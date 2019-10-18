此次公布的人物特辑中，罗伯特·克耐普向观众介绍了自己饰演的角色维克多。









而谈及《越域》原班人马再次同框，克耐普难掩激动：“这实在太疯狂了！但我们也知道，我们都像变色龙一样能适应很多角色，我们在演艺生涯中还会扮演很多角色，我们在影片中的角色跟在《越狱》中的角色非常的不一样。”同时，克耐普还在特辑中提到拍摄现场的轻松的氛围一度成为他的“甜蜜负担”，以及跨国合作带来的中西方文化的碰撞与交流完全是“让我难忘的美好回忆”。





《越域重生》由荣信达（上海）文化发展有限公司、闳馗影视传媒（上海）有限公司、捷成世纪文化产业集团有限公司、霍尔果斯江山如画影视文化传媒有限公司、浙江科地影业有限公司、上海倾成时代影业有限公司、北京酱油熊动漫文化有限公司、唐盟国际影视股份有限公司共同出品。









