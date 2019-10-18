随着影片上映，片方也曝光了多张幕后照片和剧照。





随着影片上映，片方也曝光了多张幕后照片和剧照。





电影中，威尔史密斯饰演的国防情报局特工，准备退休之际意外遭遇一名神秘杀手的追杀，令他没想到的是，这名杀手竟是年轻了20多岁的自己，一场“我与我”的激烈博弈旋即展开。两人看似双胞胎实则更像父子，在救赎与毁灭间不断挣扎。

编辑：羊羊