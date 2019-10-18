2019-10-18 10:12:13 来源：Mtime时光网
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编辑：羊羊
导演：李安
主演：威尔·史密斯
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Ang Lee
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Will Smith
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luluxtao
36秒前
刚看完回来，说实话我不知道这片子的买点到底是什么，家门口小影院看得，没那么高的帧率，故事真没什么卖点，出来前两场追杀戏，后边都平平淡淡的！
M_712172586
1小时前
烂片，现在全国大部分影院的放映员全部在骂李安！
大將軍58分钟前
额 烂就烂了 为什么要骂呢？
M_71217258634分钟前
因为很多影院的设备根本不支持60帧！放映员不停的在试片在调试，然后发现一切都是徒劳！试片之后又卡机！拜托李安先把故事讲好来再谈技术！
M_71217258629分钟前
因为很多影院的设备根本不支持60帧播放，想放3D/2K/24帧的却发现没有拷贝，更别提120帧了，放映员不停的试片，调试，一到正片就卡机！群里都在骂！拜托李安先把故事讲好再来谈技术！
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