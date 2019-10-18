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李安《双子杀手》曝幕后片场照

今日中国上映 继续探索高帧＋3D技术

2019-10-18 10:12:13 来源：Mtime时光网

随着影片上映，片方也曝光了多张幕后照片和剧照。
      时光网讯 10月18日，李安导演，威尔·史密斯主演的电影《双子杀手》在全国正式上映。李安用高帧＋3D技术呈现的身临其境的观影体验。

      随着影片上映，片方也曝光了多张幕后照片和剧照。

      电影中，威尔史密斯饰演的国防情报局特工，准备退休之际意外遭遇一名神秘杀手的追杀，令他没想到的是，这名杀手竟是年轻了20多岁的自己，一场“我与我”的激烈博弈旋即展开。两人看似双胞胎实则更像父子，在救赎与毁灭间不断挣扎。

   编辑：羊羊

关键词： 双子杀手 李安
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