗伯特·克耐普人物特辑，揭秘他在诠释维克多这个角色时的心路历程以及影片幕后的一些有趣故事。《越域重生》将于11月1日在全国上映，由经典美剧《越狱》导演鲍比·罗斯执导，林雨申、朱珠、罗伯特·帕特里克、罗伯特·克耐普、乔迪·琳·欧基菲、洛克蒙·邓巴、阿莫里·诺拉斯等主演。
此次公布的人物特辑中，罗伯特·克耐普
向观众介绍了自己饰演的角色维克多。在克耐普眼里，维克多是一个如教父般的人物：一方面他是一个从事罪恶勾当的毒枭，杀人不眨眼手里沾满鲜血，另一方面他却又常带着鲁米风花雪月的诗集，温文尔雅，神秘又危险，在帮助中国夫妇与同伙逃出的选择间两难。
而谈及《越域》原班人马再次同框，克耐普难掩激动：“这实在太疯狂了！但我们也知道，我们都像变色龙一样能适应很多角色，我们在演艺生涯中还会扮演很多角色，我们在影片中的角色跟在《越狱》中的角色非常的不一样。”同时，克耐普还在特辑中提到拍摄现场的轻松的氛围一度成为他的“甜蜜负担”，以及跨国合作带来的中西方文化的碰撞与交流完全是“让我难忘的美好回忆”。
《越域重生》由荣信达（上海）文化发展有限公司、闳馗影视传媒（上海）有限公司、捷成世纪文化产业集团有限公司、霍尔果斯江山如画影视文化传媒有限公司、浙江科地影业有限公司、上海倾成时代影业有限公司、北京酱油熊动漫文化有限公司、唐盟国际影视股份有限公司共同出品。